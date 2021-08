Testasimme luomiväripaletit eri hintaluokista – paras todella vakuutti: ”Huh huh!”

Luomiväritestin parhaat paletit tulevat monelle uusilta merkkituttavuuksilta.

IsaDora Eye Shadow Quartet, 16,90 €

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Kermaisen silkkinen luomivärikvartetti levittyy tasaisesti. Pitkäkestoisessa koostumuksessa on intensiivinen väri, joka sulautuu ihoon. Hajusteeton. Kliinisesti testattu.

Kokemus: Rose Glam -sävysarjan nude, lämmin ruskea, vaalea ja kultainen hohde – hyvä peruspaletti arkeen ja juhlaan. Sormitesti ja ”swatchaus” kämmenselkään yllättää positiivisesti, sävyt tuntuvat pehmeiltä, ja niissä on yllättävän paljon pigmenttiä. Mattavärit varisevat, mutta levittyvät ja häivyttyvät kauniisti.

Samppanjan värinen hohde on todella kaunis luomella ja silmän sisänurkassa. Hohtovärit levittyvät kauniisti siveltimellä, mutta vielä paremmin kimalluksen saa esille, kun ne levittää luomelle sormella. Kiva, pieni peruspaletti, joka yllättää laadullaan!

Clarins Ombre 4 Couleurs, 49,90 €

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Neljä intensiivistä sävyä sisältävä luomiväripaletti. 2in1-luomivärit sisältävät primerin, joka saa luomivärin levittymään tasaisesti ja kestämään jopa 12 tuntia. Sisältää muun muassa mattapinnan antavaa bambupuuteria ja suojaavaa E-vitamiinia.

Kokemus: Fairy Tale Nude Gradation -paletin sävyt ovat ihastuttavat. On mattainen nude, satiininen malva, hohtava ja vaaleanpunainen glitternappi, joka antaa odottaa paljon. Vaaleat mattavärit ovat silkkisen tuntuisia, ja ne on helppo työstää luomelle. Luumunsävyinen väri on paletissa huomattavasti pigmenttisempi kuin luomella, vaikka sävy kaunis onkin.

Kimaltava vaaleanpunainen nappi tuottaa pettymyksen: se ei ole kovin pigmenttinen eikä hohtava. Glitterhileet ovat kauniita, mutta varsinaista väriä luomelle ei juuri tartu. Siveltimellä luomelle tulee lähinnä muutamia glitterhippuja, sormella saa aavistuksen pigmenttiäkin mukaan.

BeautyAct by Kicks Lilac Mania Eyeshadow Quad, 24,90 €

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Neljä runsaspigmenttistä luomiväriä. Koostumus on helppo häivyttää ja kestää aamusta iltaan. Vegaaninen.

Kokemus: Kauneusketju Kicksin oman merkin paletin ehdoton kuningatar on metallinen laventelisävy – vau, mikä hohde! Sävymaailma tuo mieleen kesäillat. Mattaiset beige ja viileä vaaleanpunainen ovat pigmenttisiä ja häivyttyvät kauniisti. Hohtava, tumma violetti ei ole superpigmenttinen, mutta on siksi turvallinen käyttää, sillä väriä ei tule kerralla liikaa.

Metallinen laventelisävy on luomella aivan ihana, ja se korostaa kauniisti vihreitä silmiä. Väriä varisee tosin alaluomelle, joten tätä käyttäessä kannattanee tehdä ensin silmämeikki ja vasta sitten ihomeikki, jottei glitter pilaa muuta meikkiä. Paletilla saa tehtyä kauniin keijukaishenkisen meikin. Voisin harkita ostoa ihan vain laventelisävyn vuoksi! Plussaa peilistä.

Physicians Formula Rosé All Play Eyeshadow Bouquet, 22,90 €

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: 12 sävyä, joiden koostumus ravitsee ja sisältää muun muassa suojaavaa goji-marjaa ja rauhoittavaa ruusu-uutetta. Gluteeniton.

Kokemus: Hurjan söpö paletti, jonka nappeihin on painettu kohokuvioiset ruusut. Kevyt pahvinen pakkaus antaa tosin hieman halvan vaikutelman. Paletissa on yllättävän vahva, ruusuinen tuoksu, joka ei välttämättä miellytä tuoksuherkkiä.

