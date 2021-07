Miltä näyttää tavallisen naisen arkimeikkipussi? Jessica, Selina, Annie ja Hanne paljastavat luottotuotteensa

Neljä tavallista naista raotti meikkipussejaan ja paljasti, millä he ehostautuvat arkisin. Siihen ei kovin montaa purnukkaa tarvita.

Yhdellä pelkkä huulirasva – toisella melkoinen purkkiarsenaali.

Meikkitutoriaaleja katsoessa tai kaupan kosmetiikkaosastolla kiertäessä tuntuu, että arkiseen kaunistautumiseen tarvitsisi kaikki mahdolliset litkut ja tökötit.

Kuva arkisesta kosmetiikkapussista kertoo kuitenkin totuuden yhdellä silmäyksellä: ei tarvitse!

Monet vannovat tavallisessa arjessa vain muutaman perustuotteen nimeen. Arkimeikkipussi sisältää juuri ne vakiotuotteet, joille on käyttöä päivittäin – oli se sitten pelkkää perusvoidetta ja kulmakynää tai viimeistellympi meikki luomiväreineen ja poskipunineen.

Teimme taannoin lukijakyselyn, jossa kysyimme, miten naiset todella ehostautuvat arkisin. Jutun yhteydessä myös pyysimme kuvia arkisista kosmetiikka-arsenaaleista. Neljä naista näytti, mitkä ovat heidän vakiotuotteitaan.

Keittiön kestävä meikki

Jessican arkimeikki syntyy yksinkertaisesti vain meikkipohjalla ja kulmakynällä.

Jessica Brandtberg kertoo meikkaavansa arkisin hyvin kevyesti ja pelkistetysti. Siksi hän loihtii arkimeikkinsä vain neljän tuotteen voimin eikä tärvää kosmetiikkaan suuria summia rahaa.

– Tykkään Essencen tuotteista. Niiden hintaluokka on sopiva, kun en käytä paljon meikkiä, Jessica kertoo.

Jessican arkimeikissä korostuu myös käytännöllisyys. Työ keittiössä vaatii meikiltä kestävyyttä.

– The Body Shopin kasvovoide on pitkäaikainen suosikkini varsinkin kesäisin, kun siinä on aurinkosuoja mukana. Myös Maybellinen kulmakynä on mielestäni tarpeeksi kestävä, ja siinä on mukavan kapea kärki, hän perustelee.

Yhteensä 9 ihonhoito- ja meikkituotetta

Arkimeikissään Selina luottaa huolelliseen valmisteluun kasvokuorinnalla ja -voiteella: puhdas ja hyvin kosteutettu iho ei kaipaa suurta määrää meikkituotteita.

Selina Sotejeff on työssäkäyvä opiskelija. Hänelle riittää arjessa muutama laadukas perustuote.

– Kasvorasva, kasvovesi, silmänympärysvoide, kuorintanaamio, puuteri, peitevoide, ripsari, kulmaväri ja deodorantti, Selina luettelee.

Kosmetiikkamyyjän jättipussi

Annien arkinen kesälook syntyy muutamalla luottotuotteella.

Annien meikkipussilla on kokoa, ja se kulkee kesälomareissuissa aina mukana.

Kosmetiikkamyyjä Annie Muukan meikkipussi sisältää melkoisen määrän tuotteita, jotka kulkevat mukana matkassa.

Siitä huolimatta intohimoisimmankin meikkaajan arkinen kesämeikki syntyy muutamalla vakiotuotteella. Niihin kuuluvat muun muassa mineraalipuuteri, persikkainen luomiväri, sininen ripsiväri, silmänalusprimer ja peitevoide, aurinkopuuteri, korostusvärit sekä kulmageeli.

Annien luottomeikit ovat vaivattomia käyttää ja kestävät hikoiluakin. Huulipunat saavat hänen mukaansa odotella vielä aikaa, jolloin maskeja ei enää tarvita.

Puna päivän mukaan

Hanne Sormelalla on erivärisiä huulipunia eri päiville.

Hanne Sormelan arkimeikissä pääroolissa ovat erilaiset huulipunat, joita löytyy useissa eri sävyissä. Myös ihon sävyä tasoittava meikkivoide ja punertavanruskea kulmakynä kuuluvat kokoelmaan.

– Huulivoide on aina mukana. Silmäripset ovat vuosien kuluessa hiutuneet, mutta peittyvät kivasti silmälasien taakse. Silmälaseissa pitää olla tyyliä, Hanne kertoo.

