Muhkeat kulmakarvat, täältä tullaan! 5 loistavaa kulmatuotetta, jotka keräävät nyt kehuja

Kulmakarvat ovat erityisen kovassa huudossa nyt, kun julkisissa tiloissa isoa osaa kasvoista peittää maski. Näillä tuotteilla luot unelmiesi kulmat.

Kulmakarvabuumi on käynyt kuumana jo kohta vuosikymmenen, eikä loppua ole näkyvissä.

Poimimme viisi tuotetta, jotka ovat keränneet kiitosta ympäri internettiä. Näillä onnistuu niin luonnollisten kuin tuuheiden ja näyttävienkin kulmien tekeminen.

1. Jäljittelee microbladingia

Kulmatuotteistaan tunnetun Benefitin uutuuskynässä on kolme eripituista päätä, joiden hehkutetaan saavan aikaan microblading-kulmia muistuttavat, superluonnolliset kulmat. Maailmalla palkintoja voittaneella kynällä on helppo paikata puuttuvia karvoja ja lisätä kulmiin tuuheutta.

Benefit Brow Microfilling Pen, 28,50 e.

2. Kimin luottotuote

Kim Kardashianin luottokulmataiteilija Anastasia Soaren brändin pehmeällä kynällä saa kehujen mukaan tehtyä näyttävät kulmat nopeasti.

Anastasia Beverly Hills Perfect Brow Pencil, 25 e.

3. Juuri sinulle sopiva sävy

Jos sopivan kulmavärin valitseminen tuottaa hankaluuksia, on IT Cosmeticsin kulmakynä nappivalinta. Kynän sävy mukautuu perustuen siihen, kuinka kovasti kynää painaa iholle, joten väri on helppo mätsätä omiin karvoihin sopivaksi. Mukana on myös kulmia hoitavia biotiinia ja antioksidantteja.

It Cosmetics Brow Power Universal Eyebrow Pencil, 25 e.

4. Erinomaista pysyvyyttä

Kulmat pysyvät tiukasti paikoillaan tällä Maybellinen kulmageelillä, jonka värin luvataan pysyvän karvoissa jopa 48 tuntia – jopa läpi kasvojen pesun.

Maybelline New York Tattoo Studio Brow Gel, 15,90 e.

5. Tuuheutta koko päiväksi

Volyymia, tekstuuria ja muotoa kertavetäisyllä kulmiin tuova Diorin kulmageeli on kehujen mukaan täydellinen tuuheiden ja hieman huolettomien kulmien tekoon. Värigeelin luvataan pysyvän kulmissa tiukasti koko päivän.

Diorshow Pump 'n Brow, 36,30 e.

Lähteet: Byrdie, Allure, Vogue

