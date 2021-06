Testissä 10 erilaista kasvojen aurinkosuojaa – kaksi sai täydet pisteet

Kokeilimme joukon erilaisia kasvojen aurinkosuojavoiteita ja löysimme muutaman uuden suosikin.

Skincity Skincare Sun Protection Mousse SPF 30, 12 € / 50 ml

Arvosana: 2+ / 5

Lupaus: Sopii herkälle tai pintakuivalle iholle. Vaahtomainen koostumus imeytyy nopeasti ihoon, ei jätä tahmeaa pintaa ja tukee ihon kosteustasapainoa. Antioksidantit, kuten C- ja E-vitamiini, torjuvat ikääntymisen merkkejä. Tehokas suoja UVA- ja UVB-säteilyä vastaan. Erityisen vedenkestävä koostumus sopii sekä vartalolle että kasvoille.

Kokemus: Hauska keksintö, mutta käytännössä tuote ei ole kovin näppärä. Vaahto on niin tahmeaa levittää, että tuotetta täytyy pumpata pariin otteeseen lisää, jotta saan suojattua koko kasvot. Mutta kunhan vaahdon vain saa levitettyä ja taputeltua iholle, tuote kyllä kuivuu tahmattomaksi.

V 10 Plus Water Base Sun Block SPF 40, 36 € / 30 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Suojaa kasvojen ihoa UVB- ja UVA-säteiltä fysikaalisella suojalla. C-vitamiini auttaa ehkäisemään ikääntymisen merkkejä iholla. Kosteuttava voide sopii osaksi päivittäistä ihonhoitorutiinia. Geelimäinen koostumus sopii meikin alle.

Kokemus: Toisin kuin monissa synteettisen kosmetiikan tuotteissa, tässä voiteessa on vain fysikaalinen filtteri. Varsinkin siihen nähden tuote toimii kuin unelma: koostumus on pehmeä ja kevyt, ja rauhallisen työstämisen jälkeen voide uppoaa kasvoihin huomaamattoman heleäksi ja sileäksi kerrokseksi.

Nivea Sun UV Face Mineral UV Protection SPF 50+, 14,65 € / 50 ml

Arvosana: 2- / 5

Lupaus: Mineraalipohjainen, fysikaalinen UVA- ja UVB-suoja. Fysikaalisen suodattimen sisältävät suojavoiteet luovat ihon pinnalle suojakerroksen, joka heijastaa auringonsäteet pois iholta. Vedenkestävä koostumus sopii myös auringolle herkistyneelle iholle. Voide on rasvaton, se ei tuki huokosia ja jättää ihon mattapintaiseksi. Vegaaninen, hajusteeton ja biohajoava.

Kokemus: Nivean mineraaliaurinkovoide on koostumukseltaan testin tymäkästä päästä. Paksu voide levittyy kasvoille valkoisena, ja hetken luulen, että iho jää vitivalkoisen rasvakerroksen alle. Lopulta voide sulaa iholle, mutta kasvojen sävy on astetta kalvakampi kuin aiemmin. Tuhti voide ei myöskään imartele pintakuivaa ihoa. Lopputulos on kuitenkin suhteellisen tahmaton.

Colorescience Sunforgettable Total Protection Face Shield Glow SPF 50, 58 € / 55 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Suojaa ihoa UVA- ja UVB-säteilyn, ilmansaasteiden, HEV-valon ja infrapunasäteilyn aiheuttamilta vaurioilta. Saatavilla kolmessa eri sävyssä: Bronze antaa iholle luonnollisen päivetyksen, Glow tervettä hehkua ja Clear näkymättömän suojan. Dermatologisesti testattu, hypoallergeeninen, ei tuki ihohuokosia.

Kokemus: Aivan ihana glow! Purkista paljastuu voidetta, joka kiiltelee kämmenellä metallisena ja hehkuvan pronssisena. Iholle levitettäessä värikerros ei ole liian peittävä, vaan värillinen aurinkovoide sulautuu yllättävän hyvin kasvojen sävyyn. Kasvot hehkuvat koko päivän kultaisena, ja saan kehuja lookistani, vaikken ole meikannut muuten ollenkaan.

Bioderma Photoderm Max SPF 50+, 17,90 € / 40 ml

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Erittäin kevyt, välittömästi iholla kuivuva ja mattapintainen voide sopii herkälle iholle, sekaiholle ja jopa rasvaiselle iholle. Hypoallergeeninen, ei tuki huokosia. Photostabiili ja vedenkestävä, hajusteeton.

