Suomalaiset näyttävät nyt, millaisista tatuoinneista he haluaisivat eroon: ”Aloin itkeä, kun heräsin”

"Fear Less Live More". Tällaisen tatuoinnin koulubussin kuljettajana työskentelevä Ria otti aikoinaan sormiinsa. – Onneksi sentään sain nykyisen työpaikkani tatuoinneista huolimatta, hän kertoo.

Tatuointi ei aina mene nappiin. Kerroimme hiljattain tatuoinneista, joita suomalaiset poistavat tällä hetkellä laserhoidoin.

Poistoprosessi ei ole kuitenkaan aina mahdollinen. Syy voi olla taloudellinen, terveydellinen tai se, että kuvaa on yksinkertaisesti hankala poistaa tai peittää.

Pyysimme lukijoiltamme kuvia arkistojen kätköistä: tältä näyttävät tatuoinnit, joista suomalaiset haluaisivat eroon.

Mietelause kämmenissä

Näitä tatuointeja Ria ei voi peittää, vaikka haluaisikin.

Ria ei ole voinut peittää kämmentatuointejaan rahatilanteen vuoksi. Myös pohkeessa on tatuointi, josta ei Rian mukaan tullut sellainen kuin piti.

”Käsissäni lukee ’Fear Less Live More’ joka on onneksi positiivinen ajatus. Mutta ehkä tuokin olisi pitänyt tehdä jonnekin muualle kuin sormiin. Nyt olen ammatiltani koulubussin kuljettaja ja kuljetan ala-aste ikäisiä kouluun ja kotiin. Näitä tatuointeja en voi peittää, vaikka haluaisin. Onneksi sentään sain nykyisen työpaikkani niistä huolimatta.”

Ammattilaisen sijaan Ria otti tatuointinsa ystävillä.

”Sääressäni on myös humalavirhe, josta ei todellakaan tullut sellaista kuin piti. Mutta sen saan onneksi enimmän aikaa peitettyä. Nämä sormeni häiritsevät huomattavasti enemmän. Menisin heti poistamaan nämä itse jos minulla olisi rahaa moiseen.”

Etäisesti skorpionia muistuttava

Näetkö kuvassa skorpionin ja ruusun?

”Skorpionin takapää on laskusuuntainen, vaikka sen pitäisi olla pystyssä. Lisäksi kuvassa on ruusu, joka ei kyllä sitä muistuta. Tatuointi on tehty niin syvään, ettei voi korjata tekemällä päälle korjauskuvaa”, Jaana kertoo.

90-luvun trenditribaali

Tatuointi, joka piti saada vain tatuoimisen ilosta.

”Tämä tatuointi on otettu joskus 90-luvulla ollessani parikymppinen ja 2000-luvun alussa väritelty uudelleen. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mutta ennen kaikkea tuo kuva on otettu siksi vain, koska halusin tatuoinnin, sen enempää miettimättä kuvaa ja lopputulosta. Nyt kuva on haalistunut, epäselvä ja todella mauton tribaaleineen”, Christa kertoo.

Mikä tässä ei olisi pielessä?

Ninan olkavarressa komeilee moinen hirviö.

Nina tatuoi 20 vuotta sitten olkavarteensa kiemurakuviota, jota korjailtiin jälkeen päin hirviökuvalla. Ei kannattanut.

”Mikähän tässä sitten ei olisi pielessä? Alla näkyy hieman tummempi kohta, jossa oli sellainen hölmöyskokeilukiemura. No, päätin tutun tutun antaa tatuoida siihen päälle tuommoisen peikon/hirviön ja ympärille tuommoiset siihen aikaan suositut kuviot. Nyt näin 45-vuotiaana en kehtaa paljoa hihaton paita päällä liikkua”, hän kertoo.

Krapula-aamun painajainen

Pienessä humalassa tatuoinnin ottaminen voi hetkellisesti tuntua hauskalta idealta. Mutta järkevää se ei ole – eikä lopulta edes hauskaa.

Kenun pohkeessa lukee suttukirjaimin sanat ”smoke meth” ja ”hail satan”.

”Olimme kaverin kanssa juhlimassa uutta vuotta ja humalassa teimme toisillemme tatuoinnit sillä tavalla, että emme saaneet katsoa, mitä toinen tatuoi.

No, aamulla kun heräsin, aloin itkeä. Luulin sen olevan unta. Siinä se nyt komeilee kaikkien nähtävillä näin kesäaikaan. Kyllä muuten hävettää, kun en kumpaakaan harrasta, mitä tuossa lukee.”

