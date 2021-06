Onko sinulla tatuointi, josta haluat eroon? 7 kysymystä, jotka olet halunnut kysyä tatuoinnin poistosta – ja tietenkin vastaukset

Sattuuko tatuoinnin poisto? Jääkö ihoon ruma arpi? Selviänkö yhdellä poistokerralla koko hommasta? Sairaanhoitajat vastaavat polttaviin kysymyksiin tatuoinnin poistosta.

Tatuoinnin poisto sopii yleensä myös kipuherkälle: laserointi on niin nopeasti ohi, ettei kipu ehdi käydä sietämättömäksi.

Tatuointi ei ole ikuinen, vaikka moni onkin kuullut tätä pelottelua ennen ensimmäistä tatuointiaan. Laserpoistot ovat suositumpia kuin koskaan, mutta ensimmäinen kerta saattaa jännittää, jopa nolottaa. Millaista se on ja mitä siellä tapahtuu?

Kysyimme kauneushoitola Mabelin laserpoistoja tekeviltä sairaanhoitajilta Ida Ryhäseltä ja Jenny Mäeltä seitsemän kysymystä tatuoinnin poistosta.

1. Mitä laseroinnin aikana tapahtuu?

”Laser tarttuu tatuoinnin väripigmenttiin ja aiheuttaa värimolekyylin pilkkoutumisen pieniksi partikkeleiksi, jolloin oma aineenvaihdunta lähtee kuljettamaan väriainetta pois kudoksista. Näin tapahtuu värin haaleneminen.”

2. Kauanko hommaan menee aikaa?

”Itse piipahdus hoitotuolissa on nopeampi kuin moni uskookaan: laserointi kestää tavallisesti 5–10 minuuttia.

Tatuoinnin poistaminen kokonaan on huomattavasti hitaampaa. Värimolekyylit poistuvat kudoksista kolmen kuukauden ajan, mikä merkitsee sitä, että seuraavan kerran laserointi voidaan tehdä aikaisintaan kolmen kuukauden päästä. Joskus voidaan tarvita kuusi hoitokertaa tai enemmänkin, eli kokonaisuudessaan projekti voi olla todella hidas.”

3. Riittääkö kertakäynti tatuoinnin poistamiseen?

”Tavallisesti tarvitaan useampia hoitokertoja, sillä yksi kerta ei yleensä riitä haalentamaan tatuointia kokonaan, ellei kyse ole jostain kevyestä varjostuksesta.

Tarvittavien hoitokertojen määrään vaikuttaa se, kuinka syvällä väri on, kuinka paljon värejä on käytetty ja mikä poistettava väri on. Musta väri haalenee parhaiten.

Tietysti myös koko vaikuttaa: mitä pienempi tatuointi on, sitä helpompaa kudosten on poistaa väriä.”

” Kukaan ei ole koskaan jättänyt hoitoa kesken kivun takia.

4. Jääkö ihoon arpea tai ruma läiskä?

”Ammattitaitoisen laserhoitajan käsissä ihoon ei pitäisi jäädä jälkeäkään tatuoinnista eikä muitakaan poistovaurioita. Myös tästä syystä on tärkeää pitää riittävä hoitoväli, jotta hoito on iholle hellävaraista.”

5. Sattuuko laserointi? Entä jos on kipuherkkä?

”Kivunlievityksenä käytetään laseroinnin aikana puuduteainetta ja kylmälaitetta, joka puhaltaa iholle viileää ilmaa. Tatuoinnin poisto on kuitenkin nopeasti ohi, joten kipu ei ehdi käydä niin sietämättömäksi, ettei sitä hetken aikaa kestäisi. Kukaan ei ole koskaan jättänyt hoitoa kesken kivun takia.”

6. Paljonko tatuoinnin poisto maksaa?

”Hinta määrittyy tatuoinnin koon ja käytettyjen värien mukaan. Lopulliseen hintaan toki vaikuttaa tarvittavien hoitokertojen määrä. Pienen mustan tatuoinnin poistokerta maksaa noin 100 euroa, mutta ison kuvan poisto voi olla jo 300 euroa tai enemmän. Värikästä kuvaa on vaikeampi poistaa, jolloin hinta luonnollisesti nousee.”

Lue lisää: Oona, 31, otti ensimmäisen tatuointinsa nuorena Bulgariassa – poistokuluihin on palanut tuhansia euroja: ”Miettikää herranjumala tarkkaan”

7. Kenelle poisto ei sovi?

”Konsultaatiokäynnillä arvioidaan, millainen tarvittava hoito on ja kannattaako tatuointia edes poistaa. Se ei ole aina mahdollista – esimerkiksi silloin, jos henkilö on raskaana, hän imettää tai jokin sairaus estää hoidon, kuten keloidiarvet.

Aina hyvä lopputuloskaan ei ole mahdollinen. Silloin tatuoinnin poistaja voidaan ohjata peitetatuointeja tekevälle tatuoijalle.”

Lue lisää: ”Ei näytä enää niin makealta, kun täyttää 30” – tatuointien peittäminen on iso osa tatuoijien työtä: näin suomalaisten tatuointeja peitetään

Lue lisää: Kasvotatuointeja näkyy yhä enemmän – suomalainen tatuoija kertoo, missä tapauksissa suostuu niiden tekemiseen

Lue lisää: Yhdeksän naista paljastaa epäonnistuneet tatuointinsa: ”Näyttää enemmän katkenneelta tamponilta”

Lue lisää: Huono jälkihoito voi pilata tuoreen tatuoinnin – tarkista tästä uuden tatuoinnin hoito-ohjeet