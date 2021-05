Latistuiko tukka, vaikka käytit muotoilutuotteita? Syynä voi olla väärä järjestys – vinkkaamme korjausliikkeet, joilla saat homman toimimaan

Hiustuotteista saa kaiken hyödyn irti, kun noudattaa oikeaa käyttöjärjestystä.

Kaikki alkaa pesusta

Sinänsä melko itsestäänselvä askel onnistuneeseen tukkapäivään on pesu, mutta suihkussa käytetyillä tuotteilla on paljonkin merkitystä siihen, miten kuiva tukka asettuu.

Olennaista on valita omalle hiuslaadulle sopivat pesuaineet ja ottaa huomioon myös ulkoiset tekijät, kuten vuodenaika sekä oma elämäntyyli eli se, kuinka usein hiukset vaativat pesua ja kuinka paljon tukassa käyttää muotoilutuotteita. Hoitoainetta ei pidä missään nimessä pelätä: oman hiustyypin mukaan valittu aine ei latista tukkaa vaan tukee seuraavia vaiheita.

Seuraavaksi jätettävät hoitoaineet

Kosteaan tukkaan levitettävät öljyt, seerumit ja hoitovoiteet toimivat tehokkaimmin, kun hiuksista puristelee ensin ylimääräisen veden pois pyyhkeellä. Jokaisen kuontalo tykkää ekstrahuolenpidosta. Tässäkin vaiheessa olennaista on, että käytössä on omaan tukkaan valittu tuote.

Hiuksiin jätettävä hoitoaine levitetään pääasiallisesti hiusten latvoihin: tyvessä ja hiuspohjassa se latistaa tukkaa ja saa hiukset tuntumaan likaisilta pian pesun jälkeen.

Suojaudu lämmöltä

Jos hiuksiin jätettävässä hoitoaineessa ei ole vielä mukana lämpösuojaa, varustele hiukset tulevaan föönaukseen tai muotoiluraudalla käsittelyyn levittämällä hiusten puolivälistä latvoihin lämpösuojaa.

Nämä vielä ennen kuivausta

Volyymituotteet, kuten tyvikohottaja, muotovaahto, suolasuihke ja muut tekstuuria tuovat tuotteet ovat omimmillaan kosteaan tukkaan laitettuna. Föönatessa ne reagoivat lämmön kanssa turvottaen tukkaa ja antamalla sille kuohkeutta. Tuuheuttavat tuotteet voi levittää hiusten tyvestä alkaen noin pituuksien puoliväliin asti.

Viimeistele lakalla

Kun tukka on kuivattu ja siihen on saatu toivottavasti halutun mukaisesti tekstuuria ja muotoa, on aika lukita työn tulos hiuslakalla. Kiinteen käytössä vähemmän on enemmän: kevyt kerros jättää hiukset luonnollisen liikkuviksi eikä tee kampauksesta kypärämäistä.

Otsatukka ja lentelevät irtohiukset silottuvat ilman pelkoa yliannostuksesta, kun lakan suihkuttaa sormiin ja taputtelee sen käsien kautta haluttuun kohtaan.

