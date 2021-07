Himottaako otsiksen leikkaaminen, muttet ole aivan varma sitoutumisesta? Trendikäs kampaus on täydellinen ratkaisu

Kasvoja kehystävät kerrokset sopivat kaiken paksuisille hiuksille ja erityisen hyvin piikkisuoraan tukkaan.

Houkuttaako otsatukan leikkaaminen, mutta et ole kuitenkaan ihan varma, uskallatko ryhtyä niin isoon muutokseen?

Kasvoja kehystävät kerrokset ovat otsiksen esiaste – ja täydellinen välimallin ratkaisu otsista vasta pohtivalle. Ne voivat alkaa melkeinpä mistä tahansa silmien ja nenän väliltä, riippuen kasvojen muodosta ja halutusta lopputuloksesta. Pidempinä niitä ei juuri erota, ja muutamilla reilusti lyhyemmillä haituvilla saa jo fiilisteltyä otsistyyliä.

Kerroksista on myös helppo siirtyä halutessaan takaisin tasapitkään tukkaan, jos muutos ei jostain syystä miellytäkään.

Kehyskerroksien avulla hiuksiin saa kivasti uutta ilmettä ilman, että varsinaisesta pituudesta tarvitsee kuitenkaan verottaa. Jos edellisestä kampaajakäynnistä on jo tovi ja tukka on venähtänyt uusiin pituuksiin, on hiusmassaan helppoa saada muotoa kerrosten avulla.

Trendiksi nousseet kerrokset ovat raikas tuulahdus suoraan ysäriltä. Hiustaiteilija Alex Brown kutsuukin lookia "moderniksi Rachel-tukaksi" Alluren jutussa. Termillä viitataan hiustyyliin, jonka Jennifer Aniston teki kuuluisaksi Frendit-sarjan alkukausilla.

Leikkaus toimii parhaiten suorissa hiuksissa, mutta tuuheudella ei ole onnistumisen kannalta merkitystä.

