11 vaaran paikkaa, jotka vaanivat itseruskettavan käyttäjiä – ja jotka jokainen ”iiärrää” kokeillut tunnistaa

Kuiva iho. Iho on usein kuivempaa nilkoissa, kämmenissä, kyynärpäissä ja polvissa, jolloin väri tarttuu niihin muuta ihoa tymäkämmin ja muuttaa ne laikukkaiksi. Siispä ennen itseruskettavan levitystä kuori, rasvaa ja vielä kerran rasvaa!

Levitys paljain käsin. Käsien pesu on oleellista levityksen jälkeen, jotta ne eivät imaisisi kaikkea väriä itseensä. Jos jokin, niin oranssilaikukas ”IR-käsi” paljastaa, että rusketuspurkilla on käyty. Käsien sijaan on muutenkin viisainta käyttää levitykseen tarkoitettua hanskaa, jotta lopputulos olisi tasaisempi.