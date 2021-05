Kesän kuumin kuosi todellakin jakaa mielipiteet – monelle tuttu 90-luvulta

Batiikki, solmuvärjäys, tie dye – jälleen ajankohtaisella kuosilla on monta nimeä ja käyttötapaa.

Batiikkikuosi kuuluu vuoden 2021 suurimpiin trendeihin, linjaa BBC. Tätä printtiä rakastetaan tänä vuonna, otsikoi puolestaan Who What Wear. Tie dye eli solmuvärjäys on täällä pysyäkseen myös kesällä 2021, kertoo The Zoe Report.

Vaatetrendeistä kertovien artikkeleiden lisäksi ei tarvitse kuin kurkata kesämallistoihin, ja homma on selvä: batiikkikuosi on palannut muotiin ja pysyy siellä varmasti koko tulevan kesän.

Batiikki- eli solmuvärjätyt vaatteet nousivat muotiin jo viime kesänä. Korona-aikana värjäystyyliä on yhdistelty erityisesti rentoihin arki- ja kotivaatteisiin, mutta myös huippusuunnittelijat ovat ottaneet sen nyt osaksi mallistojaan. Muun muassa Aniye By ja Gabriela Hearst esittelivät tie dye -vaatteita tämän kevään ja kesän kokoelmissaan.

Gabriela Hearst SS21.

Aniye By SS21.

Kuosia nähdään tällä hetkellä aivan kaikissa vaatekappaleissa farkuista mekkoihin ja kengistä muihin asusteisiin. Värillä ei ole väliä – tarjolla on sekä hillittyä värimaailmaa että räikeitä sävyjä.

Moni muistaa kuosin edelliseltä kierrokselta ysäriltä ja saattaa kavahtaa teinivuosien tai käsityötuntien printtiä. Monen silmään kuosi näyttää kuitenkin pitkän tauon jälkeen taas raikkaalta.

Ota mallia tunnetuilta tyylityypeiltä ja poimi ripaus batiikkia omaan pukeutumiseesi.

Kendall Jenner.

Winnie Harlow.

Alessandra Ambrosio.

Kaia Gerber ja ystävä.

Kendall Jenner.

Alessandra Ambrosio.

Chantel Jeffries.

Kendall Jenner.

H&M:n mallistosta löytyy paljon modernia tie dye -kuosia. Pusero, 59,99 €.

Kuosia voi kokeilla pienesti vain sukissa, 6 €, Monki.

Solmuvärjäys toimii myös raitakuosissa, 27,95 €, Noisy May / Zalando.

Batiikkikuoseja on erilaisia, 29,99 €, Vero Moda.

Jopa Crocsit ovat saaneet batiikkikuvion, 44,95 €, Zalando.

Collegepuseron värjäyksessä yhdistyvät pastellisävyt, 59,95 €, American / Zalando.

Solmuvärjättyä huivia löytyy useammassa eri sävyssä, 12,99 €, Bik Bok.

Hittikuosi hyppäsi hittihousuun, pyöräilyshortsiin, 7,95 €, Missguided / Nelly.com.

Ribbimekossa on batiikkimainen printti, 39,99 €, Lindex.

Bikinit kuin huippumallilla, 24,95 €, Missguided / Zalando.