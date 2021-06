Ihanan rentoa! Metti Forssell listaa 4 kesän parasta farkkutrendiä

Rennon letkeä farkkumuoti on tämän kesän juttu, Metti vinkkaa.

Tänä kesänä farkku ja erilaiset farkkulookit ovat jälleen muodissa. Varsinkin rento farkkumuoti on nyt nosteessa, sillä trendikkäitä ovat niin rennot ysärifarkut, farkkumekot kuin isot, arkiset farkkupaidatkin. Farkuissa suorat ja leveät mallit ovat myös haluttuja.

Erityisesti neljä tyyliä nousee tänä kesänä esille:

Denim on denim

Mieluummin överit kuin vajarit. Rohkeimmat farkkulookien rakastajat voivat pukeutua päästä varpaisiin farkkuun!

Paita 29,99 €, ja farkut 39,99 €, Zara.

Saint Laurent -paita 590 €, mytheresa.com.

Farkkumekot

Farkkumekko sopii ihanasti kesään. Yhdistä mekkoon suloinen korikassi tai värikäs pikkulaukku ja sandaalit, niin kesälook on valmis.

34,99 €, Reserved.

49,99 €, Gina Tricot.

Levenevät, vajaamittaiset farkut

Muodikkaat farkut ovat kesällä mallia rennot. Erityisesti suorat tai levenevät lahkeet ovat nyt suosiossa. Kesällä vajaamittaiset farkut ovat hyvä valinta, sillä kesäkengätkin saavat näkyä!

Farkut 19,99 €, H&M.

Farkut Toteme, 310 €, net-a-porter.com.

Isot farkkupaidat

Rento farkkupaita on kesän must have -tuote! Pue farkkupaita esimerkiksi farkkushortsien tai leveiden housujen pariksi.

29,99 €, H&M.

39,95 €, Zara.

Metti kirjoittaa Me Naisille joka viikko muodista, kauneudesta, tyylistä ja trendeistä.

