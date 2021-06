Testasimme puhdistusöljyt, joista yksi ansaitsi täydet pisteet – ”Testin todellinen yllättäjä”

Öljyputsarit poistavat iholta meikin ja talin hellävaraisesti. Kokeilimme ja arvioimme kymmenen puhdistusöljyä eri hintaluokista kotimaisista luonnonkosmetiikkamerkeistä kansainvälisiin brändeihin.

Huxley Secret of Sahara Cleansing Oil Deep Clean Deep Moist, 44,90 € / 200 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Kevyt puhdistusöljy poistaa kasvoilta tehokkaasti meikin, lian, epäpuhtaudet ja aurinkosuojan sekä silmämeikin. Jättää iholle pehmeän kosteutetun tunteen. Kaikille ihotyypeille.

Kokemus: Tuote on vetisen juoksevaa, mikä on hieman poikkeuksellista puhdistusöljylle. Tuote kuitenkin liukuu iholla kuin unelma. Valitettavasti iho huutaa käsittelyn jälkeen kasvovettä, mikä kielii tuotteen liiallisesta pesevyydestä. Plussaa huumaavasta tuoksusta.

Formula 10.0.6 Bare Face Beauty Skin Moisturizing Cleansing Oil, 9,90 € / 110 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Kasvojen puhdistusöljy, joka poistaa iholta meikin ja epäpuhtaudet kuivattamatta ihoa.

Kokemus: Tuoksu on voimakas, mutta herkullisen vaniljainen. Täyteläinen koostumus, joka liukuu ihanasti sormissa ja iholla. Ei jätä kiristävää tuntua. Ainoa miinus voimakkaasta tuoksusta, joka ei välttämättä sovi tuoksuherkän nenään. Plussaa edullisesta hinnasta.

Physicians Formula Organic Wear Double Cleansing Oil, 18,50 € / 125 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Kaksivaiheinen puhdistusöljy yhdistää puhdistusveden ja öljyn helppokäyttöiseksi ihoa puhdistavaksi, korjaavaksi ja ravitsevaksi tuotteeksi. Puhdistava öljy lämpenee kosketuksessa ja sulattaa meikin, lian ja epäpuhtaudet sekä tukkeutuneet ihohuokoset. Jättää pehmeän ja kuulaan ihon.

Kokemus: Tämä merkki on minulle entuudestaan tuntematon, mutta testin todellinen yllättäjä. Tuoksu on mukavan mieto, tuote levittyy vaivattomasti ja jättää jälkeensä pehmeän ihon. Hyvän öljyputsarin kaikki ominaisuudet täyttyvät, vaikka tätä putelia olisi tuskin tullut tutkittua kosmetiikkahyllyllä. Saatavilla muun muassa Citymarketista.

Okabo Organics Pure Argan Nourishing Oil Cleanser, 23,90 € / 150 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Kotimaisen luonnonkosmetiikkabrändin hellävarainen ja ravitseva puhdistusöljy kaikille ihotyypeille. Tuotteen vitamiinipitoiset luonnonöljyt puhdistavat hellävaraisesti mutta tehokkaasti ja lupaavat säilyttää ihon kosteustasapainon. Poistaa myös silmämeikin. Tasoittaa ihon talintuotantoa. Valmistettu Suomessa.

Kokemus: Tuoksu hennon tiikerijäätelömäinen. Tuote tuntuu iholla täyteläiseltä, mutta pesun jälkeen olen aistivani hieman kireyttä kasvoilla. Yleisvaikutelma on kuitenkin melko hyvä, joten tämä voisi ehkä sopia hyvin toisenlaisille ihotyypeille – omani on sekaiho.

Clarins Total Cleansing Oil, 34,90 € / 150 ml

Arvosana: 2+ / 5

Lupaus: Clarins Expert Cleansers -puhdistustuotteet sisältävät merileväpohjaisen prebiootin, joka ylläpitää ihon normaalia mikrobiomia. Öljy puhdistaa ihon hellästi ja tehokkaasti ja säilyttää ihon luonnollisen tasapainon ja suojan. Myös vedenkestävälle silmä-, huuli- ja kasvomeikille. Sopii kaikille ihotyypeille.

Kokemus: Jo tässä vaiheessa testiä olen pistänyt merkille, että mitä juoksevampi öljyn koostumus on, sitä kiristävämpi tunne iholle on jäänyt pesun jälkeen. Sama pätee myös tähän tuotteeseen. Tämä ei ollut pahimmasta päästä, mutta ei paraskaan. Plussaa miedosta tuoksusta.

