Yhtä ihonhoidon tehoainetta hehkuttavat nyt kaikki – silottaa ryppyjä ja tehostaa muiden aineiden toimintaa

Antioksidanttinen ferulahappo suojaa erityisen hyvin ihoa vapailta radikaaleilta. Se häivyttää tehokkaasti ihon värimuutoksia ja silottaa juonteita.

Antioksidantit tuntuvat puskevan kirjaimellisesti iholle kauneusartikkeleista ja kosmetiikkamainoksista. Ryhmänä antioksidantit ovat melko laaja käsite: yleisellä tasolla ne ovat ihonhoidosta puhuttaessa joko kehon jo itsensä valmiiksi tuottamia tai iholle lisättäviä kemiallisia yhdisteitä, jotka suojaavat ihoa vapaiden happiradikaalien ja UV-säteilyn aiheuttamilta vaurioilta.

Antioksidanteista tutuimpia ja puhutuimpia ovat tällä hetkellä muun muassa C-vitamiini, retinoidit ja niasiiniamidi. Ennestään tuttujen rinnalle on kuitenkin puskenut aiemmin vain pienen piirin hehkuttama ferulahappo.

Ferulahappo on noussut kovaa vauhtia kosmetiikkakestien keskipisteeseen, koska se on erityisen tehokas suojaamaan ihoa vapaiden radikaalien aiheuttamilta vaurioilta, kertoo ihotautilääkäri Corey L. Hartman The Zoe Reportin artikkelissa.

Hartmanin mukaan vapaiden radikaalien tekemät tuhot voivat olla seurausta esimerkiksi auringon UV-säteilystä, infrapunasäteilystä tai ilmansaasteista. Näiden aiheuttamat vauriot näkyvät iholla esimerkiksi tummina läiskinä, juonteina ja ryppyinä.

Yleensä antioksidantit suojaavat ihoa yhdeltä tai kahdelta eri tyyppiseltä vapaalta radikaalilta, mutta ferulahappo tehoaa jopa kolmeen erilaiseen vihulaiseen. Hartmanin mukaan ferulahappo on tämän ansiosta omiaan iholle syntyneiden läiskien ja värimuutosten häivyttämisessä sekä juonteiden ja ryppyjen silottamisessa. Ferulahapon on jopa todettu imevän itseensä osan UV-säteistä sekä kiinteyttävän ihoa.

Tehostaa muiden aineiden toimintaa

Ihonhoitotuotteissa ferulahappo on yleensä yhdistetty johonkin toiseen tehoaineeseen. Syy ei ole siinä, etteikö happo olisi yksistään riittävän toimiva. Ferulahappo on usein yhdistetty muun muassa C- ja E-vitamiineihin, retinoideihin ja resveratroliin siksi, että sillä on kyky tasapainottaa ja tehostaa näiden muiden antioksidanttien toimintaa. Esimerkiksi C-vitamiini on tuskallisen tunnettu siitä, että se menettää tehonsa helposti auringonvaloon joutuessaan. Ferulahappo tutkitusti suojaa C-vitamiinia UV-säteilyltä ja tekee siitä siten toimivamman.

Vapaita radikaaleja torjuvien ominaisuuksiensa takia ferulahappo on parhaimmillaan aamuisin käytettynä.

The Ordinary Resveratrol 3% + Ferulic Acid 3%, 10,90 e.

Paula's Choice C15 Super Booster, 53 e.

Medik8 Super C Ferulic Serum, 89 e.

Skin Ceuticals C E Ferulic, 165 e.

Lähde: The Zoe Report

Lue myös: Ihmeaine, jonka pitäisi löytyä jokaisen peilikaapista! Tiedätkö jo, mihin kaikkeen teepuuöljyä voi käyttää?

Lue myös: 8 ainesosaa, joita kannattaa etsiä edullisesta kosmetiikasta – kosmetologi kertoo kolme olennaisinta tuotetta

Lue myös: Näillä akne nitistyy! 5 parasta tehoainetta, jotka auttavat mustapäiden ja finnien hoidossa