Kokemus: Ainakin kuivalla ja usein herkkyyteen taipuvalla iholla tämä toimii hyvin. Paksuhko valkoinen koostumus sulautuu levitettäessä ihoon ja jättää jälkeensä vain hyvin pienen tuotetunnun. Miellyttävä käyttää. Iho ei kuitenkaan ole täysin mattainen.

Clarins UV Plus SPF50 Multi-Protection Moisturizing Screen, 42,90 € / 30 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Edistyksellinen ”citysuoja” kasvoille yhdistää mekaanisen ja biologisen suojan. Suojaa ihoa ympäristön saasteilta, sisäilman epäpuhtauksilta, siniseltä valolta, niin sanotulta photo-saasteelta ja siitepölyltä. Antaa iholle korkean suojan auringon UVA- ja UVB-säteitä vastaan. Ihoa hoitava ja kosteuttava geelivoidekoostumus sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle.

Kokemus: Tämä on tuhdimpaa voidetta ja muistuttaa koostumukseltaan ja tuoksultaan perinteistä aurinkorasvaa. Levittyy ihan mukavasti ja toimii paksuudesta ja rasvaisuudesta huolimatta hyvin myös meikin alla. Ei ehkä kaikkein rasvaisimmalle iholle.

Heliocare 360° Pigment Solution Fluid SPF 50+, 34 € / 50 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Ennaltaehkäisee ja hoitaa hyperpigmentaatiota sekä epätasaista ihonsävyä. Korjaa ja suojaa UVA- ja UVB-säteilyltä sekä siniseltä ja infrapunavalolta. Sisältää myös muun muassa niasiiniamidia, joka tasoittaa olemassa olevia pigmenttimuutoksia ja auttaa saavuttamaan tasaisemman ja kirkkaamman sävyisen ihon. Soveltuu kaikille ihotyypeille ja herkälle iholle.

Kokemus: Ohut ja kevyt tuote, joka ei tunnu iholle kuivuttuaan oikeastaan miltään. Helppo voide, joka ajaa asiansa loistavasti.

Exuviance Professional Sheer Refining Fluid SPF 40, 49€ / 50ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Päivävoide kosteuttaa ja kuorii ihoa, parantaa ihon rakennetta ja lisää sen heleyttä. Vähentää iholta auringon ja aknen aiheuttamia pigmenttiläiskiä ja ehkäisee hienoja juonteita ja ryppyjä. Öljytön ja hajusteeton voide sisältää aurinkosuojakertoimen 40.

Kokemus: Vaikka suojakerroin on suhteellisen korkea, voide on kevyesti levittyvää ja ihanan ohut. Kuin päivävoide – ja toimiikin meikin alla loistavasti. Ei tunnu aurinkorasvalta, eikä jätä iholle lainkaan tuntua tuotteesta.

La Roche-Posay Anthelios Pigmentation SPF50+, 25,50 € / 50 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Uusi vaaleampi sävy. Sävytetty aurinkovoide sopii kasvoille ja dekolteelle, eikä se tuki ihohuokosia. Aurinkosuoja sopii erityisesti iholle, jossa näkyy pigmenttimuutoksia, sillä se auttaa estämään ja vähentämään niitä.

Kokemus: Pullon kyljessä kerrotaan universaalista sävystä, mutta vaalealle iholle voide on aivan liian tumma. Harmi, sillä muuten voide on kiva. Voide levittyy suhteellisen ohueksi kerrokseksi, ja pigmenttiä on tuhdisti: tämä meikkaa ihon aivan tasaiseksi ja peittää suuremmatkin virheet. Toimii vahvana kesämeikkinä, jos vain sävy osuu kohdilleen.

Lancaster Sun Beauty Comfort Cream SPF 50, 33,50 € / 50 ml

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Kosteutettu, sileä ja kauniin näköinen iho. Suojaa UVB-, UVA-, infrapuna- ja näkyvän valon säteilyltä. Tehostaa ruskettumista ja pidentää rusketuksen kestoa.

Kokemus: Tämä tuntuu melko perinteiseltä aurinkovoiteelta. Levitettäessä runsas, valkoinen ja rasvainen, mutta pienen työstön jälkeen iholle melko huomaamattomaksi kerrokseksi imeytyvä. Lopulta voide kuivahtaa kivan kevyeksi iholle ja pysyy kiillottomana koko päivän.

Testaus ja juttu: Vivi Norokorpi, joka arvostaa korkeaa suojakerrointa ja samettisen tuntuista ihoa.

