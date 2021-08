Etkö millään löydä itsellesi sopivia vaatteita? Tässä tulee jättilista lukijoiden luottoliikkeistä ja -merkeistä!

Jos istuvien vaatteiden ja alusvaatteiden löytäminen on ollut hankalaa, ei ole enää! Tässä tulevat lukijoiden luottomerkit ja -liikkeet pitkille, lyhyille ja monille erilaisille vartalonmuodoille!

Etsitkö vaatteita kivijalkaliikkeistä ja netistä tuloksetta? Joudutko aina tarttumaan neulaan ja lankaan, jotta vaate sopii mittoihisi?

Istuvien vaatteiden löytäminen on monelle meistä ikuisuusongelma. Varsinkin mittataulukoiden ulkopuolella oleville shoppailu tuottaa erityistä päänvaivaa.

Kysyimme Me Naisten lukijoilta, miksi he eivät löydä helposti vaatteita – ja jos löytävät, niin mistä. Kyselyyn tuli liki 250 vastausta ja useita käyttökelpoisia vinkkejä vaatteiden hankintaan.

Moni myös samastui ongelmaan. Näin sitä kuvaili kyselyyn vastannut Riitta:

– Yleensä mitoitus on tällaista perinteistä Suomi-neitoa varten railakkaasti pielessä: koska olen 157 senttimetriä lyhyt ja kuitenkin melko muodokas, kaikissa vaatteissa pituusmitat ovat pielessä ympärysmittojen ollessa oikeat. Eikä tässä vielä kaikki. Onhan minulle tullut rakennemuutos tuohon oletettuun vyötärön kohtaan... Melko moni vaate puristaa siitä.

Kyselyn perusteella yleisimpiä syitä sille, miksi vaatteita ei löydy, olivat pituus, erilaiset vartalomallit ja jalan koko. Vastaajat toivoivat liikkeiltä ja valmistajilta laajempia kokovalikoimia ja monipuolisempia mallistoja.

Osa vastaajista kertoi jopa matkustavansa ulkomaille parempien valikoimien perässä.

Etsitkö sinäkin istuvia vaatteita kera kissojen ja koirien? Tässä tulee apua eli Me Naisten megalistaus liikkeistä ja merkeistä, joista löytyy vaatteita ainakin melkein jokaiselle.

1. Parempaa päälle pitkille

Lahkeet ovat liian lyhyet, paidat muistuttavat napapaitoja eikä mekon löytämisestä ole toivoakaan. Pitkän voi olla vaikea löytää istuvia vaatteita. Useammaltakin merkiltä löytyy nykyään tall-mallisto, joka voi olla ratkaisu. Osa lukijoista vinkkasi kokeilemaan myös unisex-malleja, joista voi löytyä juuri sopivia vaatteita.

”Zalandolla on erikseen monien merkkien tall-mallistoja myynnissä. Muita vaatteita sieltä löytyy hyvin, mutta urheiluvaatteiden pidempiä mallistoja ei löydy mistään. Esimerkiksi Haglöfs tekee pidemmän lahjepituuden ulkoilu- ja toppahousuja, muttei jostain merkillisestä syystä myy niitä Suomessa ollenkaan.

Adidaksella on myös tall-mallisto, mutta saatavilla vain netissä ja koot aina loppu. Miksei niitä tehdä enemmän, jos ne kerran myydään aina hetkessä loppuun? Haukkana Adidas-kauppaa vahtimalla löytää kuitenkin Adidaksen pidempiä malleja. Intersportista saa myös Sail & Ski -merkin housuja pidemmässä lahjepituudessa.” – Nainen, 43

” Miksei niitä tehdä enemmän, jos ne kerran myydään aina hetkessä loppuun?

