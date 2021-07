Variseva ripsiväri ja 5 muuta yleistä maskarapulmaa – kaivoimme joukon ratkaisuja esiin

Ripsiväri on yhä edelleen oleellinen osa monen arkimeikkiä, mutta silti sen käyttö menee helposti mönkään.

Tällä hetkellä on muodikasta panostaa ripsien sijaan muun muassa hehkuvaan pohjameikkiin, kulmakarvoihin ja huuliin. Yhä useammat välttelevät ripsivärin kanssa soheltamista ottamalla ripsiinsä kestotaivutuksen, -värjäyksen tai ripsienpidennykset.

Mutta vanhalle kunnon ripsivärille ei ole suinkaan jätetty hyvästejä – päin vastoin. Maskaran oikeaoppinen levittäminen on kuitenkin oma taitolajinsa, jossa moni vaihe voi mennä pieleen.

Kokosimme kuusi yleistä ongelmaa, joihin jokainen ripsaria käyttänyt on mitä luultavimmin törmännyt. Siispä ennen kuin kuoppaat ripsarituubisi täysin ja suuntaat hankkimaan tyyriit ripsipidennykset, kokeile näitä vinkkejä ripsarimokien korjaamiseksi.

1. Ripsaria menee silmäluomille levittäessä

Niin ärsyttävän tavallinen ongelma! Tapahtuu vieläpä useimmin aamukiireessä sutiessa, kun aikaa ei olisi jälkien putsailuun. Erityisen paljon ripsariraidat närkästyttävät, jos on juuri saanut tehtyä huolellisen luomivärimeikin. Vanupuikolla tai sormilla pyyhkäistessä ripsiväri joko leviää tai vie pohjameikin mennessään.

Ongelmaa voi olla vaikeaa täysin välttää, mutta asiaan auttaa ensinnäkin se, että suosii pieniharjaisia ripsivärejä. Ne sotkevat vähemmän kuin isoharjaiset. Toinen kikka on katsoa alaviistoon ripsiväriä levittäessä.

” Pieniharjaiset ripsivärit sotkevat vähemmän kuin isoharjaiset.

Jos levität ripsiväriä alaripsiin, sotkua voi ehkäistä käyttämällä esimerkiksi pientä lusikkaa alaluomen suojana.

Usein vasta-avattu ripsiväri on myös syyllinen ongelmaan, sillä sen koostumus on vielä hyvin märkä. Ongelma yleensä ratkeaa, kun tuotetta on käyttänyt muutaman viikon ja se on saanut kuivahtaa. Upouuden ripsarin harjaa voi kokeilla pyyhkäistä hieman paperiin ennen kuin sitä alkaa levittää ripsiin.

Jos ripsaria kuitenkin pääsee levityksen aikana iholle, sen kannattaa antaa ensin kuivua. Kuivuneen värin saa rapsutettua melko siististi irti joko kierteisellä kulmakarvaharjalla tai kuivalla vanupuikolla.

Lue lisää: Älä tuomitse ripsiväriä huonoksi ja sotkevaksi ensimmäisellä käyttökerralla! Kokeile tätä kikkaa

2. Ripsari tarttuu päivän aikana kulmaluuhun

Jos silmäluomet ovat niin sanotusti raskaat tai herkästi rasvoittuvat, ripset osuvat yläluomiin ja ripsari leviää helposti. Myös pitkät ja taivutetut ripset aiheuttavat saman ongelman. Edes vedenkestävästä ripsiväristä ei ole apua, sillä sekin liukenee ihon pinnalle nousevaan taliin.

Meikkitaiteilija Alicia D'Angelo vinkkaa, että ongelma voi ratketa oikeilla pohjustustuotteilla. Ennen meikkaamista luomet tulisi puhdistaa huolellisesti ja välttää kasvo- tai silmänympärysvoiteiden lisäämistä ennen meikkaamista.