Matta- ja metallisävyt tuntuvat pehmeiltä, kirjavat hohteet puolestaan kuivemmilta. Mattasävyt ovat mukavan pigmenttisiä ja helppokäyttöisiä. Niissä on myös kivat sävyt: on neutraalia ruskeaa, beigeä ja malvaa. Kokonaisuudessaan paletti ei kuitenkaan säväytä. Kirjavat napit ovat sekoitus shimmeriä ja glitteriä, mutta osoittautuvat silti vaisuiksi, sillä niissä ei ole juurikaan pigmenttiä. Sopii sellaiselle, joka pitää hienovaraisesta hohteesta, mutta itse olen tymäkämmän jäljen ystävä. Glitterhiput leviävät joka paikkaan ja ovat vielä naamanpesunkin jälkeen ympäri kasvoja.

Catrice Pro Lavender Breeze Slim Eyeshadow Palette, 11,59 €

Arvosana: 1 / 5

Lupaus: Ammattimainen silmämeikki kotoa käsin. 14 korkeapigmenttistä mattaista, kimaltavaa ja metallista luomivärisävyä.

Kokemus: Nudeja, ruskeaa, persikkaa ja laventelia, kuusi hohtavaa nappia. Sävyt ovat kauniit, mutta paletti tuottaa pettymyksen. Mattasävyissä ei ole kovin paljon pigmenttiä. Laventelin ja persikan sävyiset napit ovat paletissa kauniit, mutta niitä joutuu pakkaamaan luomelle huolella, jotta väriä saa näkymään iholla edes häivähdyksen. Glitternapeissakaan ei ole niin paljon ytyä kuin toivoisi, vaan luomelle saa työstettyä vain kevyen hohteen.

Jos pitää kevyestä, hailakasta lookista eikä ole kovin tottunut luomivärien käyttäjä, paletti saattaa olla turvallinen valinta – eipä tarvitse ainakaan pelätä, että väriä tulee liikaa kerralla.

Lorac Pro Palette Soleil, 53,90 €

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Ammattimeikkaajien kehittelemän paletin 18 sävyn koostumus on runsaspigmenttinen ja sisältää E-vitamiinia, kurkku-uutetta ja sheavoita. Magneettiset luomivärinapit ovat irrotettavissa ja uudelleenjärjesteltävissä mukana tulevan Lorac-avaimen avulla. Hajusteeton ja gluteeniton.

Kokemus: Loracin luomivärit ovat kehuttuja, joten odotukset ovat valmiiksi korkealla. Pakkaus on painava ja laadukkaan tuntuinen, ja iso peili tekee paletista kätevän matkakaverin. Värimaailma sopii erityisen hyvin lämpimään taittavalle tummemmalle ihonsävylle. Lämpimän ruskean, nuden ja ruosteen sävyjä sisältävässä paletissa on 9 mattaista ja 9 hohtavaa sävyä. Valinnanvaraa on jopa liikaa, sillä pari sävyä on turhankin lähellä toisiaan.

Hohtavien nappien joukossa on sekä shimmereitä että metallisia sävyjä, sävyistä löytyy samppanjaa, kuparia ja kultaa. Värit tuntuvat ihanan silkkisiltä. Mattasävyissä on runsaasti pigmenttiä, joten vähällä pääsee pitkälle. Värit varisevat aika paljon, mutta häivyttyvät kauniisti ja sointuvat toisiinsa saumattomasti. Mutta ne metallisävyt – huh huh! Kaikki paletin hohtavat napit ovat todella pigmenttisiä ja näyttävät luomella kerta kaikkiaan upeilta. Ne levittyvät parhaiten sormin tai kostutetulla siveltimellä. Voisin harkita ostoa jo pelkästään metallisävyjen vuoksi.

Testaus: Eveliina Linkoheimo, joka käytti jokaisen luomivärin kanssa myös pohjustusvoidetta ja meikinkiinnityssuihketta. Juttu: Vivi Norokorpi.

Testaamme kosmetiikkaa joka torstai. Aiemmat testijutut ovat luettavissa täällä.