Luonkos Infinity Facial Oil Cleansing Cake, 39,95 € / 60 ml

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Kotimainen luonnonkosmetiikan öljypuhdistuskakku puhdistaa ihon ja meikin, poistaa myös vedenkestävän meikin sekä tasapainottaa ja hoitaa ihoa. Kakku sisältää Suomessa kehitettyä Reconnecting Nature -mikrobiuutetta sekä antioksidantteja, superfoodeja, vitamiineja ja rasvahappoja. Kaikille ihotyypeille, hajusteeton, vegaaninen, säilöntäaineeton. Valmistettu Naantalissa.

Kokemus: Tämä palasaippuamainen öljypuhdistuskakku on koostumukseltaan täysin erilainen kuin perinteiset öljyputsarit, joten ensin pitää tutustua käyttöohjeisiin. Kakkua hierotaan kuivien käsien välissä ja työstetään sitten iholle. Ihon pesu kuivin käsin tuntuu kuitenkin aluksi hankalalta, enkä saa työstettyä tuotetta ihoon tarpeeksi. Muutaman harjoituskerran jälkeen homma kuitenkin alkaa helpottua ja lopputulos tuntuukin yllättävän puhtaalta. Tämän otan jatkossa mukaan reissuputsariksi.

Löwengrip Skin Reboot Cleansing Oil, 39 € / 75 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Öljypohjainen kasvojenpuhdistustuote poistaa meikin ja epäpuhtaudet hellävaraisesti ja tehokkaasti. Muuttuu maitomaiseksi emulsioksi kosketuksissa veden kanssa. Jättää pehmeän ja kosteutetun tunteen. Sisältää myös ananaksen entsyymiä, joka kuorii ihoa kevyesti ja poistaa vanhoja ihosoluja ihon pinnalta. Vegaaninen, valmistetttu Ruotsissa.

Kokemus: Tässä on kaikin puolin mainio öljy. Pakkaus on ylellinen ja tuote puhdistaa ihon tehokkaasti, mutta kuivattamatta. Jokaiseen nenään sopiva mieto tuoksu. Tätä purnukkaa suosittelisin ystävilleni.

Bybi Beauty Swipe Clean, 35,95 € / 100 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Putsaa iholta hellävaraisesti mutta tehokkaasti lian ja meikit ja jättää ihon puhtaaksi, kirkkaaksi ja pehmeäksi. Sopii silmämeikille ja kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle. Sisältää myös AHA-happoja, jotka liuottavat ylimääräisen talin ja vanhat ihosolut. Vegaaninen.

Kokemus: Bybi on hehkutettu englantilainen luonnonkosmetiikkamerkki, mutta sarjan öljyputsaria ei voi tuoksun puolesta kehua. Tuote on kuitenkin paksua ja miellyttävän tuntuista iholla. Irrottaa tuhdinkin meikin, muttei pese kiristävän kuivaksi. Jos teollinen haju ei haittaa, tämä tuote on yksi testin parhaimmista. Pullo on myös herkullisen värinen, kuten sarjan tuotteet yleensäkin.

BareMinerals Smoothness Hydrating Cleansing Oil, 65 € / 180 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Ravitseva puhdistusöljy kasvoille ja silmille puhdistaa hellävaraisesti epäpuhtaudet ja meikit, myös vedenkestävät. Voidaan käyttää meikinpoistoaineen ja kasvojenpuhdistusaineen yhdistelmänä, jolloin tuote levitetään suoraan kuivalle iholle. Veteen sekoitettuna öljy muodostaa emulsion, joka on helppo huuhdella, ei kuivata ihoa eikä jätä iholle tuotejäämiä. Vegaaninen.

Kokemus: Tuoksu on ehkäpä testin herkullisin, mutta pesun jälkeen kasvot janoavat kasvovettä. Se ei ole hyvä ominaisuus puhdistusöljyssä, joten tämä tuote ei jää itselläni käyttöön.

Skin Treat Balancing Sake Cleansing Oil, 19,90 € / 100 ml

Arvosana: 1 / 5

Lupaus: Poistaa epäpuhtaudet, liuottaa vedenkestävänkin meikin ja pehmentää ihoa. Ravitseva puhdistusöljy. Sisältää heleyttävää sakea. Vegaaninen, valmistettu Ruotsissa.

Kokemus: Tämä tuote pesee kasvot niin nitisevän puhtaiksi, että edes useampi kerros kasvovettä ei tunnu auttavan kiristävään tunteeseen. Aamulla sekaihoni pukkaa pesun seurauksena tavallista enemmän öljyä.

Testaus: Alina Koskela, joka vaihtoi perusputsarit kosteuttaviin öljyihin, ei enää koskaan luovu niistä ja puhuu öljyjen puolesta fanaattisesti muillekin. Juttu: Vivi Norokorpi.

