Mistä tietää, millaista hoitoa oma iho vaatii? Kysyimme kahdelta suomalaiselta asiantuntijalta ja saimme vinkit eri ihotyypeille

Iho voi hyvin, kun sen tarpeisiin vastataan. Mutta mistä sen tietää, mitä kenenkin naama vaatii?

Kymmenvaiheisten korealaisten ihonhoitorutiinien jälkeen siirrytään pikku hiljaa kohti minimalistisempaa ja personoidumpaa ihonhoitoa. Nyt keskitytään ihon yksilöllisten tarpeiden tunnistamiseen: toisille se tarkoittaa pienempää purkkimäärää, toisille monivaiheisempaa hoitorutiinia.

Ihon tarpeita tunnistaessa on hyvä tietää oma ihotyyppinsä. Siihen vaikuttavat perinnöllisyystekijät mutta myös ilmasto ja ikääntyminen, kertoo ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Rafael Pasternack Terveystalosta.

– Esimerkiksi kuiva iho voi liittyä atooppiseen taipumukseen, mikä on perinnöllistä. Tai sitten kuivuus voi johtua ikääntymisestä tai lievästä tulehduksesta.

Kauneusteollisuus luokittelee ihotyypit usein normaaliksi, kuivaksi, rasvoittuvaksi tai näiden sekoitukseksi eli sekaihoksi. Iho voi olla herkkä, oli se sitten taipuvainen kuivuuteen tai rasvaisuuteen.

Lääketieteessä käytetään Pasternackin mukaan kuusiosaista Fitzpatrickin asteikkoa.

– Se kertoo, kuinka herkästi iho palaa auringossa ja miten se ruskettuu.

Fitzpatrickin luokittelu huomioi ihon vaaleus- ja tummuusasteen sekä silmien ja hiusten värin. Vaikka geeniarpaansa ei voi vaikuttaa, oikein valituilla ihonhoitotuotteilla voi tasapainottaa ihon toimintaa. Siksi on hyödyllistä kurkata kosmetiikkapurkin kyljestä, minkä tyyppiselle iholle sitä suositellaan.

Kosmetologi, ihonhoidon asiantuntija ja L'Oréal Paris’n kouluttaja Mari Juntunen kuitenkin muistuttaa, ettei jaotteluun kannata jumiutua.

– Rasvoittuvalle iholle voi joskus toimia parhaiten kuivan ja herkän ihon kasvovesi. Ei ole siis niin, että rasvoittuvan ihon hoidossa pitää käyttää vain rasvaisen ihon tuotteita, Juntunen sanoo.

Useimmilla ihotyyppi myös muuttuu iän myötä.

– Jos kosmetologi on kerran sanonut, että sinulla on rasvainen iho, se ei ole sitä välttämättä läpi vuoden, saati läpi elämän.

Esimeriksi pintakuiva iho voi olla merkki siitä, että käyttää liian voimakasta puhdistustuotetta tai kuivattavaa kasvovettä. Hellävaraisemmasta, alkoholittomasta kasvovedestä ja veden juomisesta voi tällöin olla apua.

Pintakuivan ihon tunnistamiseen Juntusella on vinkki:

– Kun nostat pesun jälkeen sormella poskea ylöspäin ja iholle muodostuu pientä hämähäkin verkon tapaista ryppyä, kyseessä on pintakuiva iho.

Iho voi närkästyä vääränlaisesta hoidosta.

– Moni kokee näpyt ja rasvaisen ihon ongelmaksi ja hoitaa ihoaan liian voimakkailla tuotteilla. Silloin ihon kosteustasapaino häiriintyy, jolloin iho alkaa hädissään tuottaa yhä enemmän talia.

Personoitu ihonhoitorutiini voi tarkoittaa sitä, että sekaihoinen käyttää kuiville poskille ja leukaperille kosteuttavaa kasvovettä, kun taas T-alueelle salisyylihappoa sisältävää puhdistavaa ja ihohuokosia supistavaa kasvovettä.

Juntunen kuitenkin muistuttaa, että jos ihonhoito tuntuu liian vaikealta, se on sitä.

– Paras hoitorutiini on sellainen, jossa jaksaa pitäytyä.

Kosmetiikkaostoksilla on hyvä huomata, että esimerkiksi kosteuttavia tuotteita on kahdenlaisia. Englannin kielessä kosteuttavalle ominaisuudelle on kaksi eri sanaa: hydrating ja moisturising.

– Hydrating-tuotteet kosteuttavat ihoa, kun taas moisturising-tuotteissa on lisäksi kosteuden lukitseva ominaisuus. Pääpiirteittäin hydrating-tuotteet sopivat normaalille, seka- ja rasvoittuvalle iholle, ja moisturisingvoiteet kuivalle iholle.

3 x vinkki

Kuuntele ihoa

Kuulostele, miltä iho tuntuu pesun jälkeen. Kiristääkö? Voi olla aika vaihtaa hellävaraisempaan putsariin. Kokeilemisen arvoisia ovat balmit, jotka poistetaan veden sijasta kasvopaperilla tai vanulapulla.

Asiantuntijan apua

Kosmetologin ja kosmetiikkamyyjän lisäksi apua oman ihon tarpeiden tunnistamiseen saa ihoanalyyseista, joita kosmetiikkayritykset tarjoavat verkkosivuillaan. Googlaa esimerkiksi Skin Genius ja Skincity.

Hoida paikallisesti

Kaikkia ihonhoitotuotteita ei tarvitse valita orjallisesti sen mukaan, mitä purkin kyljessä lukee. Rasvoittuvakin iho voi kaivata kosteutta, jolloin kuivalle iholle tarkoitettu kasvovesi saattaa olla sen paras kaveri.