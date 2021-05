Suvilla, 36, on kaksi kauneusniksiä, joista toinen on itsevarmuus – toinen haihdutti tummat silmänaluset

Itseään ihaillen peilistä katsonut äiti opetti Suvi Auvisen rakastamaan kehoaan sellaisena kuin se on. Koronavuoden aikana kirjoittaja on keksinyt itsevarmuuden rinnalle toisenkin kauneusniksin.

Oma keho on ainoa paikka, jossa ihmisen on pakko asua. Sen takia sitä kannattaa kohdella lempeästi ja arvostaen, Suvi Auvinen ajattelee.

Kun terveydenhoitaja tenttasi teini-ikäiseltä Suvi Auviselta, onko tämä varmasti syönyt tarpeeksi, ei nuori nainen ymmärtänyt laisinkaan, mistä on kyse. Kotona äidillä oli tapana tarkastella itseään peilistä tyytyväisenä, eikä hän koskaan kommentoinut Suvin kuullen kroppaansa negatiiviseen sävyyn.

– Olen aina pitänyt äitiäni maailman kauneimpana naisena, eikä äiti ole koskaan antanut syytä uskoa mitään muuta. Minulla on mielikuva, että lapsena olen katsonut äitiäni ihaillen ja äiti on katsonut itse itseään ihaillen. Sen ansiosta minäkin olen oppinut ajattelemaan, että totta kai olen ihana ja upea sellaisena kuin olen, Suvi miettii nyt.

Suvi uskookin, että äidiltä opittu suhtautuminen kehoon ja kauneuteen on paitsi määrittänyt paljon omaa ajattelutapaa, myös suojellut todella paljon.

Kauneudenhoito tai meikkaus eivät ole näytelleet Suvin elämässä koskaan suurta roolia. Tärkeimmät tuotteet ovat olleet hyvä kosteusvoide ja tehokas huulirasva. Teininä opetellut rajaustekniikat ovat edelleen käytössä, ja perusmeikki syntyy nopeasti kevyestä pohjasta ja rajauksiin yhdistetystä ripsiväristä.

Koronavuoden aikana Suvi on pohtinut suhtautumistaan meikkaamiseen.

– Kun parin kuukauden Zoom-palavereiden jälkeen kaikki lopettivat meikkaamisen, olen päässyt tarkastelemaan omia rutiineitani: miksi oikein teen niitä asioita, joita olen tottunut tekemään.

Toisaalta nyt, kun samoissa verkkareissa on viruttu reilu vuosi, tuo pieni laittautuminen pientä piristystä arkeen.

– Joskus puen nätit vaatteet päälle, meikkaan hieman ja laitan helmet kaulaan etäpalaveria varten. Työkaverit ihmettelevät, mihin olen oikein menossa, Suvi nauraa.

Se, että omaa ulkonäköä ei tarvitse jatkuvasti miettiä, on Suvin mielestä todella etuoikeutettua.

– Sovin moniin normeihin: olen suhteellisen pitkä, vaalea­ihoinen suomalainen blondi. Kaikilla näitä etuoikeuksia ei ole, Suvi muistuttaa.

Suurin aikuisiällä koettu mullistus kehossa oli, kun Suvi sai lapsen. Raskaus ja imetysaika muuttivat yhtäkkiä kroppaa.

– Minulla on aina ollut pienet rinnat, ja teininä se oli kauheaa. Imetyksen aikana tissit kasvoivat hurjasti, ja hyvin nopeasti huomasin, kuinka paljon ongelmia siitä tulee. Liikkuminen, nukkuminen ja se, miten miehet katsovat kaupungilla, Suvi kertoo.

Kun keho palasi omiin mittoihinsa, päällimmäinen tunne oli helpotus: keho kuului taas itselle ja oli hyvä juuri sellaisenaan.

”8–9 tunnin unet ovat mieletön kauneuskikka!”

Kiinnitän huomiota...

”Enemmän ja enemmän käyttämäni kosmetiikan ekologisuuteen. Toisaalta ajattelen, että kosmetiikan pikkupakkaukset eivät ole tämän planeetan suurin ongelma. Tärkeintä minulle on, että tuotteet ovat eläinkokeettomia, ja jos suinkin mahdollista, vegaanisia. En syynää pakkomielteisesti pakkauksia, mutta jos valmistaja ilmoittaa nämä kriteerit jo valmiiksi, valitsen kyseisen tuotteen mieluummin. Nykyään kosmetiikka on onneksi lähtökohtaisesti eläinkokeetonta. Ilahduttavaa, kuinka nopeasti maailma on muuttunut.”

Kauneusniksini

”Riittävät yöunet. Minulla on aina ollut tosi tummat silmänaluset. Nyt koronavuonna, kun olen ehtinyt nukkumaan enemmän kuin ikinä ennen aikuisiällä, ne ovat kadonneet. 8–9 tunnin unet ovat mieletön kauneuskikka!”

Kauneuspaheeni

”En miellä asioita paheiden kautta, vaan ajattelen, että se, mitä haluat, on todennäköisesti hyväksi sinulle esimerkiksi tuomalla iloa.”

Tuhlaan...

”Asioihin, jotka saavat aikaan hyvää oloa. Koronavuonna olemme käyneet kumppanini kanssa viettämässä kerran kuukaudessa yön hotellissa, jotta pääsemme hetkeksi pois kodin seinien sisältä. En kuitenkaan näe sitä tuhlaamisena, sillä asiasta saa niin paljon nautintoa.”

Haluaisin...

”Päästä pian taas joogaamaan. Olen käynyt jo vuosia kolme kertaa viikossa joogassa, ja se on ollut minulle tärkeä hyvinvointia ylläpitävä harrastus. Kehosta kyllä tuntee, että ei ole vuoteen liikkunut muualla kuin kotona. Koronan alkaessa hankin kotiin kahvakuulat, joita olen nostellut aina ohi kulkiessani. Oli hauska huomata, kuinka yhtenä päivänä kuulia jaksoi nostella huomattavasti vaivattomammin kuin aluksi.”

Kauneinta minussa

”Itsevarmuus. Tiedän, kuka olen, ja olen hyvä sellaisena kuin olen. Tiedostan, että oma keho on ainoa paikka, jossa ihmisen on pakko asua. Sen takia sitä kannattaa kohdella lempeästi, rakastaen ja arvostaen.”

Toivoisin…

”Että ihmiset heräisivät viimeistään nyt ilmastonmuutokseen ja ottaisivat tosissaan vastuunsa tuleville sukupolville. Oma sukupolveni on saanut vielä elää elämäänsä sen suuremmin välittämättä ilmasto­kriisistä, mutta samalla olemme ensimmäinen sukupolvi, jonka elämässä vaikutukset näkyvät jo isosti. Olemme myös viimeinen sukupolvi, joka voi vielä estää kriisin pahimmat vaikutukset.”