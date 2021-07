Hiukset hehkuvat nyt kuparin sävyissä! 11 julkkiskuvaa todistaa, miten upealta trendiväri näyttää – näiden kanssa kelpaa marssia kampaajalle

Ihanan kuparinen tulitukka on taas varsin trendikäs. Kokosimme inspiraatioksi joukon kuvia julkkisten kuparisista hiustyyleistä.

Oletko sattunut huomaaman ympärilläsi yhä enemmän punertavia hiuksia? Ei ihme, sillä kupari näyttäisi olevan tämän hetken trendikkäimpiä värejä.

Allure-sivuston mukaan kuparinen hiusväri on ollut viime aikoina pinnalla TikTokissa. Tämä kielii erityisesti Z-sukupolven innostuneen punapää-lookista. Siitä on kiittäminen muun muassa huippumalli Gigi Hadidia, joka värjäsi hiljattain tukkansa lämpöisen punertavaksi. Moni on saanut inspiraatiota myös Netflixin Musta Kuningatar -hittisarjasta, jonka päänäyttelijä Anya Taylor-Joy esiintyy sarjassa upean kuparisissa hiuksissa.

Alluren haastattelema kampaaja Cherin Choi kertoo, että kupari on nerokas sävyvalinta, sillä se on hyvin muuntautumiskykyinen: sillä voi loihtia itsestään kerralla punapään tai lisätä lämmintä vivahdetta hennoilla kupariraidoilla.

Lämpimän punertavat hiukset sopivat Choin mukaan lähestulkoon jokaiselle, kunhan vain valitsee itselleen oikean sävyn. Kampaaja Rita Hazani huomauttaa, että punaisen värin sävyvalintaan vaikuttaa oleellisesti oman ihon sävy. Mitä vaaleampi iho, sen paremmin sopii vaalea kuparin sävy. Tummemmalle iholle sopii puolestaan hieman syvempi kastanjanruskea.

Joko sormesi hapuilevat kampaajan varausnumeroa tai marketin hiusvärihyllyä? Tässä inspiraatioksi kuvia julkkisten ihanista kuparilookeista.

Yhdysvaltalainen malli Gigi Hadid säväytti tannoin uudella, kuparisella hiusvärillä.

Lämpimän punertava sävy tekee näyttelijä Anya Taylor-Joyn olemuksesta entistäkin pirtsakamman.

Punainen pukee kaiken ikäisiä! Tasaisen sävyinen, oranssiin taittava punainen sopii näyttelijä Christina Hendricksille täydellisesti – etenkin kirkkaan huulipunan kanssa.

Punainen näyttää upealta ruskeiden silmien ja vihreän meikin kanssa. Punapääksi siirtynyt malli, näyttelijä ja laulaja Bella Thorne on oiva todiste tästä.

Näyttelijä Emma Stone tunnetaan parhaiten punaisista hiuksistaan, vaikka hän on vuosien aikana vaihtanut väriä lukuisia kertoja.

Näyttelijä Lucy Hale on vaihtanut hiusväriään kuin vaatteita. Viime aikoina hänen hiuksissaan on nähty kaunista hillityn lämmintä kuparin sävyä, jossa on eri sävyisiä raitoja.

Bridgerton-sarjasta tutun brittinäyttelijä Phoebe Dynevorin hiusväri on vastustamaton! Syvän punertava, ruskeaan taittava sävy tuo lämpöä vaaleaan ihoon.

Luonnollinen, lämpimän punertava ja eloisa sävy pukee täydellisti näyttelijä Zoey Deutchin kasvoja.

Tummahiuksisena tunnettu laulaja ja näyttelijä Lily Allen rokkasi kuparin sävyä pari vuotta sitten – ja se näytti hyvältä!

Näyttelijä Natasha Lyonne rokkaa kuparikutreja ja otsista!

Syvä kuparin sävy ja villit korkkiruuvikiharat ovat vastustamaton yhdistelmä: näyttelijä Sarah Hylandin tukassa on eloa!

