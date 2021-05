Mikko Puttonen, 26, meilasi päätoimittajalle ja pääsi töihin uuteen Vogueen – myös suomalainen Sandra Hagelstam, 33, aloittaa muotijulkaisun leivissä

Pohjoismaiden alueen oma Vogue-lehti eli Vogue Scandinavia julkaistaan elokuussa. Mukana on kaksi tunnettua tekijää Suomesta.

Vogue Scandinavia julkaistaan printtilehtenä, verkkojulkaisuna ja Instagram-tilinä elokuussa 2021. Uutinen pohjoisen omasta Voguesta kuultiin jo viime vuonna, mutta aloitus siirtyi eteenpäin tälle syksylle.

Nyt joukko lehden tekijöitä on julkaistu. Toimittajat on koottu Islannista, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Suomesta omien alojensa ”eksperteistä”. Esimerkiksi luonnonkosmetiikan asiantuntija tulee Ruotsista ja laukkuekspertti Norjasta. Suomalaisista lehteen on rekrytty kenkätuntija ja sukupuolen moninaisuuden osaaja.

Shoe expertin tittelin sai 5 inch and up -blogistaan tuttu Sandra Hagelstam, ja gender fluidity expertin pestin suomalainen valokuvaaja ja vaikuttaja Mikko Puttonen.

Hagelstam kuvailee Instagram-julkaisussaan positiota unelmatyöksi.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun näin on toimittu aikakauslehdessä, lehden päätoimittaja Martina Bonnier sanoo tiedotteessa.

– Eksperttimme sukeltavat syvälle aiheisiin, joista yleisömme välittää.

”Jokaisen pitäisi pystyä pukemaan päällensä mitä ikinä haluaa”

Mikko Puttonen kertoo kirjoittavansa lehteen asioista, jotka liittyvät muun muassa muoti- ja kauneusaiheissa sukupuolten moninaisuuteen.

Töihin hän pääsi päätoimittajalle meilaamalla.

– Kuulin jännittävät uutiset Vogue Scandinavian lanseerauksesta, ja päätin ottaa yhteyttä lehden päätoimittajaan. Iloiseksi yllätyksekseni kuulin, että Martina on seurannut työtäni jo jonkin aikaa. Kuukautta myöhemmin sain uudelleen sähköpostia, jossa ehdotettiin videotapaamista, ja vasta videon alettua tajusin, että lehti oli tarjoamassa minulle unelmieni työtä, Puttonen kertoo Me Naisille.

– Olen todella otettu ja innoissani. Toivon, että pystyn työlläni inspiroimaan muita, rikkomaan perinteisiä sukupuolinormeja ja herättämään keskustelua sekä rohkaisemaan jokaista lukijaa olemaan enemmän oma itsensä.

” Toivon, että pystyn työlläni rikkomaan perinteisiä sukupuolinormeja.

Muuramesta kotoisin oleva 26-vuotias on pitänyt blogia yli vuosikymmenen ja työskennellyt valokuvaajana ja vaikuttajana. Hän omistaa myös yhdessä poikaystävänsä, valokuvaaja Lucas Ruska Martinin kanssa luovan studion Puttonen Ruskan, joka tuottaa ja toteuttaa muun muassa digitaalisia kampanjoita.

Puttonen kirjoittaa verkkolehteen kuukausittain nykyisestä kotikaupungistaan Lontoosta käsin.

– Haluan jakaa tällä uudella alustalla myös muiden minua inspiroivien, tätä aihetta elävien ja hengittävien ihmisten tarinoita, kokemuksia ja mielipiteitä. Jokaisen pitäisi kokea pystyvänsä pukemaan päällensä mitä ikinä haluaa ja ilmaisemaan itseään ilman sukupuolen asettamia rajoja tai paineita.

”En osannut edes unelmoida tällaisesta”

Toinen suomalainen kirjoittaja on Sandra Hagelstam, 33.

– Minuun otettiin yhteyttä viime vuoden lopulla. Voguelta kerrottiin, että he ovat seuranneet työtäni jo pitkään, ja minulle tarjottiin kenkäekspertin paikkaa uudessa julkaisussa. Tulen tekemään kenkiin keskittynyttä sisältöä sekä printtiin, verkkoon että someen, Hagelstam kertoo.

– En osannut edes unelmoida tällaisesta, sillä tällaista työpaikkaa ei ole ennen ollut olemassa. Se, että tämä työpaikka on ikään kuin luotu minua ja osaamistani varten, on uskomatonta.

Myös Hagelstamin blogista alkanut ura on kestänyt jo runsaan vuosikymmenen. Hän asuu Lontoossa ja Helsingissä ja tuottaa kenkäpainotteista sisältöä kymmenille tuhansille seuraajilleen.

– Voguen työ tulee olemaan täysipäiväistä. En silti luovu omasta vaikuttajan työstäni, vaan jatkan sitä Voguen ohella. 5 inch and upin kehitystä jatkaa neljän hengen toimittajatiimimme.

Vogue Scandinavian pääkonttori sijaitsee Ruotsissa, mutta kuten Puttonenkin, Hagelstamkin tekee työt etänä.

– Silti tiimi tuo ihan uutta puolta omaan tekemiseen. Ennen olen tehnyt töitä aina yksin, mutta nyt monelta suunnalta tuleva ammattivahvistus varmasti parantaa työn laatua ja määrää. Sitä odotan paljon.

6 lehteä vuodessa

Printtilehti tulee ilmestymään joka toinen kuukausi kuusi kertaa vuodessa. Lehden voi tilata vain netistä – näin minimoidaan ylituotanto. Vogue Scandinavia on Voguen 28. alueellinen editio ympäri maailmaa julkaistavan Vogue-perheen kuopuksena.

Vogue Scandinavia ja suomalais-ruotsalainen Stora Enso kertoivat aiemmin tässä kuussa yhteistyöstään. Ne korvaavat muovin aikakauslehtien pakkauksissa ja ovat luoneet uusiutuvan, hiilineutraalin ekopakkausratkaisun ensimmäiseen numeroon.