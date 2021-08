Helmikorut ovat tämän kesän trendi – 9 kuvaa näyttää, mitä kaikkea niistä voi tehdä

Sateenkaaren väriset ja kirjaillut muovihelmet ovat tämän kesän korutrendi. Leikkisiä helmiä näkyy nyt niin kaulassa kuin nilkoissakin. Jutun lopusta löydät video-ohjeen helmien tekoon.

Pörrölaukut, pinnit, hiusklipsut ja paksut muovisormukset sateenkaaren väreissä. Nämä leikkisät lapsuudesta tutut jutut ovat olleet tänä vuonna kuuminta huutoa.

Samaa henkeä huokuvat myös kesän halutuimmat korut: itsetehdyt muovihelmet. Muovihelmiä on näkynyt niin kaulakoruissa, nilkkarenkaissa, korviksissa kuin sormuksissakin. Mitä värikkäämmät ja hauskemmat, sen paremmat!

Itsetehdyt DIY-helmikorut ovat näkyneet somessa solkenaan ja helmien tekemisestä on tullut suosittu aktiviteetti. Monet järjestävätkin kaverien kesken korupajoja, ja innostunut on johtanut jopa siihen, että alalle on syntynyt pienyrittäjiä.

Suomessa trendikkäitä koruja ei kaupoissa yleisesti myydä, mutta itsetehtyjä koruja näkyy katukuvassa ja somessa vaikka kuinka.

Jutun lopusta näet videon, josta voi katsoa mallia helmikorujen taiteiluun.

Alla video, kuinka tehdä helmikaulakoru itse:

Lue myös: Yllättävä trendi muillekin kuin mummoille! Helmikorut ovat muotia – 12 kuvaa näyttää, miten niitä nyt käytetään

Lue myös: Tässä tulee kesän trendikkäin vaate! Kietaisutopit villitsevät nyt somessa – ja sellaisen voi tehdä helposti itse

Lue myös: Ujosteletko hattujen käyttöä? Ihan turhaan! Poimimme 13 hattua, jotka ovat taatusti tyylikkäitä