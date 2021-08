Leopardi on kuosien klassikko – kuvat näyttävät 11 upeaa tyyliä, jotka keräävät ja kestävät katseita

Grrau! Leopardikuosi ei ollutkaan mikään ohimenevä muoti-ilmiö. Näin pukeudut pilkkuihin myös tänä syksynä.

Syksyn lähestyessä on hiljalleen aika pistää kesäiset kukkakuosit vaatekaapin syrjään odottamaan. Syysvaatteiden ei kuitenkaan tarvitse olla tylsän yksivärisiä, vaan asuaan voi piristää suoraan kissaeläimiltä matkitulla kuosilla.

Laikukas leopardikuvio ei ole mikään uusin muotivillitys, mutta sähäkkään kuosiin ei ole vielä kyllästytty. Ennen aavistuksen mauttomana tai pöyhkeilevänä pidetty leopardikuosi onkin yhä vain tavallisempi näky.

Who What Wear -sivustolla kerrotaan, että leopardikuvioitua kangasta on vilahdellut syksyn muotinäytösten vaatemallistoissa sekä katumuodissa. Siitä povataankin syksyn trendiä. Ehkä se on saavuttamassa jopa jonkinasteisen klassikon aseman?

Poimimme syysasujen suunnittelua varten kuvia inspiroivista katutyyleistä, joista ei särmää ja savannien tunnelmaa puutu.

Leopardikuosia mekoissa ja hameissa

Ryhdikäs paitamekko näyttää hyvältä eläinkuosissa – ja korkkareiden kanssa tietenkin!

Maksimittainen mekko ja leopardikuosi ovat kuin luodut toisilleen.

Trendikäs kaapumallinen röyhelömekko saa särmää leopardikuviosta.

Jos leopardikuosinen mekko on vähän liikaa, hame sen sijaan toimii asua piristävänä yksityiskohtana pitkän takin ja simppelin yläosan kanssa.

Kuosi toimii myös housuissa

Kuosilliset housut voivat tuntua hieman vieraannuttavilta, mutta itse asiassa ne toimivat, jos muu asu on maltillinen.

Viileämpien kelien tullessa shortseja ei tarvitse haudata kaapin perälle. Leopardikuosiset shortsit toimivat syksyn tullen, kun ne yhdistää sukkiksiin ja saappaisiin.

Sensuellit leopardipöksyt voi yhdistää sporttisiin lenkkareihin – vastakkainasettelu toimii pukeutumisessa aina!

Leoparditakki säväyttää ja lämmittää

Ilmojen viiletessä alkaa takeillekin olla taas käyttöä. Pilkkukuosinen takki näyttää ylelliseltä ja kääntää varmasti katseet.

Tässä on nahkatakin ja leopardikuosin risteytys.

Karvaiset teddytakit ovat olleet muodissa jo usean vuoden, mutta entäs eläinkuosisena?

Leopardikuosia voi kokeilla myös muissa väreissä, kuten tämä pirteän keltainen sadetakki osoittaa.

Hyödynnä trendikuosia pienissä yksityiskohdissa

Jos voimakas pilkkukuosi tuntuu liian yliampuvalta, voi sitä hyödyntää asusteissa. Silloin se toimii lähinnä lisämausteena, eikä ole asun pääroolissa.

Leopardikuvioiset tennarit ja vyölaukku ovat kiva pikku lisä tähän arkiseen asuun.

Perusfarkut ja siistin trenssitakin voi yhdistää leopardikuvioisten kenkien ja hatun kanssa ilman, että asukokonaisuus olisi liian villi.

Lue myös: Tyyligurut pukeutuvat nyt kokoruskeaan – stylisti kertoo, miten tyylin voi kopioida ilman, että muistuttaa perunasäkkiä

Lue myös: Yllättävä trendi muillekin kuin mummoille! Helmikorut ovat muotia – 12 kuvaa näyttää, miten niitä nyt käytetään