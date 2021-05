Minimalistinen ihonhoitorutiini ja tehokas pohjustustuote pitävät meikin kohdallaan läpi tulevan kesän.

1. Ryhdy skinimalistiksi

Mitä vähemmän pohjalla on tuotteita, sitä suuremmalla todennäköisyydellä meikki pysyy iholla pidempään siistinä. Skippaa aamun ihonhoitorutiinista kaikki vaiheet, jotka mahdollisesti saavat iholle tunkkaisen tunteen tai tuntuvat muuten vain turhilta kostealla tai lämpimällä säällä.

C-vitamiiniseerumi ja kevyt kosteusvoide riittävät sekaihon hoitoon aamulla ja takaavat myös meikin kestävyyden. Muista antaa sekä seerumin että kosteusvoiteen imeytyä rauhassa muutaman minuutin ajan, jotta seuraava tuote ei lähde rullautumaan.

2. Ota viimeistään nyt käyttöön primer

Meikinpohjustustuotteen roolia kestävässä meikissä ei voi korostaa tarpeeksi. Ihoa silottava primer takaa, että meikki levittyy kasvoille tasaisesti ja kiinnittää meikin itseensä niin, että hikisessäkään paikassa meikki ei lähde karkaamaan.

Kaikkein paras primer on sellainen, jossa on mukana myös pätevä aurinkosuoja: näin toteutuu myös ykköskohdan periaate mahdollisimman pienestä purkkimäärästä. Jotta suojakertoimista on hyötyä, pohjustustuotetta pitää levittää kasvoille ja kaulalle yhteensä teelusikallisen verran.

Beautyact by Kicksin Skin Protecting Primer SPF30 -pohjustustuotteessa on mukana sekä UVA- että UVB-suojat, 24,90 €.

3. Kerrosta eri tekstuureja

Ideaalitilanteessa kaikkein kuumimpina päivinä tai hikijumpassa meikkivoide skipattaisiin kokonaan ja ne alueet, joille halutaan tasoitusta, hoideltaisiin peitevoiteella. Koska kuitenkin on olemassa tilanteita, joissa ihoa on kiva meikata, on kerrostaminen avainsana kestävyydelle.

Voidemainen meikkivoide, poskipuna ja kulmaväri hoitavat meikin ensimmäisen kerroksen: niissä on yleensä enemmän pigmenttiä ja koostumukset sulautuvat kauniisti iholle. Toinen kerros tehdään puuterimaisilla versioilla samoista tuotteista: puuteri kiinnittää meikin iholle, ja kahden eri tekstuurin yhdistelmä takaa kestävyyden.

4. Valitse vedenkestävää

Mustat rinkulat silmien ympärillä näyttävät söpöiltä lähinnä pandoilla. Koska ripsivärin ja rajausvärin olisi suotavaa pysyä kesälläkin niille tarkoitetuilla paikoilla, on vedenkestävä tai lämpimällä vedellä poispestävä versio paras valinta tuleviin kuukausiin.

TonyMolyn Panda’s Dream -ripsiväri on lämpimällä vedellä poispestävien ripsarien parhaimmistoa, 18 €.

5. Taputtele kiilto unholaan

Jos ja kun päivän mittaan hikeä pukkaa pintaan, ovat meikin taputteluun tarkoitetut blotting paper -nimellä kulkevat lappuset lyömättömiä. Pöh, saattaa moni sanoa, eivätkö nenäliina tai pala vessapaperia aja saman homman? Periaatteessa ajavat, mutta ne vievät helposti mennessään myös kasvoille huolellisesti kerrostetun meikin. Taputtelupaperit taasen tarttuvat ainoastaan kiiltoon ja hikeen ja jättävät meikin rauhaan.

Sensain Face Fresh Paper- taputtelupaperit toimivat kasvojen kiiltoon ja ylähuulelle puskeviin hikipisaroihin, 10,50 €.

Osittaiset lähteet: Byrdie, Cosmopolitan