Täydellisen BB-voiteen voi tehdä helposti itse – siitä voi tulla jopa kaupan tuotteita parempi

Kun BB-voiteen sekoittaa itse, saa omalle iholle nappisävyn ja sopivat tehoaineet, TikTok-käyttäjä hoksasi.

BB- eli beauty balm -voiteen ideana on tasoittaa ihon sävyä ja samalla hoitaa kasvoja. Koostumukseltaan BB-voide on yleensä jonkin verran perusmeikkivoidetta kevyempi. Siksi BB-voide onkin monen suosikkimeikkipohja kesään. Mukana on usein myös aurinkosuoja.

Jos kaupan BB-putelit eivät innosta, voiteen juuri haluamallaan koostumuksella voi sekoittaa myös itse!

Ihmeen moni on innostunut ideasta sen jälkeen, kun kauneusaiheisia postauksia tekevä Charlotte Hyatt Willis sekoitti yhteen muutaman pisaran meikkivoidetta, pohjustusvoidetta, suojakertoimellista kasvovoidetta, kosteusvoidetta sekä seerumia tai korostusväriä. Hän jakoi innovaationsa tietenkin TikTokissa. Videosta kirjoitti muun muassa Refinery29-sivusto.

Hyatt Willisin mukaan tuotesekoituksen etuna on, että tuotteita tulee käytettyä vähemmän ja lopputuloksesta tulee tasaisempi kuin kerroksittain levitettynä.

Oma sekoitus ratkaisee myös sävyhuolet. Valmiista BB-voiteista on harmittavan usein saatavilla vain kolme sävyä: light, medium ja dark. Usein pitää sekoittaa vähintään kahta sävyä itselle sopivan värin saavuttamiseksi.

Meikkivoiteissa sävyvalikoima on yleensä kattavampi, joten oman BB-voiteen tekemisessä voittaa lopulta jos ei aikaa niin ainakin todennäköisesti rahaa. Itse tehdyssä voiteessa BB-voiteeseen voi sekoittaa mukaan myös juuri niitä hoitavia seerumeita tai kasvovoiteita, joista oma iho tykkää.

