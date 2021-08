Tässä kuvassa ei ole miesten eikä naisten vaatteita – unisex-muoti on nouseva trendi, mutta siihen on pitkään liittynyt yksi ongelma

Sukupuolettomuutta liputtava unisex-muoti on pitkään ollut pohjimmiltaan maskuliinista ja se on pitkään muistuttanut hyvin paljon perinteistä miesten muotia. Viime aikoina se on kuitenkin saanut myös feminiinisiä piirteitä.

Oletko tullut koskaan miettineeksi, miksei miestenvaateosastolla myydä esimerkiksi mekkoja? Tai miksi suurin osa vaatekaupoista ylipäätään jaottelee vaatteensa miesten ja naisten mallistoihin, eikä esimerkiksi paitojen ja housujen mukaan?

Jos et ole, ei se ole sinänsä mikään ihme: vaatteiden sukupuolijaottelu tuntuu itsestäänselvyydeltä, sillä yhteiskuntamme käsitys joko nais- tai miessukupuolesta istuu tiukassa. Sukupuoli määrittelee edelleen huomaamattakin ihmisen tapoja olla ja tehdä asioita. Pukeutuminen on yksi palanen tästä.

Aalto-yliopiston muodintutkimuksen professori Annamari Vänskä uskoo, että vaikka sukupuolirajoja häivyttävä unisex-muoti on kasvava trendi, vaatteiden sukupuolittaminen on edelleen olettamus.

Tämä näkyy erityisesti siinä, että jo lasten vaatteita jaotellaan esimerkiksi värien ja kuviointien kautta joko tyttöjen tai poikien vaatteiksi: Tyttöjen vaatteet ovat esimerkiksi pinkkejä, kun taas poikien sinisiä. Tyttöjen vaatteissa taas harvemmin näkee vaikkapa autokuosia.

” Sukupuolittaminen näkyy jo varhain esimerkiksi nimen annossa, leluissa ja leikeissä.

Ihmisen sukupuolen määrittäminen ja sen rooliin kasvattaminen alkaa Vänskän mukaan jo synnytyslaitokselta. Kulttuurimme nimittäin perustuu edelleen hyvin pitkälti sukupuolijakoon.

– Sukupuolittaminen näkyy jo varhain esimerkiksi nimen annossa, leluissa, leikeissä ja kohtelussa. Vaatetus on yksi vahva osa tätä sukupuolittavaa järjestelmää, Vänskä huomauttaa.

Moni vaatealan yritys satsaa nyt sukupuolettomuuteen

Sukupuolten moninaisuudesta on kuitenkin alettu keskustella huomattavasti aiempaa enemmän. Samaan aikaan sukupuolittuneiden pukeutumisnormien rikkominen on tällä hetkellä selkeä trendi. Unisex-muoti on osa laajempaa yhteiskunnallista muutosta, joka on saanut potkua erityisesti viime vuosikymmeneltä.

– Unisex-muoti liittyy koko käsityksen muuttumiseen siitä, mitä sukupuoliroolit tarkoittavat. Suuri muutos heijastuu monille yhteiskunnan osa-alueille, eikä muoti ole mitenkään sen ulkopuolella, pohtii Fashion Finlandin päätoimittaja Sami Sykkö.

Sukupuolettomat vaatteet eivät ole kuitenkaan aivan tuore ilmiö. Marimekko toi 60–70-luvuilla myyntiin kaikkien tuntemat klassikot: Jokapoika- ja Tasaraita-paidat. Ne suunniteltiin aikoinaan sopimaan kaikille sukupuolesta riippumatta.

” Marimekon suunnittelijat näkivät, että naiset ja miehet voivat pukeutua samoihin vaatteisiin.

– Marimekon suunnittelijat näkivät, etteivät naiset ja miehet lopulta ole kovinkaan erilaisia keskenään ja he voivat pukeutua samoihin vaatteisiin, Vänskä kertoo.

Marimekon klassinen Jokapoika-paita on suunniteltu sopimaan kaikille sukupuoleen katsomatta. Kyseinen paitapusero on taas erityisen trendikäs.

