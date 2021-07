Selvitimme, millaiset ovat trendikkäimmät silmälasit juuri nyt – 6 trendiä kohoaa ylitse muiden

Silmälaseissa dominoivat nyt pehmeät sävyt ja pyöreät muodot. Havaittavissa on myös tuulahdus 80- ja 90-lukua, sillä ylisuuret kehykset ja liukuvärjätyt linssit ovat astuneet jälleen valokeilaan.

Miltä näyttävät tämän hetken kuumimmat silmälasit? Trendikkäimmät pokat ovat ohutreunaisia ja muodoltaan pyöreitä. Metallikehykset ovat olleet vahvasti esillä jo hyvän tovin, mutta uutena lisäyksenä toimivat korumaiset elementit lasin sangoissa.

– Tällä hetkellä pelataan hyvin pelkistetyllä linjalla ja pehmeillä väreillä, kuten maanläheisillä nudesävyillä ja roosaan taittuvilla väreillä, kertoo Eeva Salmo Specsaversilta.

Toisaalta myös villimmät yksityiskohdat, kuten monikulmaiset kehykset ja liukuvärjätyt linssit, ovat löytäneet tiensä katukuvaan. Lasien koossakaan ei tarvitse jarrutella!

Kiiltävän kultainen metalli

Mattapintaiset sangat olivat pitkään trendien keskiössä, mutta nyt valokeilaan ovat astuneet kiiltävät pinnat. Kiiltävät, etenkin kultaan ja ruusukultaan menevät sävyt, ovat nyt vahvasti pinnalla. Kultaan taittava metallipinta peilaa kauniisti päivettynyttä ihoa ja tuo eloa kasvoille.

199€, Rayban / Silmäasema.

199€, Max Mara / Instrumentarium.

159€ Valerie / Specsavers.

Ripaus korumaisuutta

Pelkistetyt ja minimalistiset metallikehykset ovat olleet viime aikoina vahvasti esillä, mutta nyt laseissa on alettu kikkailla korumaisilla yksityiskohdilla. Ripauksen mielenkiintoa metallikehyksiin tuovat koristeelliset sangat.

Etenkin pelkistettyyn skandinaaviseen pukeutumistyyliin ne tuovat mukavaa lisää, koska yksityiskohta ei kuitenkaan ole liian voimakas.

359€, Jimmy Choo / Instrumentarium.

139€, Specsavers.

Veikeät muodot

Nyt on lupa revitellä! Klassiset kehykset saavat siirtyä syrjään, sillä nyt villitsevät epätavanomaiset muodot. Mitä kulmikkaampi ja veikeämpi, sitä parempi. Miltä kuulostaisivat kahdeksankulmaiset kehykset?

159€, Valerie / Specsavers.

169€, Marc Jacobs / Instrumentarium.

Reippaasti korkeutta ja kokoa

Vaikka kehyksissä suositaan ohutta reunaa, kokoa saa olla kuitenkin reilusti – jopa ylisuureen asti. Leveyttä ei niinkään kaivata, mutta korkeutta suositaan sitäkin enemmän!

219€, Specsavers.

159€, Valerie / Specsavers.

Nostalginen liukuväri

Lasitrendeissä voi aistia nyt tuulahduksen 90-lukua, sillä katukuvaan ovat astuneet liukuvärjätyt linssit. Tyypillisesti arkikäytön laseissa väri vaalenee yläosasta alaspäin siten, että linssin alaosa on kirkas ja yläreunassa on häivähdys pehmeää sävyä. Kokeilunhaluisimmat asettavat silmilleen siniset tai pinkit liukuvärilinssit.

Silmälasien linssien liukuvärjäys kustantaa liikkeestä riippuen 25–50€.

Kehykset ja linssit, Specsavers.

Kehykset ja linssit, Specsavers.

Hyvästi kehyksille!

Uusin tulokas kevyiden lasien saralla on kehyksettömyys. Viime vuosina täysin kehyksettömiä laseja ei ole juuri näkynyt katukuvassa, mutta nyt kyseisen mallin suosio on pikkuhiljaa nostamassa päätään. Tyypillisesti lasien muoto on pyöreä ja metalliosa kullansävyinen.

449€, Silhouette / Silmäasema.