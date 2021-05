Aine, jota ”jokaisen hyväihoisen” sanotaan käyttävän – kokosimme tuotevinkit eri hintaluokista

C-vitamiini on tuttu ja tehokas ihonhoidon ainesosa, joka sopii monelle ja saa ihon hehkumaan. Se tehoaa erityisesti kesällä, joten nyt on oikea hetki tarttua vitamiinipitoiseen tuotteeseen.

C-vitamiini on hyödyllinen iholle sekä suoraan iholle levitettynä että ravinnon kautta saatuna.

Taas kerran se tuli vastaan: ihonhoidon vinkkijuttu, jossa hehkutetaan C-vitamiinia.

Muoti- ja kauneussivusto Who What Wear kertoi otsikossaan, että jokainen upeaihoinen käyttää kauneusrutiinissaan C-vitamiinipitoista ihonhoitotuotetta. Eikä väite välttämättä johda harhaan – C-vitamiini on tutkitusti ja todistetusti tehokas ihonhoidon ainesosa, johon ammattilaiset ihotautilääkäreistä lähtien luottavat.

– Se, miksi saamme ryppyjä, johtuu oikeastaan vapaista radikaaleista. Ne aktivoivat entsyymejä, jotka pilkkovat kollageenia. Antioksidantit, kuten C-vitamiini, vastavaikuttavat vapaisiin radikaaleihin. C-vitamiini vaikuttaa siis aivan suoraan ihon vanhenemismuutoksiin, ihotautien erikoislääkäri Carl Kyrklund Helsingin Ihosairaalasta muun muassa sanoi viime kesänä jutussamme.

Myös kemisti ja Laurea-ammattikorkeakoulun kauneudenhoitoalan vastuuyliopettaja Marjo Poutanen on nimennyt C-vitamiinin toiseksi suosikkiainesosakseen.

Lue myös: Suomalainen asiantuntija nimeää 2 ihonhoidon suosikkiainettaan – sopivat kaikille iästä ja ihosta riippumatta

Näin C-vitamiini toimii

C-vitamiinilla eli askorbiinihapolla voidaan estää ja korjata vapaiden radikaalien aiheuttamia tuhoja iholla. C-vitamiinilla voidaan saada aikaan ihoa nuorentava vaikutus, se kirkastaa ja silottaa ihoa ja on myös välttämätön osa ihon napakkana pitävän kollageenin tuotantoa.

C-vitamiinista on hyötyä myös pigmenttiläiskien hoidossa. C-vitamiinin antioksidanttivaikutus tehoaa tutkitusti juuri auringon UV-säteilyn aiheuttamiin vaurioihin, kuten ryppyihin ja maksaläiskiin.

Siksi sitä suositellaan käytettävän erityisesti auringolle altistuessa eli kesä- ja päiväsaikaan. C-vitamiini pistää hanttiin ilmansaasteille ja vapaille radikaaleille, joten se on tehokkain juuri päivällä käytettynä.

– Esimerkiksi itse en käytä sitä talvella, mutta nyt kesällä aamuisin on oikea hetki, Kyrklund kertoi aiemmin.

Lue myös: Jos haluat hidastaa ihon vanhenemista, ota toinen tuote käyttöön aurinkosuojavoiteen lisäksi – ”Jos ikinä aikoo käyttää, pitäisi laittaa kasvoille nyt”

Lue myös: Miksi kaikki haluavat iholleen nyt C-vitamiinia? Hittiaineen kauneusvaikutukset ovat selvät

7 hyvää tuotetta, joilla kokeilet ainetta

Olemme testanneet kymmenittäin C-vitamiinia sisältäviä tuotteita lukuisissa kosmetiikkatesteissämme. Kokosimme testivoittajien joukosta seerumit, voiteet ja naamiot, jotka todella toimivat.

Medik 8 Super C80 Intense -seerumin teho oli silmin havaittava. Kasvot näyttivät selvästi freesimmiltä jo parin päivän kuluttua. Tuotteessa on kaikki kohdallaan tyylikästä pakkausta ja raikasta tuoksua myöten. 96 € / 30 ml.

Garnier SkinActive Vitamin C Shot Fresh-Mix Tissue Mask -kangasnaamio tuli toiseksi hyvillä pisteillä kirkastavien sheet maskien testissä ja sai jopa testaajan puolison ihmettelemään hehkuvia kasvoja. 3,90 € / kpl.

Lumene Valo Nordic-C Oil-Cocktail -tehohoitoon ihastuivat testaajan lisäksi niin kylässä käyneet ystävät, joilla on kaikilla eri ihotyyppi, kuin toimittajan kuusikymppinen äitikin. 29,90 € / 30 ml.

TonyMoly Vital Vita 12 Synergy Cream -voide oli superravitseva vitamiinitehopommi, joka elvytti sameaa ihoa ja sai ilmeen piristyneemmäksi ja elinvoimaisemmaksi. 34,80 € / 45 ml.

Ole Henriksen C-Rush Brightening Gel Creme -voide sisältää C-vitamiinia kolmesta eri lähteestä ja sopi kuivemmalle iholle. 59 € / 50 ml.

Obagi Professional-C Serum 10% -seerumi oli todellinen tehotuote, joka näytti toimivan jo yhden yön jälkeen ja teki ihon pinnasta selkeästi kirkkaamman. 79 € / 30 ml.

TonyMoly Master Lab Vitamin-C -kangasnaamio sai ihon virkeämmän näköiseksi, raikkaaksi, pehmoiseksi ja hehkuvaksi. 7,90 € / kpl.