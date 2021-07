Metti Forssellin 3 vinkkiä lämpimän sään meikkiin ja hiuksiin – ”Todellisia monitoimituotteita”

Metti kertoo kesähelteiden luottotuotteensa.

Nyt meitä hemmotellaan ihanan aurinkoisilla ilmoilla! Jos haluaa hieman helpotusta hellesään meikki- ja hiushaasteisiin helteellä, kannattaa ottaa haltuun muutama näppärä vinkki.

Pohjustusvoide kasvoille

Kasvojen pohjustusvoide on hyvä muistaa, sillä se tekee ihon pinnasta mattaisemman ja auttaa pitämään meikin paremmin paikoillaan, vaikka päivän aikana tulisikin hiki.

Kasvojen ihon pohjustusvoiteen lisäksi kannattaa muistaa erillinen silmämeikin pohjustustuote.

Smashbox Photo Finish Smooth & Blur Primer, 33 €, kicks.fi.

Suojakertoimiakaan ei parane unohtaa. Skinceuticals Ultra Facial Defence SPF 50, 38 €, skincity.com.

Suolasuihke hiuksiin

Suolasuihke antaa hiuksille tekstuuria ja karheutta eli ryhtiä. Suolasuihkeen avulla esimerkiksi rentojen lettikampauksien tekeminen helpottuu.

Salt Mist, 17,90 €, Four Reasons Professional.

Maria Nila Style & Finish Salty Mist, 25 €, stockmann.com.

Nestemäiset meikkituotteet

Nestemäiset meikkituotteet ovat loistavia, sillä ne ovat todellisia monitoimituotteita. Silkinpehmeä ja kevyt koostumus on tärkeä, kun on kuuma. Nestemäisiä tuotteita on helppo levittää tasaisesti, ja bonuksena ne usein myös hoitavat ihoa.

MAKETHEMAKE Omega Liquid Blush, sävy Berry, 25 €, skincity.com.

Invisible Illumination Liquid Blush -poskipuna, 23 €, Lumene.

