Jos iho kutisee, kuivuu ja oireilee, syy suojakerroksen vahingoittuminen – sitä aiheuttaa jo ihan tavallinen elämä

Ihon pinnalla oleva suojakerros lukitsee kosteuden itseensä ja suojaa alempia kerroksia ulkoisilta haittatekijöiltä. Siksi suojakerrosta kannattaa vaalia.

Jotta ihon toimintaa ymmärtää kunnolla, on syytä ottaa alkuun pieni kertaus ihmisen biologiaa. Ihossa on kolme pääkerrosta: ensimmäisenä on epidermis eli ihon uloin kerros, keskellä dermis eli verinahka, jossa sijaitsevat muun muassa kollageeni ja elastaani, hermot sekä verisuonet ja alimpana pehmeä ihonalaiskerros.

Suojakerroksella, jota kutsutaan joskus myös ihon happovaipaksi tai hydrolipidikalvoksi, puolestaan sijaitsee aivan ihon pinnalla.

Ihon suojakerroksella on kaksi olennaista tehtävää: sen tarkoitus on lukita kaikki hyvät asiat, kuten kosteus, ihoon ja pitää samalla ulkopuolellaan ilmansaasteiden, myrkyllisten kemikaalien ja UV-säteilyn kaltaiset haitalliset asiat.

Jos ihon suojakerros on kunnossa ja toimii kuten sen kuuluukin, iho ei yleensä kummempia oireile tai vaadi.

Iho-ongelmien taustalla sen sijaan voi olla suojakerroksen vaurioituminen. Yksi isoimmista riesoista on ihon kuivuus.

Ihotautilääkäri Shari Marchbein kertoo Byrdien jutussa, että jos ihon epidermiksen uloimmassa kerroksessa ei ole tarpeeksi vettä, iho menettää joustavuuttaan ja näyttää ulospäin kuivalta ja hilseilevältä. Marchbeinin mukaan kuiva iho ei myöskään pysty ylläpitämään tarvittavaa suojakerrosta, jolloin iho on alttiimpi ulkoisten tekijöiden aiheuttamille haitoille.

Vahingoittunut suojakerros voi oireilla iholla esimerkiksi ruusufinninä eli rosaceana, pitkäkestoisena ihoärsytyksenä, kutinana tai hyperpigmentaationa.

Lähtökohtaisesti ihan tavallinen elämä vahingoittaa suojakerrosta. Vaihtelevat sääolosuhteet, stressi, liian vahvat puhdistus- tai kuorinta-aineet tai auringon säteily voivat heikentää suojakerrosta.

Hoida suojakerrosta hellästi

Suojakerroksen korjaamiseen on onneksi lukuisia tehokkaita kotikonsteja. Tärkein niistä on tunnistaa oman ihon tarpeet: jokaisen tuotteen kohdalla on hyvä kysyä itseltä: mitä nimenomaisella purkilla halutaan saavuttaa?

Marchbein vinkkaa Byrdien jutussa, että vahingoittuneelle suojakerrokselle kannattaa valita hajusteettomia tuotteita, jotka sisältävät mahdollisimman mietoja aktiivisia aineita.

Kuorivia happoja, retinolia ja alkoholia sisältäviä tuotteita on syytä käyttää hyvin harkiten ja sellaisten tuotteiden yhteydessä, jotka tukevat suojakerrosta. Suojakerrosta vahvistavia ainesosia ovat muun muassa keramidit, hyaluronihappo ja glyseriini.

Kosteusvoiteeksi Marchbein suosittelee humektantteja eli vettä puoleensa vetäviä aineita sisältäviä tuotteita, joissa on myös ihoa pehmentäviä ainesosia. Humektanteista tutuimpia ovat hyaluronihappo, glyseriini sekä glykoli- ja maitohapot, pehmentäjistä taasen kaakao- ja sheavoi sekä jojobaöljy.

