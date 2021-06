TikTokissa tavoitellaan nyt muhkeaa tukkaa – 6 kotikonstia, joilla saat hiuksiisi rutkasti lisää tuuheutta

Saisiko olla lisää volyymia hiuksiin? Kas näin, homma hoituu.

Jos pitäisi nimetä yksi paikka, jossa kauneustrendit nykyään leviävät kaikkein tehokkaimmin, olisi vastaus mitä luultavimmin TikTok. Juuri nyt nuoren sukupolven suosikkisovelluksessa himoitaan monia jo takavuosilta tuttuja hiustyylejä.

Who What Wear -sivusto listasi Tiktokin isoimmat tukkatrendit tällä hetkellä ja yksi niistä on, no siis, iso tukka. Jättimäistä volyymia tavoitellaan kaikin keinoin ja lopullinen tyyli voi olla mitä vain – kunhan se on muhkea.

Haikailetko sinäkin Charlien enkelit -kiharoita tai muuten vain tuuhean näköisiä kutreja? Kokosimme yhteen kuusi konstia lisätä hiuksiin volyymia:

Kun kuivaat hiuksiasi, käytä pyöröharjaa. Nosta harjalla hiuksia kohti kattoa samalla kun föönaat. Jos haluat välttää lämpömuotoilua, kampaa pyyhekuiviin hiuksiin volyymisuihketta tai tyvikohottajaa ja anna kuivua. Jos tukka lässähtää kuivumisen jälkeen, hiero päänahkaa kostutetuin sormin. Sen pitäisi aktivoida muotoilutuote uudelleen. Vanha kunnon tupeeraus toimii aina! Lisää hiusosioihin lakkaa tai tekstuurisuihketta jo ennen tupeerausta. Harjan tai kamman liikuttelu edestakaisin voi vahingoittaa hiuksia ja heikentää tuloksia, joten tupeeraa vain latvasta tyveen päin. Ota avuksi tuuheuttavat tuotteet. Joskus volyymin antamiseen suunnitelluista pesu- ja muotoilutuotteista on iloa. Muotovaahdotkin ovat harkitsemisen arvoisia – ne ovat kehittyneet huimasti. Vaihda jakauksen paikkaa. Jos jakauksen tekee aina samaan kohtaan, tukka tottuu ja lässähtää. Kiharra! Kikkarat antavat rakennetta ja tekevät hiuksista tuuheamman näköiset. Kihartimen tai muotoiluraudan sijaan voit myös valita tiktokkaajien tavoin perinteiset papiljotit. Mitä isommat papiljotit valitset, sitä isommat kiharat saat. Kääri hiukset osioissa papiljottien ympärille, kun ne ovat kuivuneet pesun jälkeen noin 50–75-prosenttisesti. Malta odottaa, että hiukset ovat täysin kuivat, ennen kuin poistat rullat.

Lähteet: Glamour, Byrdie

