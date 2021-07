7 kysymystä, joita ihotautilääkäreiltä kysytään jatkuvasti – listasimme monen kaipaamat vastaukset

Tarkkaan valitut tehoaineet ja oman ihon tarpeiden tunnistaminen vievät pitkälle onnistuneessa ihonhoidossa, muistuttavat ihotautilääkärit.

1. Vaikuttaako ruokavalio aknen syntymiseen?

Suurimmalla osalla ihmisistä akne johtuu hormoneista ja geeneistä, sanoo ihotautilääkäri Anjali Mahto Voguen haastattelussa. On kuitenkin olemassa myös pieni joukko ihmisiä, jotka voivat olla erityisen herkkiä maitotuotteille sekä prosessoidulle sokerille.

Jos esimerkiksi maitotuotteita käyttää hyvin runsaasti ja huomaa, että iho kukkii, kannattaa Mahton mukaan harkita maidon vaihtamista esimerkiksi soija- tai mantelimaitoon. Tämän suurempia rajauksia ruokavalioon ei kuitenkaan ole suositeltavaa tehdä täysin omin päin.

2. Onko suojakertoimen sisältävä päivävoide yhtä pätevä kuin varsinainen aurinkosuoja?

Päivävoiteissa olevat suojakertoimet tarjoavat teoriassa saman suojan kuin viralliset aurinkosuojat. Käytännön ongelmat nousevat kuitenkin esille, kun voide laitetaan tositoimiin. Päivävoiteet kestävät harvoin vettä tai hankausta, ja niitä levitetään ohuempi kerros kuin luvatun suojan toteutumiseen tarvittaisiin, sanoo ihotautilääkäri Justine Kluk samassa Voguen jutussa. Päivävoiteissa ei aina myöskään ole mukana UVA-suojaa, jolloin voide ei suojaa ihoa vanhenemisen merkeiltä.

3. Onko kollageenilisillä todellisia vaikutuksia ihoon?

Kollageeni on proteiini, joka syötynä hajoaa kehossa aminohapoiksi ja kulkeutuu elimistössä kehon parhaaksi näkemällä tavalla eteenpäin. Siksi kollageenilisien tehosta ei ihotautilääkäri Mahton mukaan ole juurikaan olemassa hyvää näyttöä.

Mahto muistuttaa myös, että jos käytössä on kollageenilisien lisäksi tehokas aurinkosuoja sekä esimerkiksi retinoli, on vaikea sanoa, mikä näistä lopulta on se, joka saa ihon näyttämään hyvältä.

4. Voiko epäpuhtauksista päästä täysin eroon?

Tähän kysymykseen on tarjolla sekä hyviä että huonoja uutisia: Voguen haastatteleman ihotautilääkäri Sam Buntingin mukaan finnit ja muut näppylät viipyvät naisten iholla monesti kolmenkympin yli ja mahdollisesti vielä pidemmälle. Toisaalta tehokas aknen ja epäpuhtauksien hoitoon suunniteltu ihonhoitorutiini toimii usein samalla myös anti-age-hoitona. Niinpä ajan kuluessa iho näyttää aina vain suhteessa paremmalta ja paremmalta.

5. Minkä ikäisenä voi alkaa ottaa pistoshoitoja?

Ihon ikääntymiseen vaikuttavat geenien lisäksi muun muassa ruokavalio, stressi, unen määrä sekä ennen kaikkea se, kuinka paljon iho on altistunut vuosien aikana auringolle. Näiden tekijöiden vuoksi yhdelle ilmaantuvat juonteet ja rypyt aiemmin kuin toiselle, eikä Mahton mukaan ole olemassa yhtä tiettyä ikää, jolloin hoidot voi aloittaa.

6. Mistä tietää, että käytössä olevat ihonhoitotuotteet toimivat?

Kasvoille käytettävien tehoaineiden kohdalla vähemmän on oikeasti enemmän. Mahton mukaan turhan moni innostuu jokaisesta uudesta raaka-aineesta ja ottaa ne mukaan hoitorutiiniin. Todellisuudessa järkevämpää olisi etsiä joukosta yksi tehoaine, joka auttaa useampaan oman ihon tarpeeseen. Esimerkiksi A-vitamiini auttaa akneen ja ihon ikääntymiseen sekä tasoittaa ihon sävyä, lääkäri vinkkaa.

7. Näkevätkö muut ihoon tehdyn botox-hoidon?

Jos pistokset on laitettu hyvin, kukaan muu ei pysty näkemään, että kasvoille on tehty jotain, Sam Bunting lupaa.

