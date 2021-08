Nyt tulevat moderni mullet, platinablondi ja epäsymmetrinen polkka! 11 kuvaa syksyn upeimmista tukkatrendeistä

Auringossa kulahtaneet hiukset heräävät jälkeen henkiin syksyn tukkatrendien avulla. Nämä viisi trendiä ovat pinnalla juuri nyt.

Kesää on vielä jäljellä, mutta nyt säiden hieman viilettyä syksyn tukkatrendit alkavat kummasti kiinnostaa. Tulevan kauden makeimmat tukat ovat kaikki sinällään jo vanhoja tuttuja, mutta pienellä lisämausteella tehostettuna.

1. Moderni mullet

Reippaalla kädellä pätkitty mullet-tukka on edelleen trendien kärkeä. Jos tukka on päässyt kesällä kunnolla venähtämään, saa leikkauksella helposti muotoa pitkään tukkaan. Syksyn mulletissa olennaista on, että kasvojen ympärillä on runsaasti kerrostusta.

2. Tekstuurinen etutukka

Hoi luonnonkiharaiset, otsatukka näyttää upealta myös kikkarassa tukassa! Jos joku on joskus ajatellut, että otsista ei voi leikata säkkärään tukkaan, tämä trendi todistaa toisin. Mitä villimpi kihara, sitä näyttävämpi tyyli.

3. Platinablondi

Luulitko, että auringon puhki vaalentama tukka olisi pian vain kaukainen muisto kesästä? Pidä luvalla kiinni kesäfiiliksestä viileän vaalealla blondilla, joka on taas syksyn tullen supertrendikäs.

4. Päheä pinkki

Jos lähestyvä syksy uhkaa saada mielen apeaksi, pirteä pinkki on takuuvarma tunnelman pelastaja. Hennon pastellinen väri näyttää todella tyylikkäältä kaiken pituisissa hiuksissa.

5. Epäsymmetrinen polkka

Reilun pituinen polkkatukka saa uutta näköä leikkauksella, jossa toinen puoli on jätetty aavistuksen pidemmäksi. Epäsymmetrinen polkka korostuu entisestään, kun hiukset suoristaa säntillisesti.

Lähteet: Popsugar, Cosmopolitan

Lue lisää: Nyt kannattaa penkoa äidin vaatevarastoja! Stylisti kertoo seitsemän syksyn 2021 vaatetrendiä

Lue lisää: Leopardi on kuosien klassikko – kuvat näyttävät 11 upeaa tyyliä, jotka keräävät ja kestävät katseita

Lue lisää: 9 vinkkiä, miten peset kesän näivettämät hiukset oikeaoppisesti – kiireessä moni sortuu klassiseen virheeseen