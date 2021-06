Aurinkovoide kannattaa valita oman ihotyypin mukaan – tässä 16 aurinkosuojaa kuivalle, rasvoittuvalle, aikuiselle ja herkälle iholle

Nostattaako aurinkovoide näppyjä naamaan vai kuivuuko otsa auringossa? Kun valitset voiteen ihotyyppisi mukaan, voit nauttia biitsipäivästä huoletta.

Anti-agea aikuiselle

Anti-age-ominaisuuksia sisältävissä aurinkovoiteissa on varsinaisen aurinkosuojan lisäksi ihoa korjaavia ja suojaavia antioksidantteja sekä runsaasti kosteuttavia raaka-aineita.

” Kemiallinen suoja alkaa toimia puolen tunnin kuluttua levityksestä. Teho kestää parisen tuntia, joten voidetta on syytä lisätä päivän mittaan.

1. Raikkaan tuoksuinen voide suojaa auringon lisäksi siniseltä valolta ja saasteilta. Koostumus imeytyy ihoon niin hyvin, ettei sitä pian edes huomaa. Medik8 Advanced Day Total Protect Anti-Ageing Moisturizer SPF 30 -päivävoide, 72 €.

2. Voide tekee ihosta pehmeän ja hoidetun. Kuiva iho tosin tarvitsee alle päivävoiteen. Kevyen sävytyksen ansiosta voide toimii kesäkeleillä pohjameikkinä, ja universaali sävy mukautuu kasvoihin kauniisti. Mádara Plant Stem Cell Age-Defying Face Sunscreen SPF 30 -aurinkovoide, sävy Invisible Nude, 29 €.

3. Hoitavia öljyjä sisältävä aurinkosuoja on niin kosteuttava, että päivävoiteen voi unohtaa. Tuhti koostumus onkin omiaan ohentuneelle, pintakuivalle iholle. Lavera Sensitive Anti-Age SPF 30 -aurinkovoide, 20,90 €.

4. Yhdellä ja samalla purkilla hoituu kätevästi kasvojen kosteutus, ihon silotus sekä suojaaminen UV-säteiltä. Joukon aurinkorasvamaisin koostumus on todella vedenpitävä, tätä ehdottomasti kasvoille kesän treeneihin! La Roche-Posay Anthelios Age Correct SPF 50 -aurinkovoide, 27 €.

Hajusteetonta herkälle

Herkkä iho ei ole oikeastaan varsinainen ihotyyppi, sillä kenen tahansa iho voi herkistyä esimerkiksi rosacean tai ympäristötekijöiden vaikutuksesta. Herkän ihon aurinkosuojissa ei ole hajusteita ja muutenkin inci-lista on mahdollisimman lyhyt.

” Fysikaaliset suojat ovat monen herkkäihoisen suosikkeja, sillä ne ärsyttävät ihoa monesti vähemmän kuin kemialliset suojat.

5. Luonnonkosmetiikan luksusbrändi Patykan aurinkovoide vastaa korkeita odotuksia: kasvovoidemainen koostumus on iholla niin kevyt, että voidetta melkein unohtaa levittäneensä. Toimii myös meikin alla. Patyka Face Sun Cream SPF 50 -aurinkovoide, 32,90 €.

6. Kiireisen aamun painajainen on, jos aurinkovoide rullautuu meikkivoidetta levittäessä. Korresin voiteen kanssa pelko on aiheeton. Geelimäinen, tuoksuton voide tuntuu ihanan viileältä ja jättää kasvot pehmeiksi. Korres Yoghurt SPF 50 -aurinkovoide, 32 €.

7. Sävyttävät korkean suojakertoimen voiteet ovat kehittyneet huomattavasti. Vaalea sävy on erinomainen alkukesään ja sulautuu ihoon vaivattomasti. Miellyttävän tuoksuinen voide jättää iholle mukavan ja kevyen tunteen. Alga Maris Creme Solaire Teintée SPF 50 -aurinkovoide, sävy Ivory, 27,90 €.