Unisex-muodista on kuitenkin ollut merkkejä jo pitkään ennen Marimekkoakin.

Aiemmin unisex-muoti on yhdistetty vahvasti seksuaalivähemmistöihin. Vänskä kertoo, että ristiinpukeutumisella on pitkä historia: esimerkiksi jo sadan vuoden takaisissa tutkimuksissa ulkonäöllä ja pukeutumistyylillä määriteltiin ihmisten seksuaalista suuntautumista. Niissä homomiesten ajateltiin pukeutuvan feminiinisesti ja lesbojen maskuliinisesti.

Sittemmin seksuaalivähemmistöt alkoivat omaksua kyseisen ajatusmallin ja ilmaista itseään juuri sukupuolinormeja rikkovan ristiinpukeutumisen kautta. Syntyi myös niin sanotun kolmannen, androgyynisen, sukupuolen käsite.

Edesmennyt muotisuunnittelija Rudi Gernreich taisteli Vänskän mukaan sukupuoli- ja seksuaalinormeja vastaan. Hänen uimapukumallinsa olivat hyvin samanlaisia, eikä uimapukuja oltu suunnattu eri sukupuolille.

Kuitenkin vasta vuosituhannen taitteessa unisex-pukeutuminen yleistyi toden teolla muidenkin kuin seksuaalivähemmistöjen keskuudessa. Ilmiö alkoi hiipiä osaksi valtavirtaa.

Sittemmin on syntynyt useita vaatealan yrityksiä, jotka ovat keskittyneet pelkästään sukupuolettomaan muotiin. Sellainen on muun muassa Suomalainen Nomen Nescio, joka valmistaa malliltaan väljiä ja väritykseltään tummanpuhuvia vaatteita.

Sitäkin useammat vaatekaupat ovat puolestaan lanseeranneet naisten- ja miestenvaateosastojen rinnalle erillisiä unisex-mallistoja. Esimerkkinä Vänskä ja Sykkö mainitsevat ruotsalaisen Acne Studios -merkin Face-malliston.

Face-malliston tuotteet ovat tarkoituksella suunniteltu sukupuolineutraaleiksi. Unisex-vaatteille tyypilliseen tapaan värit ovat simppeleitä ja mallit väljiä.

Vartalon malli määrää koon, ei sukupuoli

Erillisten unisex-mallistojen suunnittelu herättää kuitenkin kysymyksen siitä, miksi jaottelu sukupuolen – tai toisaalta sukupuolettomuuden – välille ylipäätään tehdään.

– Uskoisin, että yksi syy jaotteluun on se, että naisten ja miesten vartaloiden ajatellaan olevan malliltaan erilaisia. Tämä näkyy esimerkiksi vaatteiden leikkauksissa, Sykkö sanoo.

Toisaalta Vänskä ajattelee, ettei unisex-vaatteiden suunnitteleminen ole mitenkään erityisen haastavaa. Hänestä vaatteiden suunnittelussa pitäisi ajatella, että niitä valmistetaan erilaisia ihmisiä varten: ei sukupuolille, vaan erilaisille kehoille.

Vaatteiden luokittelun vartalon mallin mukaan on tehnyt esimerkiksi ruotsalainen vaateketju Monki. Se ilmoittaa keskittyvänsä pääasiassa naisten muotiin, mutta vaatteille ei ole kuitenkaan erikseen ilmoitettu sukupuolta tai -puolettomuutta. Koot ja vaatteiden mallit kuvaillaan vartalon mittasuhteiden mukaan.

” Jos verkkokaupoissa otetaan käyttöön vartalon tunnistusohjelmat, vaatteita ei tarvitsisi enää jaotella sukupuolen mukaan.

Sykköä turhauttaa oletus siitä, että sukupuoli määrittelisi automaattisesti, minkä malliset vaatteet sopivat. Hän kertoo itse olevansa kapean mallinen mies, joten hän on usein päätynyt ostamaan esimerkiksi naistenosastolta täysin samanlaisia paitoja kuin miesten puolella myydään. Paidan malli ei kuitenkaan voi määritellä, mitä sukupuolta kokee olevansa.

