Testasimme 12 huulikiiltoa – yksi oli ylitse muiden, lähes täydellinen

Hyvä huulikiilto on meikkipussin luottokaveri arjessa ja juhlassa. Kokeilimme joukon kiiltoja eri hintaluokista.

Isadora Glossy Lip Treat, 16,90 €

Testissä sävy 53 Sweet Peach.

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Hyaluronihappoa ja luonnollisia peptidejä sisältävä koostumus pehmentää ja hoitaa huulia. Pitkäkestoinen koostumus ei tunnu huulilla tahmealta. Huulikiilto tekee huulista täyteläisemmän näköiset ja tuo huulille kauniin kiillon ja kevyen sävyn. Hajusteeton.

Kokemus: Perustuote arkeen, ei liikaa kiiltoa vaan korostaa huulia sopivasti. Läpikuultava sävy tekee huulista täyteläisemmän näköiset, mutta sitä joutuu jonkin verran tasoittelemaan. Lopputulos näyttää kivalta, mutta tuntuu turhan tahmealta ja paksulta. Tuubimaisen pakkauksen muovinen levityspää ei myöskään ole tarkin.

Shiseido Shimmer Gelgloss, 28 €

Testissä sävyt 1 Kogane Gold ja 3 Kurumi Beige.

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Kevyt ja tahmaamaton sheavoita sisältävä kiilto kosteuttaa välittömästi ja 12 tunnin ajan. Heijastavat helmet ja hyvin valoa taittavat öljyt luovat kristallisen lopputuloksen, joka ei lohkea tai karkaa huulilta.

Kokemus: Tuubista levittyy huulille kerros läpikuultavaa kiiltoa ja kimalletta. Väriä ei irtoa juuri ollenkaan: testaan kahta sävyä, jotka näyttävät käytännössä lähes samalta. Koostumukseltaan huulikiilto on kevyt, mutta häiritsevän huuliöljymäinen. Parhaimmillaan tuote on huulipunan päällä antamassa hohtoa.

Diego Dalla Palma Pearly Gloss, 18,45 €

Testissä sävy 148 Bright Crime.

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Antaa elegantin hohdon. Voimakkaasti kiiltelevä koostumus, joka säihkyy joka kulmasta.

Kokemus: Erittäin voimakas kiilto, jossa on myös kimalletta mukana – ehkä aavistuksen liikaakin. Väri on peittävyydeltään keskitasoa. Parasta tässä tuotteessa on koostumus: kiilto on juuri sopivan paksuista, tuntuu huulilla miellyttävältä ja levittyy jo ensivedolla tasaisen peittävästi.

Boho Green Make-Up Mystic Infinity Gloss, 14 €

Testissä sävy 02 Nude.

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Antaa huulille kauniin kiiltävän mutta luonnollisen sävyn. Sisältää risiiniöljyä, sheavoita ja avocadoöljyä, jotka hoitavat, kosteuttavat ja ravitsevat huulia.

Kokemus: Mukavan ohut ja sopivan läpikuultava. Korostaa kauniisti huulia ilman överiä kiiltoa. Makea tuoksu on hiukan pistävä, mutta ei kuitenkaan häiritsevän paljon. Meikatessa joutuu hieman kiinnittämään huomiota siihen, että sävy levittyy tasaisesti.

Nyx Professional Makeup Shine Loud Pro Pigment Lip Shine, 14,25 €

Testissä sävy Magic Maker.

Arvosana: 1 / 5

Lupaus: Runsaspigmenttinen huulikiilto kestää 16 tuntia tahraamatta. Sisältää erikseen pohjavärin ja erittäin heijastavan päällysvärin. Lasimaisen kiiltävä lopputulos, joka ei tunnu tahmealta. Kevyt ja miellyttävä huulilla. Vegaaninen.

Kokemus: Kaksipäisen pakkauksen ideana on, että väri ja kiilto lisätään erikseen. Väri on peittävää ja sitä tulee helposti liikaa, jolloin vaarana on herkästi suttuinen lopputulos. Väri pysyy loistavasti, mutta kiilto ei. Kun kiilto on kulunut, meikki näyttää huulipunamaiselta, ja huulet jopa aavistuksen kuivilta. Vaikka värin kestävyys on huippuluokkaa – se suorastaan jämähtää huuliin – huulikiiltona tämä ei vakuuta.

Sensai Total Lip Gloss, 46,90 €

Testissä sävyt 02 Akebono Red ja 01 Akatsuki Black.

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Kosteuttaa ja täyteläistää huulia näkyvästi. Päivä päivältä huulten ympärysihon pystyjuonteet madaltuvat ja huulista tulee aiempaa pehmeämmät ja tasaisemmat. Luonnollinen lopputulos ja kuulas sävy.