”Monet tanskalaiset isojen tyttöjen mallistot ovat hyviä, esimerkiksi Kanok, Pont Neuf, Masai. Helsingissä Felinas ja Hytösen Puoti, Femeia, J-nen. Long Tall Sally -nettikauppa oli hyvä, hinta-laatusuhde on huonontunut yrityskaupan myötä. Kotimaisista jo lopetetuista mallistoista Finnwear+ oli hienosti mitoitettu.” – Nainen, 60

”Luottofarkkuni ovat Dr. Denim -merkiltä.” – Nainen, 29

”Brittikaupat olivat loistavia vaateostosten tekoon, koska mallistoissa on yleensä kolme pituutta – jokaiselle jotakin. Nyt Brexitin myötä senkin saa unohtaa. Esimerkiksi Zalandolle tulee joitain farkkumerkkejä, joissa on pituuksia 34" ja 36" (G-star), mutta aina niitäkään ei ole saatavilla. Espritillä olisi pitkää punttia, mutta laatu ei farkuissa oikein kohtaa.” – Nimimerkki kirahvi, 40

”Uniqlosta löytyy parhaimmat farkut, jotka ovat tosi pitkiä. Gina Tricot’lla oli ainakin ennen pitkillekin farkkuja. Laatu heikompi kuin Uniqlon farkuissa, mutta paremman puutteessa välttävät. Your Facelta ja Benettonilta löytyy myös pitkille, hoikille naisille rytkyjä.” – Nainen, 54

Myös nämä merkit ja kaupat pitkät mainitsivat: Asos tall -mallisto, Bikbok (housut), Carmakoma, Cellbes, Ellos, Fjällräven (retkeily), Halti (ulkoilu), H&M (yläosat), Hän ja Minä (farkut), ICANIWILL (shortsit), Icepeak (takit), InWear (jakut pitkille raajoille), Kappahl, Kari Traa (urheiluhousut), Kekäle, Levi’s, Mac, Mango (yläosat), Marks & Spencer, Missguided tall-mallisto, Nanso, Navabi, Nelly, Part Two, Ragwear (t-paidat), Revolution race (urheiluvaatteet), Topshop tall-mallisto, Vero Moda (mekot), Vila.

2. Ei enää tarvetta lyhentämiselle

Lyhyillä ongelmat ovat päinvastaiset kuin pitkillä. Vaatteita joutuu lyhentämään tai etsimään lastenosastoilta, joissa vaatteita ei ole suunniteltu aikuisen vartalolle.

Eräs lukija vinkkasi, että pienikokoinen voi hyödyntää valmiiksi lyhyeksi muotoiltuja vaatteita. Istuisiko napapaita paremmin kuin tavallinen tai löytyiskö nilkkapituisiksi tarkoitetuista housuista sopiva lahkeen mitta ja istuvuus? Muista kokeilla myös merkkien petite-mallistoja!

”Olen lyhyt, isorintainen ja pulleapyllyinen. Mielan mekot ja haalarit istuvat ihanasti. Myös yllättäen Monkista löytyy istuvia mekkoja.” – Nainen, 43

”Olen vain 154 cm pitkä ja muodokas. Löydän vaatteita useimmiten Stockmannilta, erityisesti Marellalta ja Sandilta.” – Nimimerkki Tinde, 59

”Olen 160 cm lyhyt nainen, kokoa 52 tai XXL. Minun on yleensä turha haaveilla saavani tavallisista marketeista itselleni sopivan mittaisia pitkiä housuja tai pitkähihaisia paitoja. Koosta puhumattakaan, koska olen lihava. On tympeää alkaa ensi töikseen lyhentämään liian pitkiä lahkeita ja hihoja, niinpä yleensä ostankin esimerkiksi marketeista, Halpa-hallista, ja Tokmannilta caprimittaisia housuja ja 3/4-hihallisia vaatteita. Kahden viimeksi mainitun plusvalikoima voisi olla parempikin.

Atelier Goldner Schnitt -niminen postimyyntifirma mitoittaa vaatteensa myös minun mittaisilleni ja lyhyemmillekin naisille. Kokoja löytyy väliltä 34–56. Vaatteet ovat melkoisen hintavia, ainakin näin pienituloisen mielestä. Muutamia vuosia sitten löysin myös Cellbes-postimyyntifirman, josta ostan nykyään suurimman osan vaatteistani.” – Nainen, 55

”Olen lyhyt. Reiteni ovat pyöreät ja jalat lyhyet. Suosikkejani ovat Very Nicen farkkumalli Alice ja NP Housukauppa.

