Ujosteletko hattujen käyttöä? Ihan turhaan! Poimimme 13 hattua, jotka ovat taatusti tyylikkäitä

Uusista tyylikokeiluista hattu on monille se jännittävin. Tyylikäs hattu kuitenkin kruunaa asun kuin asun ja pelastaa huonolta hiuspäivältä.

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, miksi hatut näyttävät upeilta kaupan sovituskopissa ja somessa, mutta kun sellainen pitäisi pukea päähän ihmisten ilmoille, alkaakin äkisti ujostuttaa?

Vastaus jäänee mysteeriksi, mutta yksi asia on selvä: hatussa on asennetta ja se taatusti huomataan! Hattu on loistava tapa piristää muuten yksinkertaista asua. Hattu on myös käytännöllinen, sillä se suojaa hiuksia ja kasvoja auringonpaahteelta. Huono hiuspäiväkään ei haittaa, kun kutrien peitoksi asettaa lippiksen tai lierihatun.

Poimimme kauppojen valikoimista 13 tyylikästä mutta maltillista hattua, joiden pukemista ei turhaan tarvitse ujostella. Olkihatut ja kalastajahatut sopivat kesäisiin hellepäiviin, kun taas simppeliä huopahattua voi käyttää ympäri vuoden.

Olkihattu sopii loistavasti hellemekon tai ranta-asun kanssa. 12,99 €, H&M.

Kesäisessä olkihatussa on sievänä yksityiskohtana hieman rispaantuneet reunat ja rusetti. 12,95 €, Zalando.

Yksinkertainen kesähattu on helposti lähestyttävä ja sopii monenlaisten asujen kanssa. 19,99€, Lindex.

Kultainen ketju tuo mielenkiintoisen lisän muuten simppeliin huopahattuun. 25.95 €, Na-kd.

Klassinen musta huopahattu sopii erilaisten asujen kanssa ympäri vuoden. 24.95 €, Na-kd.

Tässä unisex-hatussa on tyylikäs nahkainen yksityiskohta. Sopii loistavasti vaikkapa ruskeiden nahkakenkien pariksi! 70.00 €, Brixton.

Kauniin punaruskeassa olkihatussa on leveä lieri, joka suojaa etenkin keskipäivän paahteelta. 12,95 €, Zalando.

Lierihattujen ohella voi kokeilla myös klassisen baskerin kesäversiota. Virkattu musta baskeri 34,95 €, Nelly.

Nahkalippis ei ole hellekelin ykkösvalinta, mutta ilmojen hieman viiletessä materiaali tuo uutta särmää tuttuun päähineeseen. Tämä lippis on päällystetty keinonahkalla. 14,99 € Lindex.

Peruslippis on aina tarpeen kesäisin. Tämä Arketin lippis sopii kelle vain, sillä se on unisex-mallistoa. 24,95 €, Zalando.

Kalastajahattu on jälleen muodissa! Tässä yksilössä on kaunis pilvettömän kesätaivaan sävy. 7,99 € H&M.

Tässä kalastajahatussa on edeltäjäänsä hivenen leveämpi lieri ja sen suojissa nauhat, jotka voi sitoa vaikka hatun taakse. Vero Modan kalastajahattu 19,95 €Zalando.

Ronskia nahkakuosia löytyy myös tästä hatusta. Kuten nahkalippis, tämä kalastajahattu sopii viileämpiin keleihin. 27,95 €, Na-kd.