Kokemus: Tuntuu huulilla ihanan hoitavalta, kosteuttavalta ja jopa ylelliseltä, mutta hieman raskaalta. Valitsisin tämän, jos kaipaisin huulille hoitavaa tuotetta. Tuotteen väri on kuitenkin hyvin läpikuultava, ja tämän hintaiselta huulikiillolta kaipaisin näyttävämpää lopputulosta.

L’Oréal Paris x Elie Saab Le Brilliant Haute Couture, 10,90 €

Testissä sävy 03 Oud Provocant.

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Antaa huulille korkeakiiltoisen hempeän sävyn ja jättää huulille pehmeän tunteen.

Kokemus: Sävy on nätin hempeä ja kivan läpikuultava, ja kiiltoa on sopivan maltillisesti. Jos huulissa on vähänkään kuivuutta, tällä tuotteella on taipumus kertyä korostamaan kuivia kohtia.

BeautyAct by Kicks High-Impact Lipgloss, 14,90 €

Testissä sävy Adoring Nude.

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Yhdistelmä huulikiiltoa ja nestemäistä huulipunaa, jonka väri peittää täydellisesti ja luo kiiltävän lopputuloksen ilman, että huulet tuntuvat tahmeilta. Vegaaninen.

Kokemus: Peittävä kiilto levittyy paikoilleen kiitettävän tasaisesti. Lopputulos lähentelee huulipunaa ja on ehkä hieman raskas. Testin hyvää keskitasoa, muttei herätä suuria tunteita suuntaan eikä toiseen.

Maybelline New York Lifter Gloss, 8,90 €

Testissä sävy 002 Ice

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Kosteuttava huulikiilto sisältää hyaluronihappoa. Antaa pehmeät huulet ja saa ne näyttämään täyteläisemmiltä ja kohotetuilta.

Kokemus: Huulilla tuntuu pientä kihelmöintiä, kuten monissa täyteläisissä huulikiilloissa. Ainakin testattu sävy on huulilla hyvin hentoinen ja läpikuultava. Huulet näyttävät hieman tavallista pulleammilta, mutta vaikutelma ei ole niin voimakas kuin näyttävän pakkauksen perusteella voisi luulla. Sopii hyvin raikkaaseen meikkiin, jossa haluat korostaa huulia.

Buxom Vibe Island Full-On Plumping Lip Cream, 25 €

Testissä sävy Dolly Daquiri.

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Saa huulet näyttämään täyteläisemmiltä ja kiiltäviltä ilman kimalteita tai glitteriä. Suojaa ja kosteuttaa huulia. Antaa sekä värin että kiillon. Vegaaninen.

Kokemus: Tämä huulikiilto lähentelee täydellistä! Upeaa kiiltoa ilman hileitä, ja juuri sopivan peittävä, mutta kevyt väri. Paras huulten täyteläistäjä. Lopputulos on näyttävä ja myös pitkäkestoinen. Huomioi ostopäätöstä tehdessä, että kiilto tuntuu hiukan kihelmöivältä huulilla.

Lumene Luminous Moisture Lip Color, 11,90 €

Testissä sävyt 105 Lingonberry ja 106 Rowanberry.

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Yhdistelmä väriä, täyteläistä kiiltoa ja kosteutusta. Miellyttävän tuntuinen koostumus hoitaa pitää huulet pehmeinä. Täyteläinen ja kiiltävä väri.

Kokemus: Hieman erilainen tuote, joka antaa huulille reippaasti väriä ja pysyy hyvin. Väri on helppo levittää kauniin tasaisesti. Hyvä valinta niille, jotka etsivät peittävää huulikiiltoa. Applikaattorissa on taivutettu pää, jonka on tarkoitus helpottaa meikkausta, mutta vaikutus on kohdallani päinvastainen. Kiiltoa voisi olla hitusen lisääkin!

Lorac Alter Ego Lip Gloss, 18,90 €

Testissä sävy Socialite.

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Runsaspigmenttistä väriä ja kiiltoa sekä vaniljan tuoksu. Ravitsee, kosteuttaa ja suojaa huulia.

Kokemus: Kivan hoitavalta tuntuva kiilto, joka tuoksuu vaniljalta. Korostaa huulia kauniin luonnollisesti. Värillä on valitettavasti hiukan taipumusta epätasaisuuteen.

Testaus: Katarina Pimiä, jonka meikkiin kuuluu aina huulikiilto – myös silloin, kun on huulipunaa. Juttu: Vivi Norokorpi.

Testaamme kosmetiikkaa joka torstai. Aiemmat testijutut ovat luettavissa täällä.