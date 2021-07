Ihonhoidon asiantuntijat paljastivat: 4 trendituotetta, joita he itse välttävät

Kaikki viime vuosien ihonhoitotrendit eivät välttämättä ole hyväksi iholle – tai ympäristölle.

Ihonhoitoon ilmaantuu jatkuvasti uusia trendejä ja hypetettyjä tuotteita, joita moni ryhtyy innoissaan kokeilemaan.

Kaikki viime vuosien trendituotteet eivät kuitenkaan ole iholle yhtä hyväksi kuin mainosten mielikuvat ovat saaneet meidät uskomaan. Esimerkiksi meikinpuhdistusliinoja ei kannata käyttää joka päivä niiden hankausmekanismin ja iholle jäävien kemikaalien takia.

WhoWhatWear-sivusto listasi jutussaan neljä muutakin tuotetta, jotka on ihonhoidon asiantuntijoiden mukaan parempi skipata – tai vähintäänkin niitä kannattaa käyttää vain satunnaisesti.

1. Kangasmaskit

Kosteuttavat ja kiinteyttävät, seerumeissa uitetut kangasmaskit ovat monen luottotuote niin ennen kuin jälkeen juhlien. WhoWhatWearin mukaan oikeasti ympäristöystävällisiä maskeja on kuitenkin lähes mahdotonta löytää. Siksi ympäristötietoisen tyypin kannattaa valita mieluummin ekologisempi vaihtoehto ihoa hoitaessaan.

Juttuun haastateltujen asiantuntijoiden mukaan kangasmaskit eivät ole edes niin tehokkaita kuin mainoslauseet lupaavat. Ne tuovat usein vain hetkellisen avun, minkä vuoksi varsinaiset seerumit ovat parempi sijoituskohde.

Yleisesti ottaen maskien käyttöä ei tarvitse kuitenkaan hylätä: esimerkiksi kerran viikossa tehty, kuorivaa AHA-happoa sisältävä kasvonaamio pitää kasvot takuulla kuulaana.

2. Kasvojenpesulaitteet

Ihon syväpuhdistusta lupaavat kasvojenpesulaitteet saattavat kuulostaa varsinkin rasvoittuvalle iholle vastaukselta kaikkiin rukouksiin, mutta pitkäaikaisessa käytössä laitteet voivat tehdä enemmän hallaa kuin olla hyödyksi iholle.

Asiantuntijoiden mukaan elektroninen hankaus on niin voimakasta, että asiaan kouluttautumattoman ihmisen kädessä laitteet voivat hangata ihoa liian rajusti. Putsarin pyyhkiminen pois kasvoilta musliiniliinan avulla on kaikkein tehokkain ja samalla hellävaraisin keino ihon puhdistamiseen.

3. Mustapäiden poistolaput

Jos on koskaan kokeillut nenän päälle liimattavia mustapäiden poistoon tarkoitettuja lappuja, tietää, että ne todella toimivat. Harmillista sinänsä, että säännöllisesti käytettynä ne hyvin todennäköisesti kuitenkin vahingoittavat ihoa. Iholle tiukasti kiinnittyvä lappu voi irrotettaessa vahingoittaa ihon suojakerrosta niin, että lopputuloksena on kuiva ja punoittava nenä, josta on jopa katkeillut pintaverisuonia.

Parempi vaihtoehto lapuille on käyttää salisyylihappoa tai syväpuhdistavaa savea sisältävää puhdistusainetta.

4. Kalliit kasvoöljyt

Öljyt ovat näistä neljästä kaikkein kinkkisin. WhoWhatWearin mukaan kasvoöljyt on paras skipata kokonaan ihonhoitorutiinista, jos ei ole ihan varma, mitä iholleen on pistämässä.

Kalliissa öljyissä hintalapun selittävät niiden sisältämät eteeriset öljyt, jotka antavat tuotteelle luksusfiiliksen. Korkeat eteeristen öljyjen pitoisuudet voivat kuitenkin olla huonoksi iholle: ne voivat saada kasvot punoittamaan, kuivumaan ja ärtymään. Toisaalta hajusteettomat, edulliset öljyt, kuten ruusunmarjaöljy ja chiansiemenöljy, voivat olla verrattomia kosteuttajia kuivalle iholle.

Takuuvarmin valinta on kuitenkin konstailematon kasvovoide, joka sisältää hyvän sekoituksen omalle ihotyypille sopivia tehoaineita.