Myös nämä merkit ja kaupat lyhyet tai pienikokoiset mainitsivat: Asos, Bello Mondo, Benetton (housut), Cream, Esprit (farkut), Gina Tricot, Create (takit), H&M, Indiska (mekot), Klingel, Nanso (mekot), New Yorker, Only, Snag (leggingsit ja sukkahousut), Sokos, S.Oliver, Stockmann, Tazzia, Tommy Hilfiger, Topshop, Vero Moda, Vila, Wiklund, 2XU, Zalando.

3. Alusvaatteita jokaiseen makuun

Istuvien alusvaatteiden, erityisesti rintaliivien löytäminen voi olla melkoista metsästystä. Rinnanympäryksen lisäksi pitäisi muistaa oikea kuppikoko, eikä tietyn merkin koko olekaan sama toisessa merkissä.

”Hunkemöllerin rintaliivit (Zalando, Boozt, Asos) ovat ihan parhaita, kun haluaa tukea, istuvuutta ja tarpeeksi pitkät olkaimet, mutta ei ole halua korostaa jo valmiiksi isoa povea. Käytän lähes pelkästään merkin kaarituellisia, toppaamattomia malleja, joista nännitkään eivät näy läpi.” – Nainen, 29

” ”Käytän usein urheiluliivejä, jotka ovat sekä mukavia että hyvin istuvia.”

”Rintaliiveissä suosikkini on Miss Mary of Sweden, merkin olkaimet ovat vain kaikkein parhaat – ne ottavat painoa pois olkapäiltä, ja laatukin on hyvä. Miinuspuolena hiukan kovat hinnat, ainakin omalle kukkarolleni.” – Nainen, 51

”Rintaliivien ostaminen on minulle rintavana se hankalin juttu. Sopivia ei löydy kuin muutamalta merkiltä, nekin kalliita. Käytän usein urheiluliivejä, jotka ovat sekä mukavia että hyvin istuvia.” – Nainen, 46

”Minulla on kapea vyötärö ja käyttämälleni vaatekoolle tavallista isommat rinnat. Rintaliivejä löydän ainoastaan alusvaatekaupoista ja muutamaa perusmallia Cubuksesta.

”Uniqlossa on mukavia rintsikoita ja rintsikkatoppeja.” – Nainen, 54

Myös nämä alusvaatemerkit ja -liikkeet mainittiin monipuolisina: Alusasuliike.fi, Change Lingerie, Ellos (myös bikinit), Free People, Funky Lady, Ihanuus Lingerie Shop, Ivalo.com, Lindex, Lovanna Lingerie, Lumingerie (D-kupista ylöspäin), Magic Lady, Marks & Spencer, Molly’s Diary, Männikön korsettiliike, Patricia, Underprotection.

Lue lisää: Yli puolet naisista käyttää väärän kokoisia rintaliivejä – moni pienirintainen valitsee A-kupin, vaikka C voisi olla parempi

Lue lisää: Kun seuraavan kerran ostat rintsikoita, muista rinnanympärysfakta, jonka moni tajuaa vasta vuosien liivien käytön jälkeen

Lue lisää: Valuvatko rintsikan olkaimet? Ongelmaan on selvä syy ja ratkaisu

4. Kurveille kunniaa

Pyöreä peppu, muhkeat reidet tai leveät hartiat. Kun mittataulukko heittää yhdestä kohdasta, voi istuvien vaatteiden löytäminen olla hankalaa. Harteikkaan on vaikea löytää takkeja, päärynävartalolle sen sijaan housut tuottavat päänvaivaa. Pluskokoisella on etsittävä lähes aina erikoisliikkeitä tai -mallistoja.

