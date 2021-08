Tiesitkö, että rypyt eivät periydy? Listasimme 5 harhaanjohtavaa myyttiä ihon ikääntymisestä

Ihon ikääntymistä saatetaan yhä kauhistella ja pitää kauneusihanteen vastaisena. Ei siis mikään ihme, että rypyistä ja niiden hoidosta liikkuu monenlaisia myyttejä.

Naururypyt periytyvät lähinnä vain siinä tapauksessa, mikäli on perusluonteeltaan nauravaista sorttia tai silmän muoto on tietynlainen.

”Kokeile tätä rasvaa kasvoihisi iltaisin, ja huomaat ikääntymisen merkkien kadonneen kolmessa viikossa!”

Kuulostaako tämän kaltainen mainospuhe tutulta? Ihonhoitotuotteiden valmistajat ovat taitavia luomaan kuvaa siitä, että rypyt ovat asia, joita vastaan pitää taistella. Mainoksissa lupaillaan, että ikääntymisen merkeistä voi päästä eroon jos jonkinmoisella tökötillä ja litkulla. Moni käyttää paljon rahaa kalliisiin ryppyhoitoihin tai turvautuu jopa kauneuskirurgiaan poimuja silottaakseen.

Ei ole mikään ihme, että rypyistä pyritään eroon, sillä ne sotivat yleistä, nuorekasta kauneusihannetta vastaan.

Yksi asia on kuitenkin selvä: ihon ikääntyminen on jokaiselle väistämätöntä. Se, milloin ryppyjä alkaa ilmaantua vauhdilla, riippuu iästä ja geeneistä. Yleisenä rajapyykkinä ryppyjen nopealle lisääntymiselle pidetään 70 vuoden ikää. Jos ryppyjä ilmaantuu runsaasti sitä ennen, on auringonpalvomisella ja tupakoinnilla mitä todennäköisimmin osuutensa asiaan.

Rypyt syntyvät, kun ihon sidekudoksen elastiiniksi kutsuttu rakenneosa alkaa huveta. Silloin ihon kimmoisuus vähenee, mikä synnyttää ihoon verkkomaisia ryppyjä. Silmänurkkiin, otsaan ja suun ympärille syntyvät juonteet johtuvat puolestaan alueen lihasten liikkeestä, kuten hymyilystä, kurtistelusta tai siristelystä.

Koska ihon ikääntymiseen liittyy voimakas stigma, ei ole ihme, että ryppyihin liitetään runsaasti erilaisia myyttejä. Listasimme viisi yleistä – ja virheellistä – ryppymyyttiä.

Myytti 1: Rypyt ovat kauneusvirhe.

Väärin! Ryppyjä tulee jokaiselle, kun ikävuosia alkaa kertyä mittariin, eikä niitä voi loputtomiin pakoilla. Rypyistä ei siis tarvitse suotta ahdistua: ne ovat luonnollisia, eivätkä merkki jostain, josta on päästävä eroon hinnalla millä hyvänsä.

Myytti 2: Rypyt periytyvät suoraan vanhemmilta.

Kauneuskirurgiaan erikoistunut lääkäri Ivona Percec huomauttaa Pennsylvanian yliopiston artikkelissa, että geenejä enemmän ryppyyntymiseen vaikuttavat ulkoiset tekijät. Percecin mukaan esimerkiksi ihon altistuminen auringon UV-säteilylle aiheuttaa peräti 90 prosenttia ihon näkyvistä muutoksista.

Vanhemmiltaan voi toki periä esimerkiksi silmien mallin tai nauravaisen luonteen, mutta geenien määräämään kohtaloon ei kannata sokeasti uskoa. Aurinkorasvaa ja huolellista ihonhoitoa ei siis kannata unohtaa!

Myytti 3: Mitä enemmän käyttää kalliita anti-aging -tuotteita, sitä tehokkaampi on lopputulos.

Erilaisten ryppyvoiteiden ja -aineiden määrä tai kallis hinta ei todellisuudessa tarkoita sitä, että lopputulos olisi parempi. Pieni määrä omalle iholle sopivia tuotteita ja itselle räätälöity ihonhoitorutiini riittää – valtavalle purkkiarsenaalille on tuskin kellään tarvetta. Lisäksi monen tuotteen samanaikainen käyttö voi saada ihon punoittamaan, kutisemaan ja hilseilemään.

Myytti 4: Ihon kosteutus estää ryppyjä muodostumasta.

Ihon kosteuttaminen ja suojaaminen auringolta on tärkeää, mutta yletön paksulla kosteusvoiteella läträäminen ei estä ryppyjen tuloa.

Percecin mukaan kosteusvoide sitoo ihon omaa kosteutta, eikä päästä sitä haihtumaan. Kosteutetulla iholla olemassa olevat rypyt näyttävät sileämmiltä kuin kuivalla, mutta ihon kosteus ei juurikaan ehkäise ryppyjen syntymistä.

Myytti 5: Aurinkorasvaa tarvitaan vain auringonpaisteessa.

Todellisuudessa auringon UV-säteet läpäisevät paljaan ihon, vaikka taivas olisikin pilvinen. UV-säteiden tiedetään vaikuttavan ihon ennenaikaiseen ikääntymiseen. Ryppyjen estoa tärkeämpi syy auringolta suojautumiseen on se, että UV-säteilyn tiedetään lisäävän merkittävästi erilaisten ihosyöpien riskiä.

Siksi iho olisi tärkeää suojata aurinkovoiteella, -laseilla ja hatulla, vaikkei oleilisikaan suorassa paisteessa.