Yläluomille kannattaa D'Angelon mukaan levittää meikinpohjustusvoidetta ja kiinnittää se reilulla kerroksella irtopuuteria. Kun puuterikerros on saanut levätä luomilla hetken aikaa, voi ylimääräisen puuterin pyyhkäistä siveltimellä pois. Näillä keinoilla voi ehkäistä luomien rasvoittumista ja ripsivärin suttaantumista öljyisellä iholla.

Jotkut suosivat myös lämpimällä vedellä irtoavaa ripsiväriä, sillä se ei liukene ihon rasvoittuessa.

3. Ripset liimautuvat yhteen

Kuten luomien suttaantuminen, myös ripsien niputtuminen johtuu todennäköisesti uudesta tuotteesta, jonka koostumus on vielä vetinen. Ongelmaa voi ennaltaehkäistä pyyhkäisemällä ylimääräisen ripsarin harjasta kevyesti paperiin ennen levittämistä.

Levitysvaiheessa ripsien erottelemiseen voi myös käyttää aikaisemmin testaamaamme kikkaa, jossa tutun tyvestä kärkeen- tai siksak-liikkeen sijaan väriä levitetään ensin silmän ulkonurkasta sisänurkkaan ja toisin päin. Jutussa näytetään havainnollistava video erilaisesta levitystavasta.

Lue lisää: Tästä et ole kuullut! Paras tapa levittää ripsiväri

Jos ripset ovat jo ehtineet tarttua toisiinsa, ne voi erotella puhtaalla ja kuivalla ripsiharjalla tai -kammalla. Myös vanhan ripsivärituubin harjan voi pestä puhtaaksi ja käyttää sitä tähän tarkoitukseen.

Harjaan pitää kuitenkin tarttua heti, sillä kuivunut ripsiväri vain varisee poskille.

4. Taivutus lässähtää ripsarin levityksen jälkeen

Tuttu ongelma jokaiselle, jolla on piikkisuorat ripset: paraskaan ripsentaivutin ei pidä räpsyttimiä hetkeä pidempään kaarevina sen jälkeen, kun maskara on levitetty.

Ongelmaan auttaa, kun vaihtaa tavallisen ripsivärin vedenkestävään versioon. Klassikkoneuvo, joka on todettu toimivaksi!

5. Ripset muistuttavat tarantellan jalkoja

Klönttiripset – tai toisin sanoen tarantellan jalat – voivat olla meikkitaiteilija Leanne Perillyn mukaan seurausta siitä, että harjassa on liikaa ripsiväriä, vanha tuote on päässyt kuivahtamaan tai ripsaria on innostuttu sutimaan liian monta kerrosta. Aiemmin mainittujen ratkaisujen lisäksi ongelmaan voi auttaa se, että varoo lisäämästä väriä ripsien kärkeen ennen kuin on levittänyt sitä aivan tyveen. Pari kerrosta ripsiväriä tyvestä kärkeen riittää.

” Harjaan pitää tarttua heti, sillä kuivunut ripsiväri vain varisee poskille.

6. Ripsiväri karisee poskille päivän mittaan

Päivän mittaan putoilleet maskaran muruset eivät imartele ja saattavat sutata meikin öljyisellä iholla. Olemme aiemmin kertoneet, että murusten variseminen johtuu todennäköisesti kuivahtaneesta ripsiväristä. Syyllinen voi kuitenkin löytyä myös lisävolyymia tuovasta kuituripsarista, liian paksusti levitetystä kerroksesta, kosteista ripsistä tai huolimattomasta puhdistuksesta edellisenä päivänä.

Kuituripsarin kanssa ongelma ratkeaa sillä, että päällimmäiseksi levittää kerroksen vedenkestävää versiota. Myös vaihtaminen kosteuttavia ainesosia sisältävään ripsiväriin tai -seerumiin voi ehkäistä ripsivärin murustumista.

Lue lisää: Somessa hehkutetaan edullista ripsiväriä, joka tekee ripsistä valtavan pitkät – testasimme hitin: kuvat ennen ja jälkeen

Lue lisää: TikTokin ripsarikikka todella toimii! Pidemmät ja runsaamman näköiset ripset saa parilla vedolla