”Olen tavallista pidempi, 176 cm, ja pluskokoinen. Tällä hetkellä vaatekokoni on 48–50. Zizzin vaatteista yleensä yläosat menevät hyvin, mutta housut ovat liian lyhyitä ja liian leveitä reisistä. Housuja ostan joskus KappAhlista, Lindexistä ja muista vaatekaupoista, joissa tiedän olevan pluskokoisillekin vaatteita. Zalandon ja H&M:n pluskokoisten mallistoista olen tilannut satunnaisesti jotain.” – Nainen, 42

”Parhaat farkut minulle ovat BikBokin Peachy-mallia, ja kaikki muu on herran haltuun yrityksen ja erehdyksen kautta. Leveiden hartioideni ja hanurini takia olen mallista ja merkistä riippuen kaikkea kokojen S ja L välillä, vyötäröni on kapea. Kaikki pitää sovittaa, mitään takuuvarmaa ei ole vielä keksitty.” – Nainen, 31

”Suurin ongelmani on löytää istuvia paitoja ja mekkoja. Minulla on leveät hartiat, lisäksi rinnanympärykseni on 104 cm ja vyötäröni 82 cm. Joudun usein tyytymään huonosti istuvaan tai liian isoon vaatteeseen. Rosemunden puuvillasilkkipaidat ovat suosikkejani. Lisäksi fiftarivaatteissa on hyvin otettu huomioon muodokas keho, näistä suosikkini on Dressy-sivusto. Myös Marimekko onnistuu joissain mekoissaan niin, että tissit mahtuvat ilman, että vaate on teltta.” – Nimimerkki 65J, 27

” ”Kaikki pitää sovittaa, mitään takuuvarmaa ei ole vielä keksitty.”

”Olen pienikokoinen, mutta todella rintava. Käytän paljon collegepuseroita, huppareita ja neuleita, joita onneksi löytyy monesta kaupasta. Muuten ostan siistimmät puserot esimerkiksi töihin töihin Espritiltä, josta löytyy aika hyvin itselleni istuvia puseroita ja paitoja.” – Nainen, 46

”Olen todella leveä hartioiden kohdalta, rinnat ja peppu ovat pienet. Ylä- ja alaosan ero on kaksi kokonumeroa. Paikallisesta vaatekaupasta löydän yleensä sopivia vaatteita. Parhaiten minulle istuvat Marimekon trikoovaatteet ja Soyaconceptin, Masain ja Nanson vaatteet. Varkaudessa on liike, jossa ommellaan omaa mallistoa, ja näin ollen saan ostovaiheessa jo vaikuttaa, mihin tarvitaan hieman lisää senttejä ja mistä otetaan pois.” – Nainen, 45

Myös nämä merkit ja liikkeet kurvikkaat mainitsivat: Alpa, Banana Republic, Beyondstore, Blaa, Boden, Bohoo, BomBom, Bypias, Cellbes (farkut), Cubus, Dixi Coat, Dorothy Perkins, Ehtadreamcircus, Ellos, Emp, Evans, Gap (paidat), Gerry Weber, Gina Tricot (housut), Halti, Indiska (mekot), InWear (takit), Joutsen (takit), Joseph Ribkoff, Junkyard, Kaiko, Karen Millen, Kekoo, Klingel, Kude design, Levi’s, Lorella, Luhta, Marco Polo, Marina Rinaldi, Marita Huurinainen, Marks & Spencer, Me&I, Mirella, Miss Windy Shop (mekot), More and more (paidat), Mos Mosh, Na-kd, Navabi, Neulomo, Neritude, Niinmun desing, Nosh, NP Housukauppa, Pahis, Pikku-Riikka, R/H, Ril’s, Rocho, Tam-silk, Ted Baker, Televisio lifestyle store, Thor steinar, Sasta (ulkoiluvaatteet), Shein, SimplyBe, Spartoo, Sportamore, Stadium, Ulla Popken, Vero Moda (farkut), Very Nice (farkut), Vila, Vimma, Virkkukoukkunen, Voglia, Xanriina, Zara (housut).

Lue myös: Tavalliset naiset raottivat vaatekaappiensa ovia – 12 rehellistä kuvaa suomalaisnaisten luottovaatteista

Lue myös: Sama mekko, eri kroppa – 9 suomalais­naista puki saman vaatteen eri koossa, ja tältä se kullakin näyttää

Lue myös: Elsa sovitti housuja kaupassa ja itki, kun mitkään eivät mahtuneet – nyt vaatteita saa myös isossa koossa, mutta muutosta tarvitaan yhä