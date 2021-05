Takavuosien hittikoru saattaa palata kesäksi muotiin – voiko tähän tyyliin olla kukaan valmis?

Kyllä: vatsaketju on taas in.

Tyylisivusto Who What Wear listaa jutussaan tulevan kesän viileimpiä trendejä, ja yhden kohdalle on pakko pysähtyä pidemmäksi aikaa. Julkaisu väittää, että belly chain, vatsaketju, on tulossa kovaa vauhtia takaisin.

2000-luvun alusta tuttu korutyyli on kuplinut sivuston mukaan pikkuhiljaa pinnalle. Kuvatodisteita piisaa: sekä Instagramin muotivaikuttajilla että luksusbrändien näytöstyyleissä on nähty vyötärölle kiinnitettyjä koruja.

Vatsaketjuja yhdistetään sekä arkityyliin että ranta-asuihin bikinien ja uimapukujen kanssa.

Jacquemus esitteli vatsakorutyyliä jo osana talven mallistoa.­

Chanel tämän kesän mallistoa.­

Viimeksi paljaita vatsoja koristavia ketjuja nähtiin 2000-luvun alkupuolella muun muassa Paris Hiltonilla, Rihannalla ja Christina Aguileralla. Tuolloin korut yhdistettiin matalien lantiofarkkujen kanssa.

Christina Aguilera ja vatsaketju vuonna 2001. 2000-luvun alun estetiikka vetoaa jälleen pukeutumisessa.­

Vatsaketju nimetään kesäasusteeksi, jota ei tiennyt tarvitsevansa. Mitä sanot – kokeiletko?

8,40 €, Pretty Little Thing.­

14,95 €, Even & Odd / Zalando.­

14,95 €, NA-KD.­