Sykkö arvelee että esimerkiksi teknologia mahdollistaisi muutoksia vaateosastojen jaotteluun.

– Jos ja kun tulevaisuudessa verkkokaupoissa otetaan käyttöön asiakkaan vartalon mallin tunnistusohjelmat, se voisi antaa mahdollisuuden siihen, ettei vaatteita tarvitsisi jaotella sukupuolen mukaan, Sykkö pohtii.

Pitkälti miesten muotiin keskittynyt vaatemerkki Criminal Damage valmistaa myös collegehuppareita, jotka on kuvattu sekä naisten että miesten yllä. Unisex-vaatemallistoissa vaatteet ovat usein löysiä ja suuria, jotta ne sopisivat mahdollisimman erilaisille vartaloille.

”Mies määrittyy yhä perusihmiseksi, nainen sukupuoleksi”

Unisex-käsitteen määrittely on haastavaa. Vänskän mukaan se, miten sukupuolettomuus nähdään, on sekin lopulta sukupuolitettua.

– Mies määrittyy yhä perusihmiseksi ja nainen sukupuoleksi. Maskuliinisuutta on aina pidetty ja pidetään edelleen jollain tapaa tavoiteltavampana asiana kuin feminiinisyyttä, hän sanoo.

Sukupuolettomaksi mielletty unisex-muoti on pitkään muistuttanut hyvin paljon perinteistä miesten muotia: valikoima on suppea ja vaatteiden värit sekä mallit neutraaleja.

Aiempaa pehmeämpi ja monipuolisempi unisex-muoti

Mutta miltä näyttää unisex-muodin tulevaisuus?

Naisten muotiin on lainattu piirteitä miesten muodista, mutta maskuliinisena näyttäytyvä unisex-muoti on alkanut kuitenkin muuttua aiempaa pehmeämpään, monipuolisempaan ja värikkäämpään suuntaan.

Feminiinisyyden ylenkatsomista on alettu hiljalleen murtaa sekä muodissa että muutenkin yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Nyt hameet ja röyhelöt voivat olla sukupuolettomia siinä missä kauluspaidatkin. Ja maailmankuulu poptähti Harry Styles voi sanoa olevansa mies ja poseerata Voguen kannessa pitsimekko yllään.

– Nuoret muotisuunnittelijat ovat alkaneet hälventää sukupuolistigmaa ja lainaavat estoitta piirteitä naisten muodista, Vänskä kertoo.

Tunnettuja esimerkkejä ovat professorin mukaan muun muassa Palomo Spain ja suomalainen Lauri Järvinen.

Muutos ei ole sinänsä mikään uusi: ovathan eurooppalaiset miehet pukeutuneet esimerkiksi sukkahousuihin ja korkokenkiin jo 1600-luvun hoveissa.

– Ne ovat ikään kuin palanneet takaisin länsimaiseen miesten muotiin satojen vuosien jälkeen, Sykkö naurahtaa.

Feminiinisyyttä lainaava unisex-muoti näkyy Sykön mukaan myös asusteissa, kuten laukuissa, huiveissa ja hatuissa. Hanna Sarén suunnittelee lierihattuja, joilla ei ole sukupuolta.

Fakta on kuitenkin se, että naistenvaateosastoilla valikoima on edelleen huomattavasti suurempi – ja erilaisia värejä, kuvioita ja malleja on tarjolla monipuolisemmin kuin miestenosastoilla.

Sykön mukaan muutos lähtee kuitenkin jokaisesta itsestään: uusi sukupolvi osaa vaatia muodilta enemmän ja puolustaa sitä, että jokainen saisi pukeutua itseään miellyttävällä tavalla – ei sukupuolta myötäilevällä.

Lue myös: Miksi naisten ja miesten vaatteet napitetaan eri päin? Taustalla on erikoinen historiallinen syy

Lue myös: Miksi miesten polkupyörissä on tanko, mutta naisten ei? Ikuisuuskysymykseen saatiin nyt vastaus