Karoliina perusti firman ollessaan raskaana, sillä sopivaa vaippakassia ei vain löytynyt – nyt suomalaisen merkin laukku komeilee Voguessa

Karoliina Bärlund halusi tyylikkään vaippalaukun. Se piti tehdä itse, ja ajatuksesta syntyi oma yritys.

Kun Karoliina Bärlund odotti vuonna 2015 ensimmäistä lastaan, hankintalistalla oli tyylikäs vaippalaukku.

– Minä ja ystäväni olimme tulossa äideiksi, ja etsimme kivan näköisiä vaippalaukkuja. Selkeästi kalliimpia designer-laukkuja kyllä löytyi, mutta muuten tarjonta oli sellaista, ettei laukkuja haluaisi ainakaan enää myöhemmin käyttää.

Idea omasta laukkumerkistä syntyi ratkaisuna ongelmaan.

– Jo seuraavana vuonna ASK Scandinavia oli pystyssä.

Alkuun Bärlundin ja ystävien Antonian ja Sonian muodostama perustajakolmikko suunnitteli vain vaippalaukun ja vaippalaukkurepun. Seuraavaksi vuorossa olivat viikonloppu- ja tietokonelaukku.

Tuotteet ovat syntyneet kokeilun kautta.

– Alku oli vaikea, sillä meillä ei ollut mitään kokemusta tuotantopuolesta. Yllättävän moni asia selvisi googlaamalla ja taustatyötä tekemällä.

Bärlund on muotikuvaaja, ja toinen perustajajäsenistä työskenteli suomalaisella muotimerkki Samujilla. Kontakteja ja neuvoja löytyi osittain omista verkostoista.

Rahoitus on tullut omasta pussista.

– Toiminta lähti liikkeelle pienesti, ja kaikki myynti, mitä laukuista tuli, laitettiin kiinni bisneksen kasvattamiseen ja uusiin tilauksiin. Vieläkään en nosta viiden vuoden jälkeen palkkaa, Bärlund kertoo.

Uhrauksia omasta vapaa-ajasta

Perustajajäsenet Antonia ja Sonia ovat jo hypänneet pois kyydistä, ja heidän tilalleen on tullut viisi osakasta. Suunnittelija Anette Cantagallo on ruotsalainen ja asuu Los Angelesissa, Zalandolla työskentelevä Katri Salminen vastaa innovaatioista ja yhteistöistä ja asuu Berliinissä, ja Suomesta käsin toimivat rahoituspuolesta vastaava rahoituksen ammattilainen Kenneth Barner-Rasmussen, myyntiä hoitava muotimarkkinointiin erikoistunut Petra Jousimies ja markkinoinnista vastaava ekonomi Laura Lindholm.

Paljon näkyvyyttä brändi sai, kun Yhdysvaltain Vogue pyysi uusinta laukkumallia muotikuvauksiinsa. Lopulta laukku päätyi isosti näkyville editoriaaliin täysin omaan kuvaansa.

Silti osakkaat pyörittävät yritystä omien töidensä ohella ilman korvausta.

– Se riski yrittäjien on usein otettava, että uskoo siihen omaan visioon niin paljon, että suostuu tekemään töitä ensin ilman palkkaa. Siihen voi mennä helposti 1–5 vuotta, Karoliina Bärlund sanoo.

– Uhraamme omasta vapaa-ajasta. Jos kaikki menee putkeen, palkinto voi olla iso, komppaa Laura Lindholm.

Laura, Petra ja Karoliina eli puolet laukkumerkin nykyisistä osakkaista. ASK Scandinavian nimi tulee alun perin perustajien nimien alkukirjaimista.­

Neljä osakkaista on tutustunut opiskeluaikoina Lontoossa London College of Fashionissa. Tiimi on asunut viime vuosina eri maissa ja eri mantereilla ja pyörittänyt firmaa etänä jo paljon ennen koronaa. Tällä hetkellä neljä heistä on palannut Suomeen.

Tuotteet sen sijaan tehdään Portugalissa.

– Yritimme kotimaista valmistusta, mutta Suomessa hinta-laatusuhde ei vain täsmää. Hinta on todella korkea, ja olemme kokeneet, että Euroopasta saa parempaa laatua, Bärlund kertoo.

”Voimme myydä samaa laukkua vielä vuosienkin päästä”

Vaikka merkin ensimmäinen mallisto ei vielä syntynyt kierrätysmateriaaleista, tällä hetkellä merkin kaikki laukut valmistetaan joko kierrätys- tai ylijäämämateriaaleista kankaita ja hihnoja myöten. Uusimpana materiaalina on meksikolainen kaktusnahka.

– Samaa materiaalia käyttävät laukuissaan esimerkiksi muotimerkit Karl Lagerfeld ja Fossil. Meksikolainen firma Desserto kasvattaa kaktuksia luomufarmillaan, ja he ovat kehittäneet tällaisen vegaanisen kasvinahan. Toisin kuin moni muu muotituotannon materiaali, kaktus ei vaadi kasvaakseen paljon vettä, vaan sadevesi riittää, Bärlund kertoo.

Merkki haluaa pitää omat mallistonsa suppeina ja miettiä sitä, mistä ja miten laukut tehdään.

– Idea on ollut koko ajan se, ettemme tee montaa eri mallia tai jatkuvasti uusia mallistoja, vaan voimme myydä samaa laukkua vielä vuosienkin päästä.

Brändin tuotteita myydään lähinnä Suomessa ja Suomeen, mutta viimeisen vuoden aikana laukut ovat päässeet jälleenmyyntiin myös ulkomaille.

– Kiinnostusta näyttää olevan nyt erityisesti Yhdysvalloissa, mutta laukkuja on tilattu myös esimerkiksi Saksaan, Ruotsiin, Britteihin, Australiaan ja Hollantiin. Alamme olla siinä vaiheessa, että ihan pian pystymme maksamaan itsellemme jo palkkaa, Bärlund sanoo.