Venähtikö tukka? Ei haittaa pätkän vertaa – 12 kuvatodistetta paljastaa, että pitkät kutrit villitsevät nyt

Pitkä hiustyyli on jo itsessään näyttävä, mutta se tarjoaa myös lukuisia mahdollisuuksia leikittelyyn. Kokosimme yhteen kuvat eri tyyleistä.

Moni meistä on laiminlyönyt kampaajan saksikäsittelyä pandemia-aikana. Jos tukka on päässyt venähtämään pituuksiin, ei ole syytä harmitteluun. Pitkät ja näyttävät kutrit nimittäin vaikuttavat taas olevan se juttu.

Ja stailaustapoja – niitä on monia, vaikka pitkät hiukset ovat tietenkin näyttävät jo itsessään.

Katso vaikka mallia näistä kivoista julkkistyyleistä.

Kuplaletit eli -poninhännät

Kuplaponnarikampauksen voi tehdä koko tukkaan, mutta myös pienemmät osiot näyttävät hauskoilta, todistaa Gigi Hadid.

Korkea puoliponnari

Jos Ariana Grande jostakin tunnetaan, niin pitkistä ponnarikampauksistaan.

Lantiolle ulottuvat laineet

Jennifer Lopezilta osaa odottaa tämänkin tyylin haltuunottoa.

Iki-ihana Cher-tukka

Zendayan pitkä lettikiharakampaus saa harkitsemaan lisäkekaupoille lähtemistä.

Tiukka letti

Napakkaa sen olla pitää, näyttää Riley Keough. Toimii etenkin niskaa hiostavalla helteellä!

Huolettomat laineet

Ei ehkä ihan pelkkä woke up like this -kampaus, mutta rennolla otteella kuitenkin.

Särmikäs suora

Onko piikkisuora tukka palaamassa muotiin? Sofia Vergara on jo antanut tyylille mahdollisuuden.

Moderni sotku

Cara Delevingnen shag-henkinen kampaus yhdistää lyhyitä ja pitkiä suortuvia.

Korkea nuttura

Sido osa hiuksista tiukaksi nutturaksi päälaelle, ja hauska mutta simppeli kampaus on valmis. Alla Shay Mitchellin taidonnäyte.

Muhkeat hiuspannat

Hiuspanta pitää pitkät ja villit kutrit edes jollakin tapaa aisoissa. Malli Joan Smalls valitsi vaaleanpunaisen, hieman croissantia muistuttavan trendipannan.

Syvä sivujakaus

Anya Taylor-Joyn syvä sivujakaus näyttää pitkästä aikaa oikein freesiltä.

Kasvoja kehystävät kerrokset

Amanda Seyfriedin pitkää kampausta piristävät lyhyemmät suortuvat kasvojen lähellä.

