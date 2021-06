Haaveissa täydellinen blondi tukka? Koostimme oppaan erilaisista sävyistä ja siitä, mitä pyytää kampaajalta

Babylightsit, balayage vai tasaisen viileä vaalea? Näillä ohjeilla toteutat unelmiesi blondin.

Ainahan se on mielessä – täydellisen sävyinen ja vielä viikkoja kampaajalla käynnin jälkeen hyvännäköinen vaalea tukka.

Jotta lopputulos vastaisi mahdollisimman hyvin hiushaaveita, on erityisen tärkeää, että kampaaja tietää, mitä värjäykseltä ollaan hakemassa. Blondi voi tarkoittaa melkeinpä mitä vain ruskeanharmaaseen taittavasta mushroom-blondista vitivalkoiseen platinablondiin.

Jos hiuksiin tehdään monen väriasteen muutosta, on olennaista myös muistaa, että halutunlainen muutos harvoin syntyy yhdellä värjäyskerralla. Nämä upeat tukat auttavat sanoittamaan ja kuvittamaan kampaajalle blonditoiveet todeksi.

Viileä platinablondi & harmaa blondi

Päät kääntävän vaalea, jäisen viileä sekä harmaaseen taittava blondi tukka vaativat pohjalle valkaisun koko päähän. Valkaisulla hiuksesta poistetaan sen oma pigmentti ja tukasta tulee usein hieman keltaiseen taittava. Keltaisuus ja muut lämpimät sävyt poistetaan sävytteellä, joka määrittelee hiusten lopullisen värin.

Platinatukassa tyvikasvu näkyy nopeasti, joten jo suunnitteluvaiheessa on hyvä varautua tiiviiseen kampaajasuhteeseen.

Lämpimään taittava kermainen blondi

Viileitä ja lämpimiä sävyjä sekoittava kermainen blondi on väri, joka näyttää hyvältä melkeinpä ihoa kuin ihoa vasten. Tämä blondi on juurikin se ”aurinko vain raidoitti hiukseni näin” -väri, jonka tarkoitus on näyttää mahdollisimman luonnolliselta.

Kun väriin yhdistää vielä astetta tummemman tyven, voi kampaajalla käynnin väliä venyttää helposti useammalla kuukaudella.

Tuhkainen blondi

Viime vuoden puolella blondipankin räjäyttänyt, tuhkaisia harmaan, ruskean ja blondin sävyjä sekoittava mushroom-blondi on täydellinen värjäystekniikka, kun pohjalla on ruskea väri.

Monen sävyn sekoitus tuo tukkaan huimasti eri ulottuvuuksia ja tekee siitä tuuheamman näköisen.

Kullansävyiset babylights-raidat

Superluonnollinen freesaus tukkaan tulee hennoilla, lämpimään kultaan taittavilla babylights-raidoilla: raidat muistuttavat lapsuudesta tuttuja vaaleita raitoja, joita syntyi kuin itsestään kehystämään kasvoja.

Babylights-raidat kasvavat todella pehmeästi pois hiuksista, joten tyvikasvusta ei tarvitse huolehtia.

Hunajainen balayage

Käsin maalattavat balayage-raidat kirpaisevat lompakkoa kerran, mutta tekniikan lopputulos kestää uskomattoman hyvin aikaa. Tekniikassa hiusten tyviväri jää tyylikkäästi näkyviin jo värjäysvaiheessa ilman liukuväri-efektiä.

Aavistuksen lämpimät raidat näyttävät hyvältä niin ruskeaa kuin keskivaaleaa tyvikasvua vasten.

