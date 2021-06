Mikä avuksi, kun sisäreidet hankaavat ikävästi yhteen? 12 keinoa, jotka toimivat testatusti

Kesäkuumalla toisiaan vasten hankaavat sisäreidet saattavat aiheuttaa epämiellyttäviä hiertymiä. Onneksi apua on saatavilla! Listasimme hyväksi havaitut keinot hiertymien estämiseksi.

Ah, kesä! Vuodenajoista kuumin on jälleen täällä.

Vaikka kesä on monessa mielessä mukavaa aikaa, se tuo tullessaan myös ikäviä lieveilmiöitä. Kesähelteet tarkoittavat nimittäin vaatteiden vähenemistä ja piinaavan kesävaivan paluuta. Moni mekkoja, hameita tai lyhyitä shortseja käyttävä tuskailee kesäisin yhteen hinkkaavia, aristavia sisäreisiään. Reisien hankaus saa ihon ärtymään ja aiheuttaa kipeitä hiertymiä.

Reisien hiertyminen voi vaivata kaikenkokoisia ihmisiä – toisilla reidet nyt vain ovat lähempänä toisiaan. Reidet voivat hangata yhteen esimerkiksi siksi, että niissä on runsaasti lihasmassaa tai ihoa.

Kaikilla on oikeus nauttia kesästä ja hankaamattomista reisistä juuri sellaisessa asussa, joka itseä miellyttää. Siksi kokosimme yhteen kätevimmät niksit sisäreisitaistoon:

1. Pitkälahkeiset, muotoilevat alushousut

Pitkälahkeiset aluspöksyt estävät reisien ihoa hankautumasta toisiaan vasten. Muotoilevia, pitkälahkeisia alushousuja löytyy monien kauppojen alusvaateosastoilta.

2. Chub Rub -sortsit

Somessa suosioon ovat nousseet Snag Tightsin Chub Rub -shortsit, jotka on valmistettu 80 denierin sukkahousumateriaalista. Shortsit on vahvistettu hengittävällä, kosteutta poistavalla erikoislangalla, joka auttaa ihoa pysymään viileänä kuumalla säällä. Valikoimasta löytyy useita värejä, ja shortseja on saatavilla aina kokoon 56–64 saakka (9,99 €).

3. Pyöräilysortsit

Jos muotoilevat pöksyt eivät innosta, kannattaa luottaa pyöräilyshortseihin. Myös bambukankaasta valmistetut shortsit ovat monien mieleen, sillä ne hengittävät mukavasti. Pyöräilyshortseja löytyy monien vaateketjujen valikoimista.

Plussaa on se, että pyöräilyshortsit ovat tänäkin kesänä varsin trendikkäät. Moni käyttää ihonmyötäisiä shortseja helmojen alla, mutta halutessaan ne voi pukea näkyväksi osaksi asukokonaisuutta.

4. Leikatut lahkeet

Hankausta estäviä shortseja ei ole pakko ostaa uusina, vaan ne voi leikata näppärästi vanhoista leggingseistä tai sukkahousuista. Samalla esimerkiksi jalkaterästä hajonneet sukkikset pääsevät hyötykäyttöön.

5. Reisien hiertymäsuojat

Nimenomaan reisien hiertymisen estämiseen tarkoitetut suojat ovat monen mieleen. Ne ovat kuin ylimääräiset lahkeet, jotka vedetään suojaamaan reisiä. Bandalettes-merkillä on monia erilaisia suojia, jotka ovat parhaimmillaan niin kivannäköisiä, että niiden voi suosiolla antaa hieman vilahtaa vaatteiden katveestakin. Pieni varoituksen sana: Bandalettesit pysyvät iholla silikonipinnan avulla, joka saattaa aiheuttaa joillekin ihoärsytystä.

6. Linola-voide

Ihon hankausta estävää Linola-balsamia on saatavilla apteekeista. Se on tarkoitettu muun muassa urheilusta aiheutuviin ihon hiertymiin. Voide toimii muihinkin hiertymäkohtiin – sitä voi käyttää myös intiimialueella. Tuote on tarkoitettu ennaltaehkäisemään hankaumia, joten rikkinäiselle iholle sitä ei kannata levittää.

7. Talkki

Kosteutta imevä talkki hillitsee hikoilua. Ennen talkin lisäämistä reidet kannattaa sivellä kosteusvoiteella tai vaseliinilla. Jos ihosi on herkkä, valitse ehdottomasti hajusteeton vaihtoehto. Niksin miinuspuoli on se, että talkkia pitää lisätä päivän mittaan.

8. Peruna- tai maissijauho

Perunajauho ja maissijauho toimivat iholla samaan tapaan kuin talkki. Jauhot imevät iholta kosteutta, mikä estää reisiä hikoamasta.

9. Rakkopuikko ja silkkisukkasuihke

Kenkien hiertymiä estämään tarkoitettu rakonestopuikko tepsii myös reisien hankaukseen.

Kenkien aiheuttamien hiertymien ehkäisyyn tarkoitettu rakonestopuikko sopii myös reisien iholle. Compeed-rakonestopuikko, 8,60 €, Yliopiston apteekki.

Myös silkkisukkasuihke (myös ihonsuojakalvosuihke) on tarkoitettu estämään kenkien aiheuttamia hiertymiä. Iholle suihkutettava aine suojaa ihoa kitkalta näkymättömän kalvon avulla.

10. Kosteusvoide, vaseliini tai öljy

Jos reisien iho on hyvin kosteutettu, se ei hierry yhtä helposti hikoillessaan. Kosteuttamiseen voi käyttää ihan tavallista kosteusvoidetta, vaseliinia tai esimerkiksi kookosöljyä, jos sen tuoksu sopii omaan nenään.

11. Silikonipohjainen liukuvoide

Kyllä, liukkarilla voi estää reisiä hiertymästä. Jos et halua kantaa liukuvoidepurkkia mukanasi kylillä, lurauta tuotetta läpinäkyvään matkapulloon.

12. Deodorantti tai antiperspirantti

Jos se toimii hikoileviin kainaloihin, se toimii muihinkin nihkeinä nariseviin kehonosiin. Tiettävästi esimerkiksi Hollywoodin punaisella matolla astelevat maailmantähdet pitävät reitensä hiertymättöminä tavallisella roll-on-deodorantilla. Myös suihkutettava versio sopii reisille. Dödöä saattaa joutua lisäilemään päivän aikana.

Osa jutusta on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla toukokuussa 2019.