Testasimme 13 itseruskettavaa – yksi sai lähes täydet pisteet

Kokeilimme itseruskettavia vaahtoina, vesinä, voiteina ja öljyinä – ja arvioimme tulokset.

Ida Warg Self-Tanning Body Lotion, 18,90 € / 200 ml

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Pehmentävä voide antaa luonnollisesta sokerista saatavan DHA:n avulla kauniin rusketuksen vain kolmessa tunnissa. Rakentaa rusketuksen vaiheittain tai vahvistaa entistä rusketusta. Sopii kaikille ihonsävyille. Vegaaninen.

Kokemus: Hajusteeton voide ei tuoksu miltään. Tuntuu ja näyttää perusrasvalta. Voiteen pitää antaa kuivua hieman muita koostumuksia kauemmin. Lopputulos on luonnollinen ja tasainen, ja jo yhdellä käyttökerralla saa kunnolla päivettyneen ihon. Jos tykkää voiteista, tämä on hyvä.

Ida Warg Instant Self-Tanning Mousse Extra Dark, 18,90 € / 150 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Nopeavaikutteinen, sävytetty, tropiikilta tuoksuva itseruskettava vaahto. Sisältää DHA:ta, jonka vaikutus kehittyy 12 tuntia. Vegaaninen.

Kokemus: Vaahdossa on ihanan hedelmäinen ja drinkkimäisen raikas tuoksu. Levittyy ja kuivuu hyvin, mutta haalean persikkainen ohjeväri ei auta levittämisessä. Iholle kehittynyt sävy on extra-tummaan lupaukseen nähden hyvin kevyt, ei läheskään testin tummimmasta päästä. Lopputulos voisi olla tasaisempi.

Vita Liberata Heavenly Elixir, 45,90 € / 200 ml

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Kosteuttava itseruskettava eliksiiri vartalon ja kasvojen iholle. Tehostaa ihon omaa melaniinin tuotantoa ja luo luonnollisen medium-sävyisen rusketustuloksen. Innovatiivinen kapseloitu teknologia luovuttaa sävyä iholle hiljalleen ja syvenee jopa kolmen vuorokauden ajan levittämisestä. Hoitaa ja tasoittaa ihoa.

Kokemus: Koostumus on kivan voidemainen, paksumpi kuin nimi antaa ymmärtää. Tuoksu on neutraali ja hyvä, eikä tuotetta tunnu pahalta levittää kasvoillekaan. Levittyy nätisti, kuivumista joutuu hieman odottamaan. Rusketus on medium-tasoksi jopa syvä ja lopputulos todella tasainen ja luonnollisen sävyinen. Sulautuu ihoon, eikä jätä lainkaan epätasaisia kohtia.

Vita Liberata Phenomenal Mousse (Dark), 45,90 € / 125 ml

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Pitkäkestoinen rusketus säilyy iholla jopa 2–3 viikkoa ja häivyttyy asteittain tasaisesti. Tuotteen teknologia luovuttaa aktiivista ainesosaa DHA:ta hiljalleen, jolloin rusketuksen kesto pidentyy. Lukitsee myös kosteuden iholle. Saatavilla sävyissä medium ja dark.

Kokemus: Vaahdon ohjeväri on harmaan vihertävä. Tuote tuoksuu itseruskettavalta. Levittyy ja kuivuu hyvin, mutta lopputulos on lupaukseen nähden pettymys. Tuote sopii pieneen päivetykseen.

Vita Liberata Fabulous Self Tanning Gradual Lotion, 23,95 € / 200 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Kosteuttava, sävytön itseruskettava voide. Hoitaa ja pehmentää ihoa kosteusvoiteen tavoin. Ruskettaa ihon asteittain.

Kokemus: Ei tuoksu kovin hyvältä, mutta levittyy ja kuivuu hyvin. Lopputulos on tasainen, kevyt päivetys – tätä voisi laittaa heti seuraavan kerroksen. Ei tunnu erityisen kosteuttavalta.

Isle of Paradise Glow Clear Self-Tanning Mousse (Medium), 24,90 € / 200 ml

Arvosana: 3- / 5

Lupaus: Karttaväritön, kosteuttava, vesipohjainen vaahto. Ravitsevat kasviöljyt pitävät ihon kosteutettuna, eikä koostumus tahraa vaatteita. Vaikutusaika 4–6 tuntia. Saatavilla kolmessa sävyssä.

Kokemus: Raikas tuoksu eikä häivähdystäkään itseruskettavan hajusta. Perus mousse, levittyy ja kuivuu nopeasti. Tulos on ihan nätti ja kunnolla ruskettunut, mutta iho voisi olla tasaisempi ja hehkuvampikin.

Isle of Paradise Self-Tanning Water (Dark), 23,90 € / 200 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Karttaväritön suihke. Vesipohjainen koostumus ravitsee ihoa luonnollisten öljyjen avulla. Luonnollinen päivetys, ei sotke. Saatavilla kolmessa sävyssä.

Kokemus: Raikas tuoksu, ei yhtään itseruskettavamainen – ja raikkaus säilyy seuraavaan päivään! Epäilyttää, saanko suihkittua ja levitettyä veden tarpeeksi tasaisesti, mutta lopputulos on tasainen. Väri on yksi testin tummimmista. Odotin kylmempää sävyä, toteutunut sävy on perus purkkirusketus. Plussaa täydestä tuoksuttomuudesta ja tummuudesta.

