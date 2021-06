Britney Spearsin ikoninen tyyli nollarilta viime vuosiin! Kokosimme yhteen 15 vaikuttavaa kuvaa

Tästä jutusta ei muuten matalavyötäröisiä housuja puutu.

Sähäköitä asuja niin esiintymislavoilla kuin punaisella matollakin. Britney Spearsilla on tyyli, joka muistetaan!

Britney Spears on kaikkien tuntema poptähti – ja 2000-luvulla muotiin tulleiden napapaitojen ja matalavyötäröisten housujen ruumiillistuma.

Britney on noussut viime aikoina jälleen isoksi puheenaiheeksi, sillä tiedetään, että tämän isä on mahdollisesti holhonnut tytärtään jo vuosia.

Hiljattain alkanut oikeudenkäynti saa muistelemaan jälleen laulajan uraa teinitähdestä kohun keskelle päätyneeksi julkkikseksi.

Uransa varrella Britney on julkaissut lukuisia hittibiisejä, joiden melodiat ovat tarttuneet milleniaalien mieliin pysyvästi. Samalla hän on muoti-ikoni, joka on inspiroinut faneja ajan henkeä huokuvilla asuillaan.

Poimimme kuvia Britneyn uran varrelta vuosituhannen vaihteesta lähtien. Muistatko vielä nämä asut menneiltä vuosilta?

Vuodet 1999–2002

Pinkki napapaita oli Britneyn vakiovaate poppariuran alkupuolella. Sen ajan trendisilmälasit kruunasivat tyylin.

Britneyn housut kiilsivät kuin Abballa aikoinaan.

Vähän erilaista Britney-tyyliä! Popstara on irrotellut asuvalinnoillaan niin keikkalavoilla kuin punaisella matollakin.

Farkku ei mene muodista pois koskaan! Britneyn farkkumekon kruunasivat ketjuvyö ja näyttävä kaulakoru – ja seuralainen Justin Timberlake farkkuasussaan.

Britney näytti, mikä oli kuuminta muotia nollarilla: napapaidat, kiiltävät materiaalit ja matalat farkut.

Lisää lantiofarkkuja ja napapaitoja! Lukuisilla eri variaatioilla.

Jättiläismäinen käärme tuskin kuului arkiasusteisiin, mutta se kruunasi keikkalavalla villin tyylin.

Hatutkin kuuluivat toisinaan Britneyn tyyliin. Tietenkin matalien housujen kanssa!

Vuodet 2004–2008

Farkut ja napapaidat alkoivat vaihtua hiljalleen mekkoihin.

Kimaltelevat kaulakorut koristivat edelleen yhtä jos toistakin asukokonaisuutta.

2000-luvun lopulla Britneyn päällä näkyi jo tavanomaisesta poikkeavia asuja. Matalalantioiset housut kuuluivat silti tähänkin asukokonaisuuteen.

Vuodet 2012–2019

Räväkkä kuosi sopi laulajan tyyliin, vaikka asu olikin aikaisempia maltillisempi.

Britney voitti muoti-ikonin palkinnon – syystäkin!

Esiintymislavoilla asut olivat yhä edelleen toinen toistaan villimpiä, olihan se hänen tavaramerkkinsä.