Yli 15 000 suomalaista kertoi, millaiseen uima-asuun mieluiten pukeutuu – isoin periaatekysymys jakaa kansan kahtia

Suomalaiset suosivat uikkarissa perinteistä ja peittävää tyyliä.

Oletko koskaan miettinyt, millainen uima-asu on on eniten suomalaisnaisten mieleen? Nyt se on selvillä!

Esitimme 11 rantatyyliin liittyvää kysymystä, ja jokaiseen vastasi yli 15 000 suomalaista. Niiden perusteella keskimääräinen Suomi-nainen valitsee mieluiten ylleen perinteisen kokouimapuvun tavallisilla olkaimilla. Väritykseltään uikkarin tulisi olla yksinkertainen, parilla tai kolmella värillä. Rinnoille on pehmustetta, mutta ei kaaritukea, ja takapuoli peittyy kokonaan. Lisäksi uimapuvussa on vartaloa muotoilevia ominaisuuksia.

Kokouimapuku vei kuitenkin vain niukan voiton bikineistä. Kaksiosaisen uima-asun valitsi 52 prosenttia vastaajista.

Oli uikkari sitten yhdessä tai useammassa osassa, perinteinen olkaintyyli oli selkeästi pidetyin. Se sai hieman yli puolet äänistä. Toiseksi suosituin on niskan takaa solmittava halterneck-malli. Sitä suosii reilu kolmannes. Olkaimeton ja yksiolkaiminen vaihtoehto jäivät kumpikin seitsemän prosentin kannatukseen.

Yksinkertainen väritys, kuitenkin useammalla kuin yhdellä värillä, on suomalaisten mieleen.

Enemmistö kaipaa useampaa kuin yhtä väriä, kuitenkin simppeliin tyyliin. Kahden tai kolmen värin tyyli keräsi noin 40 prosenttia äänistä. Muiden vaihtoehtojen välillä kannatus jakautui melko tasaisesti: Neljännes valitsee mustan tai valkoisen vaihtoehdon, kun taas muu yksivärinen ja näyttävä kuosi saivat molemmat noin viidenneksen äänistä.

Lähes puolet naisista kaipaa rinnoilleen pehmustetta. Kaaritukea pehmusteen lisäksi toivoo kolmannes, ja lopuille riittää pelkkä uikkarin kangas.

Rinnoille halutaan pehmustetta, muttei välttämättä kaaritukea.

Takapuolen suhteen suomalaiset ovat peittävän kannalla: Puolet haluaa peppunsa kokonaan piiloon, mutta ei lahkeita. Lähes neljännes haluaa mieluusti myös hieman lahjetta. Paljastavammat tyylit olivat vähemmän suosittuja: viidennes oli sitä mieltä, että takapuoli saa näkyä osittain, ja harvempi kuin joka kymmenes kertoi suosivansa stringimallia.

Loput kysymykset oli jaoteltu sen mukaan, pitikö vastaaja enemmän kokouimapuvusta vai bikineistä:

Näin kokouimapuvun ystävät valitsivat:

Perinteinen, peittävämpi tyyli voitti kirkkaasti paljastavammat mallit ja sai peräti 80 prosenttia äänistä.

Noin puolet haluaa uimapukuunsa myös kehoa muotoilevia shaping-ominaisuuksia.

Tätä mieltä olivat bikininaiset:

Kaksiosaisista uima-asutyyleistä erilaiset bikinimallit olivat suosituimpia. Bikiniyläosista vain bandeau- eli tuubimalli jäi samaan neljän prosentin kannatukseen kuin hihallinen uimapaita. Mieleisin yläosa on t-paitaliivimallinen (32 %). Näin äänet jakautuivat muiden vaihtoehtojen välillä:

Bikinitoppi 24 %

Kiinteät kolmioliivit 16 %

Balconette-malli 12 %

Lappubikinit 8 %

Suosituin bikiniyläosa on t-paitaliivimallinen.

Yläosa kiinnitetään selvästi mieluiten soljella: solkikiinnityksen valitsi yli puolet. Vajaa kolmannes tykkää yläosasta, jonka saa sujautettua päälle sellaisenaan, ilman erillistä kiinnitystä. Naru- tai nauhakiinnitys jäi hännille 17 prosentilla äänistä.

Alaosa halutaan mieluiten ilman solmittavia naruja tai nauhoja. Ne valitsee bikineihinsä vain 16 prosenttia suomalaisista.

Bikinien alaosa halutaan korkealla vyötäröllä ja ilman naruja.

Suosituin alaosa on korkeavyötäröinen. Mahtaako tämän hetken trendi vaikuttaa siihen, että sellaisen haluaa lähes puolet? Normaalikorkuisen vyötärön valitsi 38 prosenttia vastaajista, kun taas niin kutsutun high leg -mallin (11 %) ja matalan vyötärön (7 %) kannatus jäi huomattavasti matalammaksi.

