Kirkastavaa, silottavaa ja virkistävää! Poimimme 5 tämän hetken hehkutetuinta silmänympärysvoidetta – löydä uusi suosikkisi

Ohut silmänympärysiho tarvitsee tehokasta kosteutusta ja pitkäksi venyneen illan jälkeen piristäviä tehoaineita.

Hyvä silmänympärysvoide on tuote, joka kauneusguruilta kysyttäessä on yleensä tärkeimpien ihonhoitotuotteiden top kolmosessa. Jos oma suosikkipurkki on vielä hakusessa, kannattaa turvautua muiden suosituksiin.

Poimimme viisi silmänympärysvoidetta, jotka keräävät tällä hetkellä hypetystä ja hehkutusta netissä.

1. Ei mitään ylimääräistä

Apteekibrändi Cerave ei ole ehkä visuaalisesti kaikkein kiinnostavin merkki, mutta söpön ulkonäön sijaan Tiktokin kautta huimaan nosteeseen noussut brändi luottaa tehokkaiden raaka-aineiden tuomaan suosioon. Tällä hetkellä kehuja saa merkin silmänympärysvoide: runsaasti hyaluronihappoa ja keramideja sisältävässä voiteessa ei ole mitään ylimääräistä ja se sopii myös herkille silmille.

Cerave Eye Repair Cream, 13,90 e.

2. Väsyneille silmille

Pitkäksi venyneen illan merkit katoavat kuin tuhka tuuleen tällä geelimäisellä voiteella, lupaavat netin kauneusgurut. Värillisen voiteen sanotaan tasoittavan ihon sävyä, häivyttävän silmäpusseja sekä yleisesti olevan tehokas ensiapu väsyneille silmille.

Origins GinZing Refreshing Eye Cream, 29,50 e.

3. Virkistävä ja riittoisa

Vuodesta toiseen Kiehls'in myydyin silmänympärysvoide on koostumukseltaan todella kermainen ja kosteuttava. Superriittoisan purkin suosiota siivittävät lähes poikkeuksetta viiden tähden arviot, joiden mukaan voide tasoittaa silmänalusihoa ja virkistää katsetta.

Kiehl's Creamy Eye Treatment With Avocado, 29 e.

4. Silottavaa retinolia

Retinoli on viime vuosina tullut rytinällä silmänympärysvoiteisiin, ja tämän Muradin voiteen hehkutetaan tuovan oikeasti näkyviä tuloksia silmänympärysihon tasoittamisessa. Silottamisen lisäksi voiteen luvataan tasoittavan ihon sävyä sekä tekevän ihon kimmoisammaksi.

Murad Retinol Youth Renewal Eye Serum, 99,90 e.

5. Häivyttää tummia silmänalusia

C-vitamiinista ja kollageenista tehonsa saava Ole Henriksenin voide ei sisällä nimestään huolimatta banaania – nimi tulee voiteen keltaisesta väristä, joka häivyttää iholta violetin ja sinisen sävyjä. Kehujen mukaan tasoittaa ja kirkastaa silmänalusihoa sekä toimii oivallisena primerina peitevoiteelle.

Ole Henriksen Banana Bright Eye Cream, 50 e.

