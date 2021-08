Etkö millään löydä istuvia kenkiä? Tässä tulee jättilista lukijoiden luottoliikkeistä ja -merkeistä

Onko istuvien kenkien löytäminen hankalaa? Ei ole enää. Tässä tulevat lukijoiden luottomerkit ja -liikkeet pienille, isoille, leveille ja kapeille jaloille!

Mistä löytää sopivat kengät? Tähän ongelmaan saattaa törmätä niin pieni- kuin suurijalkainenkin.

Kysyimme hiljattain lukijoiltamme, mistä he löytävät vaatteensa ja kenkänsä. Kyselyyn tuli liki 250 vastausta.

Kyselyn perusteella etenkin kenkien hankinta aiheuttaa monelle päänvaivaa. Näin sitä kuvaili kyselyyn vastannut Mervi:

– Kokojen 43 ja 44 kauniita naisellisia kenkiä ei löydy mistään. Ja jos näitä kokoja löytyy, ne menevät heti. Miksei isoja kokoja ole enemmän tarjolla? Takuuvarmasti menisivät kaupaksi. Lenkkarit ei ole paras kenkä jokaiseen tilaisuuteen.

Onko sinullakin ongelmia löytää istuvia jalkineita? Tässä tulee Me Naisten megalistaus liikkeistä ja merkeistä niin isompaan kuin pienempäänkin jalkaan!

”ongelmani on leveät ja rintavat jalat. Kenkä-Pekka Helsingissä Fredrikinkadulla on loistava. Heillä on laaja valikoima leveälestisiä kenkiä. Hyviä merkkejä ovat Remonte ja Pomar, niitä myy esim. Halonen ja monet nettikaupat.” – Nainen, 53

”Minulla on pienet kantapäät mutta muutoin rintava lesti. Kengät löytyy Porvoon Skoboxista.” – Nainen, 47

”vaikea löytää aikuisten kenkiä, koska jalkani on kokoa 35 ja jalkateräni on leveä ja korkea. Merkkeinäni toimivat Ecco tai Rieker. Kauniita korkokenkiä ei löydy.” – Nainen, 64

”Kengänkokoni on 42–43. New balancelta ja Adidakselta löytyy koon 43 lenkkareita naisten lestillä. Erityismaininta Tammisaareen Wild Shoe -kenkäliikkeelle. Heillä on 42 koot hauskasti erikseen merkitty hyllyissä, kenkäparissa on pyykkipojalla isosta koosta kertova lappu. Mainio idea, kun välillä on niin turhauttavaa etsiä kokoa 42 kaupasta. Olen joka kerta Tammisaaren liikkeestä ostanut kengät. Siellä myös outlet-puoli, jossa olin viimeksi kuin kenkätaivaassa. Siellä oli niin monta paria minun kokoani, että oli kerrankin mistä valita. Huippupaikka!” – Nainen, 47

”Leveät jalat ja korkea jalkapöytä suhteessa jalan pituuteen vaikeuttavat sopivien kenkien löytämistä. SoWhat-, Sketchers- ja Tamaris-kenkämerkeillä on hyviä lestejä.” – Nainen, 40

”Kengissä Vagabond ja Tamaris toimivat, jos on hoikka, kapea jalka, mutta jalkapöytä on kaareva. Yleensä Clarksit ovat myös ok.” – Nainen, 54

”jalkani on kokoa 45–46. Kauniita, naisellisia kenkiä on todella vaikea löytää. Tai jos löytää, ne ovat kalliita. Luottopaikkojani ovat Zalando, kenkäkauppa Speci Tampereella, Nummelan keskuskenkä.” – Nainen, 49

”Helsinkiläinen kenkäliike Bellissima on palvellut minua paikan päällä ja netissä lähes kaikissa kenkätarpeissani jo vuosien ajan. Heidän isot naisten kokonsa ulottuvat numerosta 42 aina kokoon 46. Tuntuu uskomattomalta, että myös kaltaiselleni jättijalalle on kauniita naisten kenkiä tarjolla.” – Nainen, 26

”Jalkani on kapea ja jalan holvi korkea. Kengistä Högl on paras jalalleni ja siinä on sopivasti välikokoja.” – Nainen, 48

Moni kertoi myös shoppailevansa kenkänsä ulkomailta, joissa valikoimaa ja kokoja riittää:

”Olen perinyt äidiltäni katseenkestävää sääret ja somat, kokoa 35–36 olevat jalat, joita on ilo esitellä, jos vain sattuu löytämään kauniit kengät. Viimeisimmät ja upeimmat kenkähankintani tein ulkomailta, josta yleensä kenkäni hankin. Tavalliset kengät löytyvät hyvällä tuurilla kotimaan kaupoista.” –Nainen, 58

Myös nämä merkit ja kaupat vaikeasti kenkiä löytävät mainitsivat: Andypola.fi, Arcopedico, Asics, Birkenstock, Boozt, Camper, Carlson, Cellbes, Converse, Dr. Martens, EMP, Gabor, Icepeak, Jenny, Jalkineliike Stella, Keen, Kenkä-Jenni, Kenkäliike.fi, Klingel, Melvin & Hamilton, Peter Kaiser, Primark, Sarenza, Skopunkten, Spesiaali Koot A ja O Oy, Stiletto, Superga ja Zio.

