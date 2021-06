Näin tehdään perinteinen kukkaseppele – katso video!

Kesäinen kukkaseppele kruunaa juhla- tai festarilookin. Näyttävä seppele on helppo tehdä myös itse – tässä ohjeet, joiden avulla onnistut takuuvarmasti.

Kesän kukat ovat nyt kauneimmillaan. Myös tämän kesän hittiasuste on kukkaseppele. Valmiita seppeleitä saa ostettua muun muassa kukkakaupoista, mutta kukkaseppele on myös todella helppo punoa itse. Samalla lopputuloksesta saa juuri omaa silmää miellyttävän: siisti tai rönsyilevä, värikäs tai harmonisen hillitty – vain taivas on rajana.

Perinteinen seppele punotaan luonnonkukista, kuten koiranputkista, niittyleinikeistä ja mustikan- ja puolukanvarvuista. Näyttävä, boho-henkinen seppele syntyy esimerkiksi puutarhan neilikoista, hortensioista ja pioneista. Seppeleeseen saa ripauksen eksotiikkaa kieputtamalla kukkien sekaan esimerkiksi eukalyptuksen oksia.

Katso ohjeet perinteisen kukkaseppeleen tekoon oheiselta videolta:

