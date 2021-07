Sukkahousujen myynti on taas kasvussa, Prismasta kerrotaan – löysimme ilmiölle 3 selitystä

Sukkahousuja on ostettu markettireissuilla paljon enemmän kuin viime vuonna, jolloin arjen klassikkotuote meni huonosti kaupaksi.

Prisman tuoreessa tiedotteessa kerrotaan, että deniersukkahousuja on myyty 44 prosenttia viime vuotta enemmän. Se on tänä vuonna Prisman naistenvaateosaston merkittävin ja nopein myyntipiikki.

Kun koronapandemia alkoi jyllätä Suomessa, erityisesti sukkahousujen ja matkalaukkujen myynti romahti Prismoissa tyystin, tiedotteessa kerrotaan. Ketju ei kerro myytyjen sukkahousujen määrää, joten voi toki olla, ettei se ole vieläkään kovin iso, vaikka kasvua pohjalukemista onkin viime aikoina ollut.

Mutta jokin on silti ajanut ihmiset sukkisostoksille! Pohtikaamme, mikä.

1. Juhlakausi

Ehdoton sukkahousupakko taitaa koskea nykyään lähinnä brittikuninkaallisia. Onkin vaikea keksiä, miksi kukaan pukisi arkena sukkiksia jalkaansa vapaaehtoisesti – etenkään heinäkuun helteillä.

Mutta juhlissa ohuet ihonväriset sukkahousut ovat silti monen valinta. Tätä teoriaa tukee myös se, että Prisman myyntitilastoissa näkyy myös mekkojen suosion kasvu.

2. Arjen paluu

Aikaisemmassa Me Naisten lukijakyselyssä 40 prosenttia vastaajista ilmoitti löytävänsä arkivaatteita suurista päivittäistavarakaupoista. Ovatko sukkikset sittenkin arjen sankari? Niin ainakin S-ryhmässä uskotaan.

– Pidämme deniersukkahousujen myyntiä eräänlaisena arjen palautumisen indeksinä, Prisman käyttötavarakaupan myyntijohtaja Päivi Hole toteaa tiedotteessa.

No, hyvähän niitä on ainakin olla jemmassa. Ehkä me suomalaiset olemme varautujakansaa. Silmäpakoja ja syksyn tuloa ei voi välttää.

3. Muut käyttötarkoitukset

Klassisimmat Pirkka-niksit toteutetaan tietenkin sukkahousujen avulla. Koska tänä kesänä on ollut sekä kuuma että paljon hyttysiä, niksipirkkailulle on ollut tarvetta.

Sukkahousuista ja tuulettimesta saa rakennettua hyttysansan, jota Ilta-Sanomat tosin kuvaili vuonna 2016 Suomen oudoimmaksi. Sukkahousut kietaistaan tuulettimen päälle, ja ilmavirta vetää hyttyset tuulettimen takapuolelta sukkisten sisään ansaan. Eikö kuulosta toimivalta? Epätoivoiset ajat vaativat epätoivoisia tekoja.

Sukkahousuista, tuulettimesta ja kylmäkalleista saa puolestaan rakennettua ”nerokkaan” viilennyslaitteen:

Ota sukkahousut ja laita molempiin lahkeisiin kylmäkallet. Aseta sukkahousut kylmäkalleineen tuulettimen taakse solmimalla sukkahousut kiinni tuulettimeen. Ilma on heti viileämpää. Vaihda sulaneet kylmäkallet jäisiin, klassinen Pirkka-niksi kuuluu.

Niksi-Pirkasta löytyy myös näppärä sukkahousuvinkki avuksi aurinkorasvan levitykseen:

Kääri pieni pesusieni tuorekelmuun, jotta aurinkorasva ei imeydy siihen. Leikkaa sukkahousuista lahje ja laita sieni lahkeen sisälle keskelle. Kiristä sieni tiukaksi solmuilla. Levitä aurinkorasvaa sienelle, ota päistä kiinni ja hiero rasva selkään.

Mihin sinä käytät sukkahousuja? Paljasta kommenteissa!