8. Tuhdin tuntuinen primer levittyy kasvoille yllättävän hyvin ja pitää meikin mattana ja freesinä jopa läpi pitkän lenkin. Vaikka primerissa on kosteuttavia ainesosia, kaipaa se alleen kevyen kosteusvoiteen. ZO Skin Health Sunscreen + Primer SPF 30 -aurinkosuoja, 91,90 €.

Mattaa rasvoittuvalle

Viimeisin asia, mitä rasvoittuva ja sekaiho kaipaa, on aurinkovoiteen tuoma tahmainen tunne ja suojan aiheuttamat näppylät. Nämä voiteet eivät tuki ihohuokosia ja pitävät ihon mattaisena.

9. Kosteat kesäkelit ja kestävä kasvomeikki on paha yhdistelmä ilman hyvää pohjustustuotetta. BeautyActin primersuoja tekee ihosta tasaisen ja pehmeän tuntuisen ja pitää t-alueelta kiillon poissa. BeautyAct by Kicks Skin Protecting Primer SPF 30 -meikinpohjustusvoide, 24,90 €.

10. Nimestään huolimatta maitomainen suojavoide pitää ihon kiitettävän mattana koko päivän. Voide imeytyy iholle sujuvammin, kun sen levittää kasvoille kahdessa osassa. HelioCare 360 ° Water Gel Sunscreen SPF 50+ -aurinkosuoja, 35 €.

11. Sekaiholle voi olla tuskastuttavan vaikeaa löytää sopivaa suojavoidetta. Skincityn helposti levittyvä ja imeytyvä emulsio tuntuu juuri sopivan kosteuttavalta ja sopii erinomaisesti meikin pohjalle. Skincity SPF 50 Light Emulsion Daily Sun Protection -aurinkosuoja, 33 €.

12. Kiiltoa karkottava Nivean voide on erinomainen arkeen. Perinteinen aurinkovoiteen tuoksu tuo mieleen etenlänloman, vaikkei kotimaata pitemmälle vielä kesällä pääsisikään! Nivea Sun UV Face Shine Control SPF 30 -aurinkovoide, 10,30 €.

Kosteutta kuivalle

Kosteusköyhä ja kuiva iho nauttii, kun se saa aurinkosuojasta vielä ekstrakerroksen kovasti kaipaamaansa kosteutusta.

” Käytä rasvaa reippaasti. Kasvoille, korvannipukoihin, kaulalle ja dekolteelle sopiva määrä on yhteensä teelusikallinen.

13. Todella kevyt, hajusteeton koostumus imeytyy nopeasti ihoon, mutta kaipaa kosteuttavista ominaisuuksistaan huolimatta kuitenkin alleen kosteusvoiteen. Mukana on myös C-vitamiinia. V10 Plus Water Base Sun Block SPF 40 -aurinkosuoja, 34,70 €.

14. Ziaja Sunin voide on korkeasta suojastaan huolimatta todella kevyt ja sujahtaa kuin sukkana iholle. Ziaja Sun Antioxidant Face Cream with Vitamin C SPF 50+ -aurinkosuoja, 7,90 €.

15. Lancasterin voiteessa on mukana rusketusta edistäviä ja sen kestoa pidentäviä ainesosia. Perinteisen aurinkorasvamaista voidetta pitää hetki työstää ihoon, mutta imeytymisen jälkeen iho jää todella miellyttävän tuntuiseksi. Lancaster Sun Beauty Sublime Tan Comfort Cream SPF 50 -aurinkosuoja, 33,50 €.

16. Kermainen suoja jättää ihon pehmeän ja hoidetun tuntuiseksi. Voiteen sisältämä väripigmentti tasoittaa aavistuksen ihon sävyä. Paksuhkosta koostumuksesta huolimatta iho ei tunnu tahmaiselta. Epionce Daily Shield Tinted SPF 50 -aurinkosuoja, 55 €.