Tanologist Express Tan Self Tan Mousse (Medium), 19,90 € / 200 ml

Arvosana: 3- / 5

Lupaus: Karttaväritön vaahto. Ei tahraa, raikas tuoksu säilyy hyvänä pitkään. Sisältää kosteuttavaa aloe veraa ja heleyttävää verigreippiä ja gojimarjaa. Katajauute ehkäisee ihon tukkeumia. Syvä rusketus. Saatavana sävyissä medium ja dark.

Kokemus: Tuoksuu raikkaalta ja levittyy hyvin. Iho alkaa hieman kuoriutua, vaikka olen kuorinut kropan vuorokautta aiemmin. Jättää iholle jännän viilentävän tunteen. Lopputulos on tasainen, hieman punertava. Luvattu kosteus ja hehku eivät kohdallani toteudu.

Ashley Graham x St. Tropez Ultimate Glow Kit, 51,90 € / 200 ml + levityskinnas

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Rajoitettu tuote-erä. Kokoelmaan kuuluvat Self Tan Whipped Crème Bronzing Mousse ja mittatilaustyönä tehty levityskinnas. Sävytetty mousse. Juovaton rusketus kehittyy ihon sävyä myötäillen.

Kokemus: Vaahto on todella tummaa, ja iho värjäytyy tuotteesta kauttaaltaan. Tuoksu on melko pistävä, ja tuote voisi levittyä paremminkin. Lopputulos on kuitenkin hyvä, tasainen ja ehdottomasti testin tummin ja viilein – tai neutraalein sävy. Kovaa rusketusta toivovalle.

Tan-Luxe The Butter Illuminating Tanning Butter, 31 € / 200 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Asteittain päivettävä voide sopii erinomaisesti kuivemmille ihotyypeille. Valoa heijastavat partikkelit antavat iholle välittömästi kauniin hehkun. Kookosöljy ja sheavoi syväkosteuttavat ihoa.

Kokemus: Paksu voide tuntuu todella kosteuttavalta ja pehmeältä. Levittämisessä saa olla tarkkana, jotta tuotetta saa varmasti kaikkialle. Ei liiemmin tuoksu. Aamulla iho on pehmeä ja hajuton. Tuloksena kevyt ja tasainen päivetys, joka taittaa ennemmin keltaiseen kuin punaiseen.

Tan-Luxe Wonder Self-Tan Oil, 59 € / 100 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Innovatiivinen itseruskettava öljy ravitsee, kiinteyttää ja päivettää vartalon ihon. Kofeiini stimuloi pintaverenkiertoa ja aktivoi aineenvaihduntaa ihossa yhdessä roll-on-levittimen kanssa. Läpinäkyvä koostumus, ei tahraa.

Kokemus: Ei erityistä tuoksua. Öljy levittyy nätisti iholle, mutta vaatii hieman työstämistä tasoittuakseen. Iho jää pehmeän kosteutetuksi ja värittömän öljymäiseksi, mutta kuivuu kyllä hiljalleen. Seuraavana päivänä iho on todella pehmeä, ja väriä on tullut kunnolla. Testin tummimpiin tuloksiin kuuluva sävy on melko oranssi.

Diego Dalla Palma Milano O’Sole Mio Self-Tanning Mousse, 35 € / 200 ml

Arvosana: 3+ / 5

Lupaus: Itseruskettava vaahto kasvoille ja vartalolle. Innovatiivinen vaahtomainen koostumus mahdollistaa tasaisen ja luonnollisen lopputuloksen.

Kokemus: Tunkkainen tuoksu, ei tuoksu hyvältä. Oranssihtava ohjeväri on sen verran haalea, ettei erityisesti auta levittämisessä. Tuote on melko märkää, ja sen kuivumista pitää odotella. Kehnosta ensivaikutelmasta huolimatta lopputuloksena on kuitenkin 12 tunnin vaikutusajalla kunnon rusketus ja hyvä ja tasainen väri.

Korres Aegean Bronze Tanning + Skin Perfecting Face & Body Serum, 46 € / 150 ml

Arvosana: 2- / 5

Lupaus: Sekä vartalolle että kasvoille tarkoitettu seerumi, joka antaa välittömän pronssisen hehkun. Luonnollinen rusketus, heleä ja tasainen iho. Kosteuttaa ihoa pitkäkestoisesti.

Kokemus: Geelimäinen voide on pullosta tullessa lähes mustaa ja levittyy iholle tummanruskeana. Geeli ei levity paketin kertakäyttöhanskalla eikä itseruskettavakintaalla kovin hyvin. Lopulta pitkän hinkkaamisen jälkeen sen saa tasaiseksi iholle ilman yhtäkään rantua. Levityskokemukseen nähden lopputuloksesta tulee tasainen ja sävy on nätti, mutta tällainen 2-in-1-hybridituote ei tällä kertaa vakuuta.

Kuvat: Valmistajat

Testaus ja juttu: Vivi Norokorpi, joka päättää kesä toisensa jälkeen aktivoitua itseruskettavien käyttämisen kanssa.

Testaamme kosmetiikkaa joka torstai. Aiemmat testijutut ovat luettavissa täällä.