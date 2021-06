Tunnetko jo DD-voiteen? Se on mainio monitoimituote kesään – näin se eroaa BB- ja CC-voiteesta

Hellekeleillä kevyen meikin, aurinkosuojan ja ihonhoidon saa helposti yhdestä purkista.

Kosteilla ja kuumilla keleillä lempparimeikkivoide voi helposti tuntua liian tuhdilta iholla, varsinkin, kun alle pitäisi levittää aurinkosuoja ja mahdollisesti vielä kosteusvoide erikseen.

Jos iholle haluaa hellekeleillä pientä meikin tuntua, löytyvät nämä kaikki ominaisuudet onneksi kätevästi yhdestä purkista. BB- ja CC-voiteet ovat termeinä useimmille tuttuja, mutta niiden sisartuote DD-voide on saattanut jäädä monelle vielä hieman vieraaksi. Näin kolme kaverusta eroavat toisistaan:

BB-voide hoitaa ja häivyttää

BB-voide on hieman kuin sävyttävä päivävoide steroideilla. Yksi kerros voidetta antaa kasvoille kevyttä peittoa, mutta kerrostamalla siitä saa kevyen meikkivoiteen verran tasoitusta iholle. BB-voiteiden sisällä on melko paljon vaihtelua koostumuksissa: toiset lähentelevät peittävyydeltään kunnon meikkivoidetta. Voiteessa on mukana muutamia ihoa hoitavia ominaisuuksia sekä yleensä suojakerroin.

CC-voide tasoittaa ja korjaa

CC- eli color correcting -voiteessa on myös mukana ihoa hoitavia ainesosia, mutta voiteen olennaisin juttu on nimensä mukaisesti korjata ihon sävyä. CC-voiteesta on erityisesti hyötyä silloin, kun iholta haluaa häivyttää sen punertavaa tai kellertävää pohjasävyä. CC-voiteessa on yleensä hieman enemmän peittoa kuin BB-voiteessa. Joskus CC-voiteissa on mukana myös suojakerroin, mutta se ei ole oletusarvo tuotteelle.

DD-voide hoitaa, tasoittaa ja suojaa

DD-voide on periaatteessa BB- ja CC-voiteen parhaat puolet pistettynä yhteen tuubiin ja vielä vähän ekstraa päälle. Voiteessa on mukana kattava aurinkosuoja, se tasoittaa ihon sävyä, hoitaa ihoa ja lisäksi toimii vielä anti age -tuotteena häivyttäen kevyitä juonteita ja ryppyjä.

DD-voiteen nimi tulee sanoista daily defence, eli voiteen idea on suojella ihoa sen päivän aikana kohtaamilta koettelemuksilta: mukana on ainesosia, joiden pääasiallinen tarkoitus on vahvistaa ihoa ja suojata sitä ympäristön, kuten ilmansaasteiden ja vapaiden radikaalien haittavaikutuksilta.

Exuviance Essential Daily Defense Creme SPF 20 -voide, 49 €.

Biodroga MD Even & Perfect DD Cream SPF 25 -voide, 19 €.

Dermaceutic Derma Defense SPF 50 -voide, 32 €.

Paese Daily Defence SPF 30 -voide, 19,90 €.

Lähteet: Stylecraze, Marie Claire

