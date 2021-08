Murustuuko voide iholla kuin pyyhekumi? Levityksessä tehdään usein jokin näistä kuudesta virheestä – näin estät rullaantumisen

Kasvovoiteiden ja meikkituotteiden rullaantuminen on yleinen ongelma. Sen voi välttää oikealla levitystavalla tai vilkaisemalla purkin ainesosaluetteloa.

Moni tunnistaa sen raivostuttavan ja turhauttavan tunteen: peilin edessä on vietetty jo pitkä tovi ja iholle on levitetty montaa eri voidetta ja seerumia. Kauhun hetki koittaa, kun viimeinen kerros ei enää sulaudukaan nätisti ihoon, vaan naama näyttäkin yhtäkkiä siltä, kuin sitä olisi hinkattu pyyhekumilla: iho on täynnä inhottavan näköisiä murusia.

Kasvo- ja meikkivoiteiden rullaantuminen, murustuminen tai kuoriutuminen – millä nimellä tätä viheliäistä ihonhoitopulmaa haluaakaan nimittää – on hyvin yleinen, mutta korjattavissa oleva ongelma. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että kerrostettavat ihonhoito- ja meikkituotteet eivät ole imeytyneet kunnolla.

Syitä kehnoon imeytymisen voi olla useita, mutta tilanne on korjattavissa. Mikäli rullaantumista ilmenee toistuvasti, kannattaa kiinnittää huomiota näihin asioihin, ennen kuin heität purkit nurkkaan ja sivuutat ihonhoidon.

1. Voiteet ovat liian raskaita

Bustlessa kerrotaan, että yleensä voiteet, joiden koostumus on paksu ja raskas, rullautuvat herkemmin, kun ne lisätään perätysten. Siispä ratkaisu ongelmaan saattaa löytyä koostumukseltaan kevyemmistä kasvo- ja meikkivoiteista, jotka imeytyvät nopeammin ihoon. Öljypitoiset ihonhoitotuotteet imeytyvät ihoon heikommin kuin täysin vesipohjaiset.

2. Läträät ihonhoitotuotteilla liiankin innokkaasti

Mikäli pelkästään koostumus ei selitä ongelmaa, syynä rullaantumiselle voi olla myös ylenpalttinen tuotteilla läträäminen. Maltti on valttia -motto päteekin monen muun asian lisäksi myös ihonhoidossa.

3. Lisäät tuotteet väärässä järjestyksessä

Meikkaaminen ja ihonhoito ovat silkkaa kemiaa. Ihotautilääkäri Jody Comstock kertoo Bustlessa, että hoitotuotteiden levitysjärjestyksellä on oleellinen vaikutus siihen, miten aineet käyttäytyvät ja sulautuvat toisiinsa iholla.

Hän neuvoo lisäämään ensin vesipohjaiset, nestemäiset tuotteet, kuten kasvovedet ja seerumit. Vasta niiden imeydyttyä kannattaa levittää raskaammat, öljyä sisältävät kasvo- ja aurinkovoiteet sekä meikkivoide. Ohuemmasta raskaampaan on hyvä nyrkkisääntö myös päällimmäisten voiteiden levitysjärjestyksessä.

Öljypitoisen tuotteen tulisi olla aina viimeinen: sen päälle ei tule lisätä enää muita voiteita tai seerumeja.

4. Kerrostat tuotteita liian nopeasti

Ihonhoitotuotteiden järjestyksellä on väliä, mutta myös sillä, että tuotteet saavat rauhassa asettua ja imeytyä iholle. Jos uutta voidekerrosta läträä päälle, kun iho on vielä edellisestä kostea, naama voi olla pian täynnä murusia.

5. Ihoa ei ole kuorittu säännöllisesti

Kuorittu iho on vastaanottavaisempi ihonhoitotuotteille, jolloin se imaisee tehoaineet ja kosteuden itseensä tehokkaammin.

Mekaanisen hankaamisen sijaan kasvojen herkkää ihoa kannattaa kuoria kemiallisesti erilaisilla hapoilla: toimivia ovat muun muassa salisyyli- ja glykolihappoa sisältävät kuorinta-aineet.

6. Tuotteet sisältävät silikoneja

Yksi syyllinen rullaantumiseen saattaa piillä tuotteen sisältämässä silikonissa – ja sitähän löytyy yllättävän monesta kosmetiikkatuotteesta.

Paljon parjatulla silikonilla on useita hyödyllisiä vaikutuksia. Silikonit voivat estää esimerkiksi kosteuden haihtumista iholta, parantaa tuotteen koostumusta ja helpottaa niiden levittämistä.

Bustlessa kerrotaan, että silikoni voi kuitenkin saada meikit ja voiteet rullaantumaan, sillä se ei pysty imeytymään iholle.

Jos rullaantuminen on toistuva ongelma tai ilmenee vain, kun käyttää satunnaisesti tiettyä tuotetta, kannattaa kääntää katse purnukoiden ainesosaluetteloon eli INCI-listaan. Sieltä kannattaa etsiä ainakin dimethicone-nimistä ainetta. Myös muut cone-pätteiset sanat paljastavat, että tuotteessa on silikoneja.

Comstock kertoo, että silikonin lisäksi esimerkiksi talkki, rautaoksidi ja erilaiset mineraalit, kuten mica, voivat saada tuotteen murustumaan iholla.

Epäilyttävät tuotteet kannattaa jättää ihonhoito- ja meikkirutiinista pois yksi kerrallaan, jotta mahdollinen aiheuttaja selviää.

